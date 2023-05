Moreno reveló la historia jamás contada sobre la 125 y su pelea con Martín Lousteau: "Amoral"

Pasaron 15 años del conflicto más grande que vivió el gobierno de Cristina Kirchner: la pelea con el campo por la resolución 125 sobre retenciones móviles. La historia, que culminó con el famoso voto "no positivo" del vicepresidente Julio Cobos, tuvo un momento muy recordado cuando Martín Lousteau y Guillermo Moreno se pelearon a la vista de todos en pleno acto en Plaza de Mayo.

Mucho se dijo de aquel conflicto, y ahora, uno de los protagonistas, el ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, contó su versión de cómo se originó.

Cómo se creó la resolución 125: discusiones, desconfianza y "un error"

En diálogo con el canal C5N, Guillermo Moreno contó por primera vez cómo fue la reunión en la que Cristina Kirchner decidió avanzar con la resolución 125, ahora recordada por el fuerte cruce que mantuvo con su ex ministro en el Senado.

El dirigente peronista recordó a Lousteau, que saltó del Banco Provincia al Palacio de Hacienda ese año, como un "muchacho amoral" y contó los entretelones de la decisión. "Esto fue en el despacho de la presidenta. En la reunión estaban, a la izquierda de Cristina, Alberto Fernández (jefe de gabinete por entonces); a la izquierda de Alberto, Lousteau; en frente de Lousteau, Moreno (sic) y a la izquierda de Moreno, Urquiza, el secretario de Agricultura", pintó como primera imagen.

Luego, relató el ex funcionario: "Entonces Cristina le pregunta a Lousteau, '¿usted habló con el mercado?'". A lo que Lousteau le habría respondido: "No solo hablé sino que consensué, esto es lo que quiere el mercado", en referencia a las cuatro entidades del campo (SRA, CRA, FAA y Coninagro) y las empresas exportadoras de granos. "Están todos de acuerdo", ratificó Lousteau, según el relato de Moreno.

"¿Y usted, Moreno?", preguntó CFK. "Yo no hablé con el mercado, hice trabajo de laboratorio", fue la respuesta del por entonces secretario de Comercio.

Luego, Cristina le habría preguntado a Alberto: "¿Usted avala lo que dijo el ministro?" "Si el ministro lo dice, no va a venir a mentir". "Mintió, no había hablado nada" sentenció Moreno. "La llevo a la presidenta a tomar una decisión equivocada", reconoció luego.

El detrás de escena de la pelea Moreno - Lousteau

¿Qué pasó en ese acto en el cual Moreno y Lousteau discutieron a la vista de todos, y en el que el ex secretario le hizo un gesto amenazante?

El ex secretario de Comercio recordó que había problemas con el abastecimiento de carne en los centros urbanos, en medio de la protesta del sector agropecuario que se extendió por varios meses.

"A la mañana del acto empiezan a salir los container de carne en el puerto de Buenos Aires. Me llama Cristina y me dice: '¿usted autorizó la exportación de carne? Llamo a la Aduana, la funcionaria me dice 'me obligó Lousteau'", relató.

"El mercado", según la versión del dirigente peronista, "había ido a hablar con Lousteau a la mañana, y le dijo a tres frigoríficos que digan en la cámara que pidiera la apertura de exportaciones, que se lo daba".

Eso provocó el cruce a cielo abierto en Plaza de Mayo. "Vos autorizaste la exportación de carne", le dijo a Lousteau. "Y vos la cerraste", le habría retrucado el economista. "Ahí trazamos la raya: acá estás vos, acá estoy yo", resumió.