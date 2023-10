Guido Sandleris dijo a quién votará en el balotaje e hizo dos aclaraciones

En un clima de tensión palpable, la coalición opositora Juntos por el Cambio (JxC) se encuentra en un momento clave de su historia. La razón radica en la determinación sobre a quién brindar el apoyo en el balotaje presidencial del 19 de noviembre, luego de que en las elecciones del 22 de octubre Patricia Bullrich, la candidata del espacio, no alcanzara los votos suficientes para competir en la segunda vuelta.



El dilema que enfrenta JxC es si inclinarse por Sergio Massa o por Javier Milei. Agravando el desacuerdo interno, Bullrich, respaldada por Mauricio Macri, anunció que votará por Milei, casi en forma unilateral. Esta decisión contrapone posturas dentro de la alianza. Por un lado, componentes clave como la UCR, los gobernadores de JxC, Horacio Rodriguez Larreta y Maria Eugenia Vidal manifestaron su decisión de mantenerse neutrales, sin decantarse por ninguno de los candidatos. En la misma línea, Lilita Carrio y la Coalición Cívica también optaron por la no toma de partido.

Dentro de este marco, Guido Sandleris, expresidente del Banco Central durante la administración de Mauricio Macri, tomó posición. A través de un tuit, expresó: "Quiero aclarar que: 1) No participé de ninguna reunión con Milei ni con sus equipos. 2) Que yo sepa no existe en estos momentos trabajo conjunto entre equipos económicos de La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio. Más allá de esto, y de cara al ballotage, cada uno es dueño de su voto y, en línea con eso, en el PRO se acordó la libertad de acción. En mi caso, mi apoyo va a ser a Javier Milei. No me gustan muchas de las propuestas de Milei como tampoco me gustan muchas de las de Massa, pero me preocupa más la continuidad del kirchnerismo vía Massa que un Milei que parece estar mostrando señales de moderación".

Con estas declaraciones, Sandleris no solo definió su postura personal, sino que también intentó despejar rumores sobre posibles acercamientos entre JxC y el espacio de Milei. A medida que el balotaje se acerca, la coalición opositora busca definir su rumbo en medio de las diferencias internas, con el objetivo de mantener su peso y relevancia en el panorama político argentino.