Impuesto PAIS: en qué precios ya impactó la baja y cuándo llega a las góndolas

El recorte de 10 puntos del impuesto PAIS cumple una semana, luego de que entrara en vigencia el primero de septiembre. El tributo que se aplica a las importaciones pasó de ser del 17,5% al 7,5% sobre bienes y fletes.

La decisión del Gobierno estuvo orientada a reducir la presión impositiva pero fundamentalmente a asistir al proceso de desinflación. Antes de la oficialización de la medida, el ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió con empresas para pedir que el efecto de la baja "se note en góndolas". A una semana de su vigencia, el impacto en precios ya se registra, pero falta para las góndolas todavía.



A lo largo de la semana, empresas del sector automotriz, como Toyota y Ford, anunciaron bajas de hasta 4% en las listas de precios, empujado por la baja del impuesto en sus insumos.



Matías Baglietto, vice presidente de la Cámara Argentina de Proveedores Mineros, reveló que registraron bajas en varios insumos y bienes intermedios. En el caso del acero, recibieron listas con bajas del 7% para los productos nacionales y del 8% en el caso de los importados. Lo mismo señalaron desde Pacheco Chapas, donde recibieron listas de Ternium con bajas del 7%.



En este caso, destacaron que no solo influyó la reducción del impuesto PAIS, sino que también jugó un rol la reducción de los tiempos para acceder al dólar para el pago de las importaciones, que se llevó a dos pagos del 50% cada uno desde agosto.



Sobre este segmento, cabe aclarar que también está vigente la desregulación de las importaciones de acero que eliminó el trámite de certificación para los que no usen el acero para construcción.

Los proveedores de la minería también recibieron bajas en bienes intermedios. Baglietto señaló que recibió baterías y sensores, usadas para los refugios mineros que desarrolla, con bajas de hasta 5% en dólares.

En herramientas y maquinarias, destacó una baja del 7% del precio en soldadoras, pero no registró bajas en otros aparatos, como aires acondicionados. En ninguno de los casos, aún en los importados, se registraron bajas del 10%.

Si ocurrió en los fertilizantes, principalmente en la urea y el fosfato monoamónico bajaron u$s 24 y u$s 10 respectivamente. Sin embargo, desde Ingeniería en Fertilizantes señalaron que la suba en los precios internacionales de estos insumos pueden hacer que el impacto en precios locales sea por una breve ventana temporal.

En el caso del papel, señalaron que se trata de un mercado con mucha diversidad en términos de importación, por lo que es esperable que no se registre un impacto de baja de precios en lo inmediato. Lo que dijeron desde la Cámara del Papel y Afines es que los precios ya venían con una tendencia a la baja, que se cruza con una mayor demanda de recursos a raíz de la suba de tarifas.

En el plástico, empresas pyme ya recibieron recortes en precios de lista de hasta u$s 10. Es el caso del nylon, cuyo precio por kilo pasó de los u$s 37 a u$s 26. El caso del polipropileno, usado para envases de alimentos, pasó de u$s 18 el kilo a u$s 14. Otro plástico con uso para alimentos, el polietileno, pasó también de u$s18 a u$s 14.



Para el impacto en góndolas, falta un trecho, principalmente por dos factores. Desde el sector de alimentos y bebidas señalaron que, por un lado, es un sector que, a raíz de las dificultades para importar, o buscó proveedores en el mercado local o ya estaba stockeado para lo que resta del año. Por el otro, las bajas de precios se dieron primero en insumos que hacen a la cadena de valor, como envasados o maquinaria, pero que aún no entran en el ciclo de venta actual. Además, muchos de los insumos señalados, en especial los difundidos, como los ferrosos, no tienen venta directa al consumidor, por lo que el traslado a precios finales puede demorar. La expectativa se orienta hacia los últimos dos meses del año.