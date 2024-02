Las razones detrás de su sorpresiva renuncia y el impacto para Bullrich: cómo se enteró la ministra

Patricia Bullrich ya estaba reunida en el Gabinete nacional cuando se hizo pública la renuncia de Sebastián García de Luca, su secretario de Articulación Federal, quien había sido su jefe de campaña en la provincia de Buenos Aires.

El funcionario le había anticipado sus pasos, que obviamente ya imaginaba, porque se trató de alguien que llegó a ser riñón de su equipo y se negó a firmar el duro documento que ella impulsó para tomar distancia de los gobernadores del PRO, con quienes se había reunido la semana pasada.

Ese encuentro, claro, lo había organizado García de Luca. El funcionario, exdiputado nacional, había sido la mano derecha de Rogelio Frigerio cuando fue ministro del Interior de Mauricio Macri. Políticamente nació en el peronismo, llegó a ser secretario privado de Felipe Solá, pero disconforme con las políticas kirchneristas se fue acercando a Emilio Monzó, quien arrimó a parte de su equipo a trabajar por la candidatura de Bullrich en las primarias de Juntos por el Cambio. Esa batalla la ganó la ministra, incluso en la provincia de Buenos Aires.

En efecto, los amigos políticos de García de Luca son Nicolás Massot y Oscar Agost Carreño, además de Monzó y Frigerio. Tienen una visión política que está en las antípodas de las que lleva adelante Javier Milei, un presidente disruptivo, que cree que "el consenso es corrupción".

Nada más alejado a quien se ocupaba desde el Ministerio de Seguridad de acercar posiciones con los gobernadores de todo el país, sin distinción de signo político. Léase, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires que es gobernada por el kirchnerista Axel Kicillof.





Por qué García de Luca se opuso a Bullrich

García de Luca no es el único funcionario que estuvo en contra de ese documento que Bullrich impulsó el domingo, cuando todavía estaba en Washington. Muchos firmaron, aunque no estaban de acuerdo. A otros, Bullrich no les pidió la firma. Es el caso del otro secretario de Estado, el eficiente Alberto Ventura Barreiro, que -de hecho- tiene las responsabilidades más importantes en el Ministerio de Seguridad.

Consultado por El Cronista acerca de su renuncia, García de Luca dijo que Bullrich "está convencida de la pelea contra los gobernadores y está muy convencida de lo que está haciendo Milei. Aunque siempre trabajé para el cambio, yo no estoy tan convencido como ella de los métodos que se están utilizando, así que no podía seguir en ese rol ".

Como se explicó más arriba, el ya renunciado funcionario fue el que organizó la reunión de Bullrich con los gobernadores Frigerio e Ignacio Torres. La escalada de la crisis provocó luego que la ministra tuviera que salir a dar explicaciones frente al Gobierno, desdedonde empezaron a sospechar que "jugaba a dos puntas".

Además estaba a cargo, por Bullrich, de construir nuevos puentes con Macri a través del ex secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis, y del ex presidente del PRO, Humberto Schiavoni. Luego de la fuerte disputa que el chubutense Torres generó frente al Gobierno nacional, los vínculos entre el PRO y Milei también se enfriaron.

Ahora García de Luca se irá a trabajar con Frigerio, un dirigente que está llevando adelante el cambio en Entre Ríos en el marco de Juntos por el Cambio, la coalición donde respalda su gestión. Es otro modelo político, de construcción a mediano plazo, con bases sólidas, que le permitieron ganar después de 20 años de administraciones peronistas.