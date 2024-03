Internaron al padre de Javier Milei en el Sanatorio Otamendi

El padre de Javier Milei fue internado en las últimas horas en el Sanatorio Otamendi.

Norberto Horacio Milei ingresó al establecimiento de salud privado esta mañana en compañía de su hija Karina, la secretaria general de Presidencia, para tratarse por un cuadro de anemia.

La internación del empresario, de 80 años de edad, se produce 17 días después de la que protagonizó la madre del Presidente, Alicia Luján Lucich , quien ingresó al mismo establecimiento privado por un cuadro de presión alta.

Quién es Norberto Horacio Milei, el padre de Javier Milei

Desde su ingreso en 2019, cuando fue elegido diputado nacional, Javier Milei habló de sus padres en algunas entrevistas.

Fiel a su estilo frontal, el economista aseguró que no tuvo relación con ellos por más de 10 años ya que no tenía buenos recuerdos de la convivencia.

Puntualmente, Milei relató en el programa PH de Andy Kusnetzoff que sufrió maltrato de pequeño y siempre relacionó esos actos violentos a su padre, un empresario del sector del transporte ya retirado, al que consideró "un tipo muy complicado". Pero, además, dio a entender que su madre no lo defendía de los ataques de su padre.

Los padres de Javier Milei durante la asunción presidencial.

"Mi padre. De chico había maltrato físico y estamos hablando de una persona de 1,90, no eran palizas normales. Después cuando estudiaba siempre fue muy despectivo para mi carrera, siempre me dijo que era una basura, que me iba a morir de hambre y que iba a ser un inútil toda la vida", aseguró Milei en esa oportunidad.