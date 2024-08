El trasfondo de la disputa por la SIDE: el enojo de un aliado y el plantón al Gobierno

Los dialoguistas ya no lo son tanto. Aunque quieren colaborar con el Gobierno de Javier Milei el grupo que lidera Miguel Angel Pichetto (Encuentro Federal) se plantó y se unió en la noche del jueves a la Coalición Cívica y a los radicales del grupo de Facundo Manes obligarán al oficialismo a tratar en sesión especial el DNU que crea una nueva SIDE. Los espías volverán a tener el poder de los tiempos de Carlos Menem y recibirán $100.000 millones de gastos discrecionales, salvo que lo impida el Congreso.

Con la firma de 16 diputados nacionales de distintos bloques se pidió una sesión especial para el próximo jueves 15 a las 10 cuando vence el plazo establecido en la ley de DNU para que el pleno de los legisladores trate este instrumento presidencial.

En la Bicameral de Trámite Legislativo Nicolás Massot acompañó el pedido de incorporar el rechazo y votó junto a Unión por la Patria en contra de esos gastos reservados. Sin embargo los radicales -que comparten la opinión- no acompañaron y se cayó la moción. Horas después y tras distintas reuniones y conversaciones, salió la carta de los otrora dialoguistas hacia el despacho del presidente del cuerpo, Martín Menem.

Massot junto a Emilio Monzó; los radicales Facundo Manes y Pablo Juliano; los lilitos Juan Manuel López y Maximiliano Ferraro; el diputado Carlos Gutiérrez que responde a Juan Schiaretti; la también cordobesa Natalia de la Sota; Margarita Stolbizer (GEN) y, entre otros, la socialista Mónica Fein, pidieron se convoque a sesión para discutir la asignación adicional al Presupuesto de $ 100.000 millones para el área de inteligencia. Menem está obligado a cumplir con el reglamento y llamar al debate.

La jugada tuvo lugar después de dos semanas de cruces que llegaron a su punto cúlmine este miércoles cuando se cayó una sesión por falta de quórum y tras un fuerte cruce entre Massot y Daniel Parisini, funcionario de Casa Rosada conocido en redes sociales como el Gordo Dan. Parisini no le perdonó el voto con UP.





El distanciamiento de los dialoguistas

Maximiliano Ferraro, Mónica Fein y Oscar Agost Carreño

"Nos usan", se lamentó Oscar Agost Carreño ante este diario. El presidente del PRO de Córdoba no está en el bloque que lidera Cristian Ritondo sino bajo el mando de Pichetto y reclama junto a sus pares que Menem considere sus propuestas para sumar al temario de sesiones; que cumpla la promesa de ungir como presidente de la Bicameral de Inteligencia a Monzó y el acuerdo para que Mario Negri (UCR) vaya a la Auditoría General de la Nación en "agradecimiento" hacia quienes contribuyeron con sus votos para la sanción de leyes clave.

La tensión entre el grupo dialoguista y La Libertad Avanza terminó en una explosión tuitera entre Massot y el Gordo Dan. El funcionario de la Rosada insultó al diputado que a su vez lo desafío a una cita personal. Pareció un llamado a un duelo.

Mamarracho @GordoDan_ venite al congreso si te animas a salir de lo virtual y tenés la capacidad de sostener un argumento. Me encontrás fácil si querés, o como le dije al presidente que también se fue al mazo, elegí día y hora y discutamos como se debe. Seguí militando con Scioli https://t.co/oZ26pUUict — Nicolás Massot (@Nicolas_Massot) August 8, 2024

El grupo de diputados nacionales se cansó y tras varias conversaciones en las que no resolvieron sus demandas mandaron un fuerte mensaje y no dieron quórum empujando el fracaso de la sesión.

El mensaje fue especialmente Martín Menem presidente de la Cámara de Diputados. La señal: nadie le atendió los llamados al riojano aunque Pichetto sí se comunicó con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aunque recién lo hizo cuando no había marcha atrás y ya no podía haber sesión.

El diputado fue claro: no quieren ser "funcionales" ni al "circo kirchnerista" ni al "circo libertario" en referencia a que se preveía una sesión de 25 horas con una larga lista de mociones de preferencia por el tema Venezuela, la denuncia por violencia contra Alberto Fernández y la visita de diputados libertarios a condenados por lesa humanidad, presos en Ezeiza.

"E l Gobierno no permite el correcto funcionamiento de las comisione s" se quejó Agost Carreño luego de que Massot acusara al presidente de la Bicameral de Trámite Legislativo, Juan Carlos Pagotto (LLA) de dilatar los tiempos del debate. También apuntó que " el Ejecutivo aprieta al presidente de la comisión para que no se trate " y calculó en 72000 jubilaciones con sus correspondientes aguinaldos hasta fin de año el equivalente a la ampliación presupuestaria para la SIDE. " No hay plata para los jubilados pero sí para los espías" advirtió e insistió en solicitar el Presupuesto para su análisis.

El bloque al que se conoce más como "pichetista" o "los dialoguistas" intenta replicar ese espacio como un espacio electoral para los próximos años y pasará a llamarse Encuentro Federal en lugar de Hacemos Coalición Federal, un sello que podrían usar en las legislativas. La razón para el pedido de cambio de nombre es que la Coalición Cívica dejó de ser parte cuando sentó posición propia frente a la Ley Bases y la delegación de facultades entre otros temas.