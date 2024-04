Javier Milei aseguró que fue un "error" hablar con los gobernadores

El presidente Javier Milei aseguró este domingo que su mayor logro en sus primeros 100 días de gestión fue haber "evitado la hiperinflación" y apuntó contra los gobernadores que rechazaron el capítulo fiscal del proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos a fines de enero.

"Si tuviera que ver algún error fue haber ido a hablar con los gobernadores de una manera tan transparente y honesta porque nosotros cuando presentamos la ley Bases agregamos el capítulo fiscal básicamente para ayudarlos a resolver un problema", afirmó Milei.

En este sentido, acusó a los gobernadores de no haberlo tomado como un "gesto de buena voluntad", sino que lo "tomaron como signo de debilidad" y "se pusieron a trabajar sobre el capítulo 4 para destrozar las finanzas públicas, romper el resultado fiscal" y mandar al país a una "hiper".

En una entrevista con CNN en Español, el mandatario sostuvo que este episodio fue interpretado como una "derrota" por los gobernadores que ahora tienen "problemas por no haber aceptado el capítulo 4".

Pero se mostró positivo con respecto al nuevo proyecto de ley ómnibus que enviaría en las próximas semanas a comisiones para su discusión, y sobre el cual diferentes líderes provinciales se mostraron a favor por un "cambio de actitud" en el Ejecutivo.

Sin embargo, el Presidente criticó que no haya prosperado en Diputados en el primer intento. "El problema es que la casta no quiere dejar los privilegios", cuestionó.

"En los primeros 30 días de gobierno enviamos mil reformas estructurales. Un tercio vía del DNU. Y dos tercios vía la Ley de Bases. El DNU todavía sigue vigente. Es decir, hay algunas partes que están obstruidas por la justicia. Pero el DNU sigue vigente a pesar del rechazo en la Cámara de Senadores, lo cual era esperable", destacó.

En la misma línea, no descartó que en la Cámara de Diputados se obtenga un voto negativo en cuanto a rechazar el DNU. "No está claro que el DNU no pueda resistir. Nosotros creemos que hay más chances de que resista a que no resista . Pero al margen de eso, la Ley Bases fue aprobada con 144 votos en la Cámara de Diputados. O sea, se ganó la elección por paliza. El problema fue la discusión en particular. Ahí empezaron a degradar lo que era la ley"-

El líder de La Libertad Avanza (LLA) también destacó el superávit fiscal. "Encaramos un ajuste fiscal muy fuerte. Pensábamos alcanzar el déficit fiscal cero para el año completo 2024 y lo hicimos con tanta fuerza que lo alcanzamos en el primer mes del año. Eso implicó cortar con la emisión monetaria", sostuvo.

Al ser consultado por la proyección inflacionaria de cara a mayo reconoció que aún no lo saben porque "no hay forma seria de determinar ese número", pero que sí tiene en claro que seguirán "manteniendo esta tremenda fuerza en la política fiscal".

Mientras que su postura sobre la dolarización, una promesa de campaña parece haberse modificado: " La realidad es que nosotros estrictamente no hemos hablado de dolarización. Nosotros hemos hablado siempre de competencia de monedas. Y en esa competencia de monedas es muy probable que , si se llega a imponer una moneda, la moneda que se va a imponer por las preferencias de los argentinos , es muy probable que sea el dólar. Por eso se habló de dolarización".

También sostuvo que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) "es un mecanismo de estafas". Para cerrarlo " hay que llegar a varias reformas, entre ellas el sistema financiero " a la vez que señaló que no llegarán a cumplir con esto antes de las elecciones legislativas del 2025.

"Si dejas vivo el Banco Central, los delincuentes de la política van a querer usarlo para estafar a la población. Me parece que la única forma de evitarlo es con su eliminación", ratificó.

La opinión de Javier Milei sobre otros presidentes de América Latina y la visita del papa Francisco

A partir de los adelantos de la entrevista, que se grabó el pasado lunes 25 de marzo, el Gobierno tuvo tensiones diplomáticas y declaraciones cruzadas por Colombia y México.

Además, calificó de "despreciables" a cuatro gobiernos latinoamericanos a los que considera como los peores. "Sin dudas, por escándalo, son los que tienen que ver con la dictadura de Venezuela, el comunismo que quiere impulsar, en Colombia, (Gustavo) Petro; o lo que tienen en Nicaragua, Cuba. Son verdaderamente despreciables".

"La carnicería que es Venezuela es inaudito, lo mismo la cárcel de Cuba. Hay otros casos que van camino a como el caso de Colombia con el señor Petro ", agregó y expresó la frase que generó rispideces diplomáticas al considerar al mandatario como "alguien que era un asesino, terrorista, comunista".

De la entrevista también habían trascendido sus declaraciones sobre Donald Trump, Joe Biden y la guerra en Israel. Sobre el Papa Francisco, Milei supeditó una posible visita por su salud.

"Hay que tener en cuenta que una visita de esas características para él va a tener una carga física muy importante, y si bien yo me ofrecí a acompañarlo y estar a su lado, casi como un bastón humano, eso implica una carga que él es quien debe decidir tomar esa decisión", explicó el presidente argentino.