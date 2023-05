Importaciones con yuanes, el impacto en el swap y el encuentro clave de Sergio Massa con Dilma Rousseff

En lo que va del año, los pagos de importaciones con yuanes superan los u$s 1400 millones, según recapitularon en la delegación argentina que visita China y donde se buscará renovar el swap y ampliar los fondos de libre disponibilidad de u$s 5000 millones con otros u$s 3000 millones más. El avance del comercio con China presiona a Brasil, que puede quedarse atrás como principal socio comercial.

Para esto, el Gobierno buscará avanzar en la negociación con el banco de los BRICS, que tendrá este jueves como plato fuerte una reunión de Sergio Massa con Dilma Rousseff, su presidenta, para avanzar en las garantías que necesita Brasil para financiar sus exportaciones .

La definición sobre la ampliación del swap que genera mayor demanda en las empresas llegará en la escala en Beijing del viaje de Sergio Massa, acompañado por el presidente del BCRA, Miguel Pesce y el diputado nacional Máximo Kirchner, entre otros.

En ese marco, los pedidos para pagos de importaciones en dólares representan entre el 30 y 50% de las compras a China que se demandan por día según aseguran fuentes oficiales.



Pesce se reunió con Rousseff en Shanghai y el jueves es el turno de Massa

Pero pese a que la ampliación del swap generó mejores condiciones para agilizar las importaciones, desde el Gobierno indicaron que las operaciones en yuanes ya superaron los u$s 1400 pero precisaron que no se tocaron los u$s 5000 millones en yuanes de libre disponibilidad que habilitó el swap sino que hasta ahora se cubrieron los yuanes que tenía el Banco Central dentro de las reservas.

En el medio también está la negociación con el Fondo Monetario Internacional, para la que se prevé que Sergio Massa viaje cerca del 10 de junio a Washington DC. Hoy en China las fuentes de la delegación definen que "el swap es mucho más barato que el Fondo, 40% más barato", mientras que Máximo Kirchner hizo también su propia diferenciación entre el gigante asiático y el FMI y aseguró que "las ayudas (desde China) se realizan sin ejercer ningún tipo de presión".

En ese marco, los funcionarios argentinos señalan que "hay cuestiones donde EE.UU. pone el ojo y China pone el cuerpo", lo que pasa en determinados sectores como la seguridad global, puertos, el 5G y las hidroeléctricas.

La negociación por el financiamiento de Brasil

Antes de la renovación del swap, el foco está puesto en el encuentro con Rousseff para asegurar el acceso de la Argentina a financiamiento de los BRICS pero a través de los socios que hicieron aportes de capital, como Brasil, aunque el mecanismo podría aplicarse a otras naciones como India o Sudáfrica, incluso China. Hoy la capitalización de los BRICS, llega a u$s 50.000 millones pero se busca duplicarla.

Para el Gobierno, dejar de usar dólares es bueno por la escasez que hay por la sequía e incluso representa "cuidar los dólares que le Fondo quiere cobrar", aseguran con ironía. Allí reconocen que los avances en el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS llevará tiempo.

Los funcionarios entienden, en tanto, que Lula tiene la voluntad de ayudar a Argentina pero hay diferencias entre países miembro y no miembro. Si bien el país aspira a integrar los BRICS, para tener el status de miembro debería realizar una colocación de capital que hoy no está en condiciones de hacer.

En el mientras tanto, la reunión del jueves a las 9 de la mañana apunta a ver "cómo vehiculizar el crédito", mientras que Brasil debería hacer un aporte de capital al banco de los BRICS para financiar las exportaciones a Argentina. Eso le permite 'puentear' las exigencias de su Banco Central, que está en manos de un hombre designado por Jair Bolsonaro.

Así, el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil no puede financiar de forma directa y en el encuentro con Dilma se esperan ver los límites y los instrumentos disponibles, además de los montos posibles.