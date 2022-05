Gerardo Martínez reclamó el fin de la interna oficialista: "Basta de este Pimpinela"

El secretario general del gremio de la Construcción, la Uocra, y representante de la CGT, Gerardo Martínez , participó de la reunión de la filial local de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Amcham, donde unas mil personas escucharon a funcionarios y referentes de la oposición. "Basta de este Pimpinela", dijo en diálogo con El Cronista al ser consultado por el efecto del "debate" en el Frente de Todos entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner .

Un día antes, Martínez había defendido su capacidad de negociar ajustes salariales: "no necesito que ningún político me venga a enseñar cómo debo cerrar mis paritarias" , dijo el lunes en alusión al discurso de la vicepresidenta.

"Alberto lo que tiene que hacer es transformar lo que plantea en certezas . Lo que están discutiendo hoy es marketing y la pelea hace dudar de que realmente les interese lo que es mejor para la gente", enfatizó Martínez.

inflación y paritarias

Las paritarias, en tanto, se negocian entorno al 60% y el Gobierno prepara un adelantamiento de cuotas del salario mínimo vital y móvil. Sin embargo, los economistas que consulta el BCRA ya elevaron la previsión de inflación a 65% para este año.

"Esa es una proyección. Esperamos que pueda ser menor la inflación. Pero si es necesario actualizar de vuelta las paritarias, lo vamos a seguir haciendo. Nosotros tenemos cláusula de revisión", remarcó sobre el acuerdo que cerraron el viernes pasado, por un 62%.

reforma laboral

En su participación en la edición de Amcham Summit, que tuvo lugar en el Alvear Icon y tuvo a Martín Guzmán como plato fuerte de la mañana, Martínez respondió a los planteos de los empresarios sobre la posibilidad de una reforma laboral.



"No le tengo miedo a los cambios", aseguró Martínez en diálogo con el presentador Alejandro Fantino sobre las innovaciones en construcción que permiten el uso de robots. " La modalidad laboral que tenemos permite una reacción rápida ", aseguró el titular del gremio de construcción.

Martín Guzmán fue el plato fuerte de la mañana, en diálogo con Facundo Gómez Minujin de JP Morgan

"Esto funciona en Uocra", aclaró ante la consulta de si puede extenderse a otros gremios. Es necesario pensar un nuevo modelo, sin perjudicar las protecciones de los trabajadores. Así como ustedes piden reglas de juego claras y seguridad jurídica, nosotros pedimos lo mismo", aseguró Martínez.