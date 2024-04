El Gobierno culpó a la gestión de Alberto Fernández y denunció "campañas de prensa" por la vacunación

El Ministerio de Salud se refirió a la epidemia de dengue en todo el país y contestó a las críticas que recibió por la gestión para combatir la propagación de la enfermedad. Al respecto, la cartera sanitaria denunció "operaciones de prensa" en torno a fomentar la vacunación y apuntó contra medios de comunicación y la gestión de Alberto Fernández.

Comunicado de prensa. Más información: https://t.co/4cJ9uQWbOT pic.twitter.com/BjGyIjgh1U — Ministerio de Salud de la Nación (@msalnacion) April 2, 2024

El brote de esta enfermedad, transmitida por el mosquito Aedes Aegypti, no cesa y según el último boletín epidemiológico, ya supera los 180 mil casos en todo el país . Además, se han registrado 129 muertes.

Brote de dengue en Argentina: qué dijo el Ministerio de Salud

En un comunicado de prensa, el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Russo, se refirió al brote de dengue en todo el país y apuntó tanto contra la anterior gestión de Alberto Fernández y Carla Vizzotti como contra medios de comunicación y laboratorios a cargo de la producción de vacunas, y denunció "operaciones de prensa" en torno a este tema.

"Hoy estamos sufriendo las consecuencias de la falta de prevención que hubo el año pasado, donde no se hizo el trabajo correspondiente. Lo mismo ocurrió por parte del ejecutivo nacional quien no compró los larvicidas para las provincias desde el año 2022 ", afirmó el Ministerio. Además, subrayó: "No podemos repetir los errores del pasado".

Mario Russo, ministro de Salud de la Nación.

Sobre el combate a la enfermedad, la cartera nacional recordó que en el Consejo Federal de Salud "todos los ministros (provinciales) coincidieron que la eliminación del mosquito en el territorio es la primera línea de defensa para frenar el dengue, y que la clave es el trabajo local y peridomiciliario para combatirlo. Esta es una tarea que debe realizarse continuamente".

Qué pasa con la vacuna del dengue en Argentina

El Gobierno nacional remarcó que la vacuna contra el dengue Qdenga, de origen japonés, fue aprobada en 2023 por la ANMAT pero " desde aquel momento ni el gobierno anterior, ni los infectólogos, ni los organismos internacionales alcanzaron el consenso para recomendarla como estrategia para incluirla en el calendario nacional de vacunación".

"La mencionada vacuna no es una herramienta que esté validada para controlar la transmisión de la enfermedad en el contexto del brote", justifica el organismo sanitario.

Salud salió a denunciar " a aquellos que buscan el desarrollo de negocios en detrimento de la salud de los argentinos " y aseguraron que no se avalará que ni "la política o los medios de comunicación sumen miedo y confusión" .

"Se continuará el combate contra el dengue, basado en la evidencia científica y no en las operaciones de prensa", finalizaron.