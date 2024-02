Impuesto a las Ganancias: advierten que más trabajadores comenzarán a pagarlo en los próximos meses

Luego de que el Gobierno publicara en el Boletín Oficial el aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil de los $ 156.000 actuales a $ 180.000 para febrero y de $ 202.800 para marzo, los tributaristas advierten por el efecto de esto sobre el Impuesto a las Ganancias .

Esto se debe a que la suba del Salario Mínimo no se aplicará de forma retroactiva a enero, mes en el que el haber base se mantuvo igual que en diciembre, por lo que no se modificará el Mínimo No Imponible (MNI) del Impuesto Cedular del gravamen que se mide por este indicador.

Así lo explicitó el CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez, al conocerse la noticia, quién señaló que el MNI seguirá tomando la base de $ 156.000 de enero 2024 -cuando se actualizó por última vez- y, además, "se mantendrá inalterado hasta la próxima actualización en julio de 2024" .



El MNI se calcula considerando el Salario Mínimo, multiplicándolo por 180 y dividiéndolo luego por 12. En base a este cálculo, y teniendo en cuenta que se seguirán tomando los $ 156.000 de mínimo, este se mantendrá en $ 2.340.000 mensuales para el primer semestre de 2024.

Al mantener congelado este monto que mide la base del Impuesto Cedular, el cual aplica "a los empleados en relación de dependencia que no encuadran en las excepciones legales", más trabajadores se sumarán a pagar el Impuesto a las Ganancias por la falta de actualización del MNI en los próximos meses contra la suba de salarios por efecto de la inflación.



Así lo advirtió Domínguez: "La falta de actualización del MNI en línea con la inflación podría tener consecuencias significativas: muchos empleados pronto podrían comenzar a tributar el impuesto a las Ganancias".

Por ende, "esta falta de actualización del MNI puede llevar a situaciones que no respeten la capacidad contributiva". E ilustró: "Un empleado que cobre $3.541.590 en marzo de 2024, en términos reales estará recibiendo la misma cantidad que en diciembre de 2023 ($2.340.000), motivo por el cual no debería tributar el impuesto a las Ganancias".

Frente a este panorama, desde SDC Asesores critican la modificación que el exministro de Economía Sergio Massa realizó sobre Ganancias, la cual eliminó prácticamente la cuarta categoría y, en su lugar, dispuso este impuesto cedular con mínimo no imponible, monto que en su momento era alto, pero que día a día se licúa cada vez más debido a la alta inflación y la carrera de los salarios por detrás de esta.

Aumenta el salario mínimo: cómo impacta en Ganancias.

Es por esto que Domínguez opina que "lo razonable hubiese sido que la Ley contemplara un MNI con actualización trimestral por IPC (Índice de Precios al Consumidor), con una cláusula gatillo que adelante la misma cuando la inflación acumulada dentro de ese período fuera igual o superior al 20%".

"Se podía tomar como base el SMVM y actualizarlo por la variación del IPC", agrega a la propuesta. Y critica que "supeditar el MNI a una cantidad de SMVM cuya determinación tiene que ver con cuestiones de índole políticas que nada tienen que ver con la capacidad contributiva" fue una mala idea.

Para cambiar esto, el Gobierno debería modificar la Ley del Impuesto a las Ganancias: aunque se presentó un proyecto para esto, este cayó rápidamente con la eliminación del capítulo fiscal de la Ley ómnibus.

Este proyecto "podría ser un punto de inicio" para modificar el gravamen, según Domínguez. Sin embargo, cree que se precisan "ajustes adicionales" como "incrementar las deducciones personales y los tramos de las escalas del impuesto, y establecer una actualización automática trimestral del MNI por la variación del IPC, con una cláusula gatillo que adelante la misma cuando la inflación acumulada dentro del trimestre fuera igual o superior al 20%".