Gasoducto Vaca Muerta parte 2, represas y energía verde: los dólares que busca Sergio Massa en China

La comitiva argentina que viajó a China encabezada por el ministro de Economía Sergio Massa llega este martes a Shanghai y el eje central de las primeras reuniones es asegurar financiamiento para los proyectos de energía que permiten el autoabastecimiento gasífero y revertir así el rojo en la balanza comercial.

La primera parada de la visita a China es en el centro financiero del país asiático y la comitiva está integrada por el diputado Máximo Kirchner, que participará de todas las reuniones de energía y estuvo delineando la agenda con Massa durante el vuelo. La delegación incluye a buena parte del equipo de Economía y al presidente del BCRA, Miguel Ángel Pesce, entre otros.

El objetivo de la gira, a la que los funcionarios llegan en el nuevo avión presidencial y tras una escala en Valencia y otra para reponer combustible en Kazajstán, es reforzar reservas a través de una ampliación del swap con China y obtener las garantías para destrabar el financiamiento de Brasil a sus exportadores que vendan a la Argentina, pero en la primera jornada, el foco estará puesto en el agenda energética para asegurar el financiamiento de los principales proyectos que involucran fondeo chino.

Máximo Kirchner acompañará a Massa, Royón y Geréz en las reuniones sobre energía en China

Massa y Kirchner participarán junto a la secretaria de Energía Flavia Royón y el titular de Enarsa, Agustín Gerez, de las reuniones con el Grupo Gezhouba (CGGC) sobre el Proyecto Represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en Santa Cruz.



Represas en Santa Cruz

El Gobierno busca asegurar los desembolsos para que se mantenga el cronograma de la obra, que se reactivó tras la firma de una adenda y los primeros giros, de u$s 280 millones el año pasado y de otros u$s 210 millones a principios de año. Para junio se prevé un giro por u$s 1000 millones más y eso es lo que se está trabajando con la contraparte China, lo que completa los desembolsos prometidos de la mano del cumplimiento de condiciones técnicas, no financieras, según aclararon fuentes de la delegación.

Otra de las firmas que se acercará hasta el hotel Westin de Shanghai será Power China, que trabaja en el proyecto de ampliación del parque fotovoltaico Cauchari Solar pero también en el Sistema de Gasoductos Transport.ar, lo que incluye la construcción del segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner para sacar el gas de Vaca Muerta. En este caso, la primera etapa mantiene la fecha de inauguración para el 20 de junio.

La segunda etapa del gasoducto es la que busca definiciones en China sobre el financiamiento, por u$s 2800 millones para avanzar en la exportación de gas y con la esperanza de sustituir importaciones por u$s 3000 millones. "El proyecto se paga solo", aseguran así en el Gobierno.

Todavía no está en negociación si se proveen las plantas compresoras ya que la discusión actual se centra en el fondo. En materia energética, al esquema de autoabastecimiento se suma la reversión del gasoducto norte que aporta otro ahorro por u$s 1700 millones a partir de 2024.

Por otra parte, habrá también una reunión con la Empresa CET - State Grid, en el marco de la agenda del proyecto de Ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica . El Gobierno busca avanzar en una agenda de descarbonización de la energía -con el gas como transición-, y apunta así a una agenda que es relevante para "los más jóvenes", reconocen, en la previa también la discusión de estos temas de fondo durante la campaña electoral.

Los números y la agenda verde

El Gobierno confía en el paso de ser un país importador a lograr el autoabastecimiento energético. Las cuentas que sacan en la delegación detallan que por los gasoductos se generará un ahorro de importación de u$s 2100 millones este año a partir de la puesta en marcha del GPNK mientras que en 2024 ascenderá a 4600 millones.

Con la segunda etapa del gasoducto, que se prevé licitar en el tercer trimestre de 2023, se proyecta un ahorro extra de u$s 3000 millones, a lo que se suman otros u$s 1700 por la reversión en el gasoducto del Norte. A la sustitución se agrega, por otra parte, la expectativa de u$s 5000 millones de superávit por la exportación de petróleo.

Se trata de una serie de puntos que pueden cambiar la presión que hoy existe sobre las divisas y que se suman a la proyección de que puede haber una buena cosecha en 2024 tras el viento de frente y la sequía de este año.

Banco de Desarrollo

De cara a lo que será la negociación para que Argentina pueda acceder al financiamiento del Banco de los BRICS, Massa participará en la cena a cargo del Gobierno chino del Encuentro de la Junta de Gobernadores del Nuevo Banco de Desarrollo , donde también habrá un programa cultural.

El ministro tiene previsto participar de las reuniones del banco y, por otra parte, mantener un encuentro con la titular del banco BRICS, Dilma Rousseff, este próximo jueves.

Esas negociaciones apuntan a que la entidad aporte las garantías que necesita Brasil para que su banco de Desarrollo, el BNDES, financie a los exportadores brasileños que operan con Argentina y se avance en pesos y yuanes, operaciones que desdolaricen el comercio pero que requieren un reaseguro según los especialistas brasileños.