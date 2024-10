Gustavo Valdés fue proclamado como presidente de la UCR Corrientes tras la oficialización de la única lista presentada a nivel provincial, según informó la Junta Electoral del partido en el acta Nro. 5/2024. La candidatura de Valdés, actual gobernador de la provincia, contó con el apoyo de todos los intendentes, legisladores provinciales y nacionales, concejales y dirigentes de distintas localidades.

El proceso electoral interno estuvo marcado por la ausencia de competencia a nivel provincial, ya que el plazo de presentación de listas venció el sábado a la medianoche y solo se presentó la lista liderada por Valdés. Un intento del expresidente del partido, Ricardo Colombi, de posponer las elecciones para mayo de 2025 fue desestimado por la Justicia Federal con competencia electoral.

Si bien Colombi no presentó una lista provincial, un grupo de dirigentes afines intentó impugnar la candidatura de Valdés. La Junta Electoral rechazó las impugnaciones, destacando que los opositores no habían presentado una lista y, por lo tanto, no podían intervenir en el proceso.

En más de 50 municipios, donde los candidatos que apoyan a Valdés tampoco enfrentaron competencia, se prevé la oficialización de las listas en las próximas horas. Mientras tanto, en una veintena de municipios, donde la lista "Radicales en acción" de Colombi presentó candidaturas, las elecciones se celebrarán el 27 de octubre.