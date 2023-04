Javier Milei y su pronóstico para las elecciones: "Si llego a segunda vuelta..."

El diputado nacional y precandidato a presidente por La Libertad Avanza Javier Milei se mostró muy optimista para las próximas elecciones 2023.

"Si llego a segunda vuelta, les gano a todos" , proyectó, luego de criticar al jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta por desdoblar las elecciones en la Ciudad.

Larreta hoy oficializó las elecciones concurrentes en la Ciudad de Buenos Aires, a través de la boleta única electrónica, lo que dividirá la elección de los candidatos nacionales de los municipales.

En este contexto, Javier Milei cuestionó a Juntos por el Cambio por "acomodar el sistema electoral a sus intereses" y no dudó en calificar de " siniestro " al jefe de Gobierno porteño.

Con respecto a la implementación del sistema de boleta única electrónica, consideró que Larreta tomó esa decisión porque "tiene miedo".



Consultado por TN sobre si creía que el jefe de Gobierno porteño le temía, contestó: "Obvio que me tiene miedo a mi".

"Si llego a segunda vuelta, les gano a todos", proyectó Milei.

No obstante, pese a las críticas al sistema, negó que esto vaya a complicar su elección. "La verdad es que no me importa. ¿Sabés por qué? Si entro en la segunda vuelta, les gano a todos", aseguró.

Javier Milei durísimo con Horacio Rodríguez Larreta

Ayer, en otra entrevista, Javier Milei salió con los tapones de punta a cuestionar la decisión de Horacio Rodríguez Larreta de separar la elección nacional de la porteña mediante la boleta única electrónica.

"Es tan o igual de siniestro que Cristina Kirchner. La única diferencia es que tiene buenos modales. Hasta en el pensamiento no difiere con ella. Él cree que para terminar con la inflación, hay que ir a controles de precios. Todo sabemos que eso no funciona", dijo en diálogo con +Entrevistas por el canal LN+.