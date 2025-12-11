Una inédita iniciativa se puso en marcha en Alemania: esta semana, inauguraron el “Instituto Javier Milei para la Desregulación”, un think tank en honor al presidente argentino.

La iniciativa -señalan sus fundadores- busca consolidar un espacio que proponga “medidas concretas de desregulación” para Alemania y el resto de Europa.

El think tank se fundó bajo la dirección del abogado Carlos Gebauer y contará con el trabajo en conjunto de figuras de la política y la economía alemana.

Instituto Javier Milei en Alemania: quiénes lo integran

El equipo directivo del instituto incluye a Gebauer y a la exlíder del partido Alternativa para Alemania (AfD), Frauke Petry . También participan el economista y biógrafo de Milei, Philipp Bagus, y la exdiputada alemana Joana Cotar, también de AfD.

La organización cuenta además con el respaldo de figuras vinculadas al mundo académico y de la economía. Entre los referentes se destaca Barbara Kolm, presidenta del Instituto Hayek de Viena y directora fundadora del Centro Austriaco de Economía , y Stefan Kooths, presidente de la Sociedad Hayek y vicepresidente del Instituto Kiel para la Economía Mundial.

Si bien varios integrantes pertenecen al “Equipo Libertad” (Team Freiheit) un grupo que se define como “antipartidista”, el instituto se autodefine como un centro de investigación independiente.

Philipp Bagus, el referente de la escuela austríaca y autor de una biografía de Milei.

Cuáles son los objetivos del Instituto Javier Milei de Alemania

De acuerdo con la información de Epoch Times Deutsch, el objetivo será reunir expertos para desarrollar medidas concretas que apunten a reducir las regulaciones estatales y a impulsar la implementación de políticas liberales de gran alcance.

Al respecto, Petry sostuvo además que el espacio se dedicará a crear un catálogo de medidas que “incluya todos los métodos e instrumentos necesarios para implementar una desregulación integral también en Alemania”. Para ello, el modelo a seguir será la experiencia argentina.

El Instituto Javier Milei colaborará así con distintas organizaciones que incluyen a la Sociedad Friedrich von Hayek de Alemania y el Instituto Ludwig von Mises de Estados Unidos.

El Instituto Javier Milei busca desarrollar propuestas concretas de reforma, basadas en las políticas del presidente argentino.

En declaraciones recolectadas por el medio alemán, Petry criticó la “industria del Estado de bienestar” . Remarcó que solo una parte de los ciudadanos son contribuyentes netos, mientras que el país gasta “1,4 billones de euros anuales en prestaciones sociales, aproximadamente un tercio de su producto interior bruto”.

En ese sentido, destacó que las políticas de Milei “redujeron drásticamente el tamaño del aparato estatal” y consiguieron que las prestaciones llegaran a quienes las necesitaban luego de “cortar los niveles intermedios de Gobierno”.

De esta forma, señaló, el Instituto Javier Milei tiene como tarea principal “desarrollar un catálogo de acciones que el próximo Gobierno de centroderecha, sea cual sea su composición, pueda utilizar desde el primer día para reducir la burocracia”.