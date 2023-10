Jorge Macri, ante la Sociedad Central de Arquitectos: "Hay que corregir el Código Urbano"

El candidato a jefe de Gobierno porteño de Juntos por el Cambio, Jorge Macri, participó hoy de una charla en la sede de la Sociedad Central de Arquitectos (SCA) con el fin de dialogar, escuchar y detallar sus propuestas para el futuro de la Ciudad junto a Clara Muzzio, candidata a vicejefa.

"Uno de los defectos que tiene el Código Urbano actual es que tiene una mirada muy generalista, desde mi punto de vista. Una de las cosas buenas que dejó el debate es que hubo una coincidencia en los cuatro candidatos de la necesidad de revisarlo y de que hay alguna esperanza de que nos podamos poner de acuerdo en algunas líneas rectoras. Hay que corregir el Código Urbano", destacó Macri.

"Este problema de la oferta de alquiler o de vivienda no es ajeno al problema estructural de la Argentina, que es la ausencia de certeza, seguridad jurídica, mediano y largo plazo, posibilidades de crédito, endeudamiento... Lo voy a decir con mucha frustración: es poco probable que lo logre sólo una ciudad si no hay un marco general de previsibilidad. ¿Hay cosas que se pueden hacer? Sin ninguna duda, hay modelos en el mundo y son muy interesantes", dijo Macri.

"Planificar, ver, corregir, volver a analizar, volver a planificar, uno puede tener muy buenas intenciones generando una costa verde divina, ahora si no llego, si no tengo un borde de uso, si no tengo una razón de estar ahí, si no me siento seguro... Uno de los éxitos del Paseo Costero de Vicente López es que la ciudad está ahí, simplemente uno baja y va. Lo que le da sentido es la gente y su uso. Vamos a lograr eso en la Ciudad", agregó el candidato a jefe de Gobierno porteño.

"El transporte es un eje clave. Las ciudades tenemos un desafío a futuro, la convivencia de las dos y las cuatro ruedas, y ya no se va a resolver con una bicisenda o una ciclovía y tal vez deje de ser un problema el estacionamiento y va a crecer dramáticamente la gravedad de los accidentes. El mundo está yendo a movilidades individuales distintas a las que conocimos hasta ahora, y esto también tiene que ser parte del análisis. Cuando uno toma decisiones con poco dato, por ahí le erra", aseguró Macri.

Macri fue recibido por Rita Comando, arquitecta y presidenta de la SCA, y durante la conferencia, moderada por Rosa Aboy, arquitecta y presidenta del Consejo Profesional de Arquitectos y Urbanismo, repasó cuatro ejes centrales relacionados al sector: Normativa urbana y políticas de desarrollo, Vivienda y alquileres, Ambiente y espacio público, y Patrimonio urbano.