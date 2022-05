Ingresos por el piso: un argentino gana hasta 11 veces menos que un uruguayo

El ingreso promedio actual que recibe un argentino medido en dólares es hasta 11 veces menor a lo que recibe un uruguayo y hasta 7 veces inferior a un chileno, advierte el último informe "Distribución de Ingresos" elaborado por la consultora Focus Market.

Así, con un desplome acumulado del 86% en sólo los últimos 7 años , el decil más acaudalado del país registra flujos promedio por $ 98.481 por persona , mientras que el más precario recibe $ 5953 al mes , de acuerdo a los datos informados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) del último trimestre del 2021.

"Argentina está teniendo varios inconvenientes. Desde el punto de vista Macroeconómico los desequilibrios fiscales y monetarios llevaron en los últimos años a que la pérdida de valor del peso destruya el ingreso de los Argentinos. Por otra parte, la contracara en la microeconomía es una economía que no crece en términos reales en los últimos años por lo cual no se puede distribuir aquello que no se produce" , advirtió el economista y director de la firma autora, Damián Di Pace.

Otro dato clave se corresponde con el ingreso promedio per cápita total de la población, que alcanzó en el mismo período los $ 32.192. "Es decir 29 millones de personas recibieron un ingreso promedio que si se corrige usando la mediana estadística percibieron un ingreso en el último trimestre del 2021 de tan sólo $ 24.751" , amplió el análisis.

En 2015 el decil más adinerado de la población en dólares recibía como ingresos promedio U$S 3083 ($ 44.160 en promedio) con una inflación de más del 20%, mientras que en la actualidad recibe U$S 487 ( $ 98.481 en promedio), con una previsión inflacionaria de más del 60%.

"Es decir cuando los policymakers indiquen que hay una mejora de la serie, siempre hace falta repensar en términos reales y no morir de nominalidad mientras se analiza en pesos en corrientes, ya que se puede estar perdiendo el dato clave en esta comparativa: La pérdida de poder adquisitivo de más de un 80% en cada decil" , continúa el texto.

De esta forma, al comparar los datos locales (U$S 159) respecto de América Latina, se acentúan aún más las diferencias que presenta este indicador: en Uruguay es de U$S 1840; Chile U$S 763 y Brasil U$S 267.

En tanto, si se establece un paralelismo al "decil más adinerado del país" con los deciles más adinerados de las capitales de los cuatro países anteriormente mencionado, Montevideo se posiciona como la ciudad que reciben mejores ingresos, con U$S 2228 por persona. La continúan Brasilia con U$S 1181; Santiago de Chile con U$S 865 y cierra Buenos Aires, con U$S 487.

"Estos datos sólo revelan que los supuestos ricos, solo reciben un poco menos de 500 dólares, es decir, un rico argentino equivale a un ingreso promedio de países como Brasil y continúa por debajo de países como Chile o Uruguay" , concluye el relevamiento.



