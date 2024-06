¿Inflación en cero? Milei destacó que no hubo subas en un rubro clave

Desde Europa, donde se encuentra cerrando una nueva gira presidencial, Javier Milei habló sobre la inflación y se refirió a un dato esperanzador para el rubro clave de 'Alimentos y Bebidas': durante la tercera semana de junio, la suba de precios fue nula para este sector, el más relevante para los bolsillos.

La noticia, compartida por Radio Mitre, surge del último informe de la consultora Econométrica, entidad que releva el IPC de forma semanal. Este se da tras el buen dato de inflación de mayo: un 4,2% ayudado por la recesión, el atraso en los aumentos de tarifas y en las subas de los impuestos a los combustibles.

"Eso significa que vamos por el camino correcto, que todavía falta mucho, pero que empiezan a aparecer indicios de que las cosas están funcionando", se esperanzó Milei.

Aunque asumió que una inflación en torno al 50% anual -el número actual anualizado- "es un número aberrante", marcó que, en diciembre pasado, cuando asumió, esta viajaba a una velocidad en torno al 17.000% por año.

"Venir de 17.000% y pasar a 50%, sin que haya una o dos hiperinflaciones en el medio que licúe los saldos reales y haga fácil la estabilización, o una situación tipo Plan Bonex con una expropiación, o que se hagan acuerdos y se fijen precios, o que se fije el tipo de cambio, que es la forma más fácil de estabilizar, es aberrante que no se reconozcan los logros", criticó el Presidente.

El Presidente destacó el dato en diálogo con Radio Mitre, donde también dio detalles y realizó un balance de su última gira por Europa, con paso por España, Alemania y, actualmente, República Checa.

"Ha sido hasta el momento un viaje excelente", destacó Milei, quien se reunió en España con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y en Alemania con el canciller Olaf Scholz, dos encuentros que tildó de "muy positivos" y "sumamente productivos".

En línea con esta agenda, hoy lunes el primer mandatario tendrá en Pragaun encuentro con el primer ministro de la República Checa, Petr Fiala, y luego un "saludo privado" con su Presidente, Petr Pavel.

Sobre la reunión de este domingo con el representante alemán, Milei detalló que hablaron sobre "cómo estaba funcionando el programa económico", dado que Alemania "tiene un peso importante dentro del Fondo Monetario Internacional".

Por otro lado, el Presidente se refirió al último staff report del FMI y tildó de "falso" la lectura del informe que entiende que la entidad le está pidiendo al Gobierno una devaluación del peso en torno al 30%: "Cuando se lee correctamente el informe, no señala eso", aseveró.

"Si nosotros no estamos emitiendo dinero para financiar al fisco [...], el problema de Argentina no es monetario, es un problema real de competitividad", marcó Milei, quién aseguró que "eso no se arregla devaluando".

"Eso es como creer que usted puede incrementar la cantidad de carne que come por el simple hecho de que imprime dinero: la riqueza no se imprime, se genera", ejemplificó.

"Hay un tipo de cambio libre, y después hay otro que nosotros vamos controlando: puede haber fluctuaciones, pero no tienen que ver con las características del funcionamiento del sistema", sumó.

Finalmente, el Presidente fue consultado sobre la eventual salida del cepo cambiario, tema sobre el cual evitó dar precisiones: "El tiempo es de Dios, sino les estoy mintiendo", dijo.

Noticia en desarrollo.