Jorge Macri advirtió que sin subsidios "las empresas van a colapsar", pero Caputo confirmó que los quitarán

Tras el anuncio del Gobierno del fin de la Red SUBE en el AMBA y la quita de subsidios a los colectivos que no sean de jurisdicción nacional, el jefe porteño, Jorge Macri , advirtió este miércoles que "si no hay subsidio, las empresas van a colapsar".

En este marco, llamó al Gobierno a dialogar para que no quite el beneficio que descuenta entre un 50% y el 75% del pasaje cuando se realizan trasbordos.

"Como más de una vez el Presidente ha dicho, la ley de gravedad existe y, si no hay subsidio, o las empresas van a colapsar o las tarifas van a aumentar, y ninguna de las dos cosas son buenas", marcó en un acto llevado a cabo este miércoles.

Esta semana, el Gobierno confirmó que quitará el beneficio de la Red SUBE a partir de septiembre, el cual se mantendrá únicamente para colectivos y trenes de jurisdicción nacional.

Esto implica que los pasajeros que toman más de un transporte para viajar ya no tendrán descuento (50% en el segundo viaje y 75% a partir del tercero) si utilizan los colectivos bonaerenses o los subtes porteños.

Por su parte, los colectivos dentro de la Ciudad de Buenos Aires son un tema a parte, ya que 31 líneas están bajo el control de la Secretaría de Transporte de la Nación, pero ahora el Gobierno pretende que la gestión de Macri cubra sus gastos completos, por lo que debería llevarse a cabo un traspaso.

Al respecto, Macri reveló que ya inició conversaciones con Nación por el traspaso y se mostró dispuesto a seguir abonando su parte de los subsidios, alrededor de un 55%, para mantener bajos los precios.

Por su parte, le solicitó a Milei que "no retire el subsidio de su porción de la tarifa" dado que, actualmente, "la gente no está en condiciones de absorber un aumento de esa magnitud", consideró Macri.

Minutos más tarde, Caputo salió a responderle y aseguró que el Gobierno "está igualando la situación de CABA a la de las provincias", dado que estas últimas se hacen cargo de administrar el transporte local, definir tarifas y el porcentaje de subvención.

"Desde que llegué tengo a todos los gobernadores encima preguntando por qué seguimos subsidiando a los porteños... Eso no quiere decir que el que viaje de colectivo en Capital no pueda tener subsidios, lo que quiere decir es que eso lo tiene que decidir la Capital. No es un tema nacional, no tengo forma de justificar eso, (si lo hiciera) va a venir Alfredo Cornejo y me va a pedir que le subsidie los colectivos de Mendoza", señaló en una entrevista radial.

En esa línea, agregó: "Es un tema de la Ciudad, exclusivamente de Ciudad como lo es en todas las provincias, no hay duda de esto, es un tema de sentido común; estaba mal antes, además es plata que pueden absorber, pero tenían razón todos los gobernadores que nos echaban en cara esto, ¿por qué vamos a hacer una diferencia?".



Chau Red SUBE: qué va a pasar con el beneficio para más de un viaje

El Gobierno Nacional anunció que quitará el beneficio de la Red SUBE al transporte público que no es de jurisdicción nacional, lo que generó un conflicto con la gestión de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Axel Kicillof, y de la Ciudad de Buenos Aires, de Jorge Macri.

Hoy por hoy, la Red SUBE garantiza descuentos del 50% en el segundo viaje y del 75% a partir del tercero en los pasajes para quienes combinan diferentes medios de transporte, ya sean colectivos, trenes o subtes.

Este beneficio aplica en toda el AMBA y a todos los servicios, ya sean de jurisdicción nacional o provincial. Sin embargo, a partir de septiembre, solo se mantendrá para los de jurisdicción nacional. En el caso de los colectivos, se trata de aquellos que circulan tanto en PBA como en CABA.



Macri le pidió a Milei que "no retire el subsidio de su porción de la tarifa" dado que "la gente no está en condiciones de absorber un aumento de esa magnitud".

Así, el Gobierno dejará de subsidiar la Red SUBE para los colectivos que operan únicamente dentro de la provincia de Buenos Aires, sostenidos por el financiamiento provincial, y los subtes de la Ciudad. Mientras tanto, los colectivos porteños aún son un misterio, ya que hoy también dependen de Nación.



Ahora, para que estos descuentos continúen, se deberán hacer cargo de los gastos las respectivas jurisdicciones, lo que reavivó un conflicto entre Nación, PBA y CABA.

Según el Gobierno, el conflicto se originó luego de que la Provincia de Buenos Aires, que inicialmente había aceptado cubrir los gastos del sistema para sus líneas de colectivo, decidiera "no financiar los descuentos de la Red SUBE, afectando a más de 450 mil bonaerenses".

Esta decisión implica que quienes combinan transporte nacional con colectivo provincial perderán los beneficios en el tramo correspondiente a la jurisdicción bonaerense, explicaron desde Transporte.



La situación afecta principalmente a quienes combinan medios de transporte de distintas jurisdicciones. Por ejemplo, si un usuario viaja en subte hasta Constitución (CABA), toma un tren hacia Bernal (PBA) y luego aborda un colectivo provincial, no recibirá los descuentos de la Red SUBE en este último tramo. Sin embargo, el beneficio sigue activo si el recorrido comienza en un medio nacional.