Ganancias: las 2 propuestas sobre la mesa en el Senado, con cláusula para un sector clave

Luego de la media sanción, y ya con el marcador del pacto de 25 de mayo afuera, continúan las negociaciones en la Cámara de Senadores por modificaciones que garanticen la aprobación de la Ley Bases y el capítulo fiscal . En donde el impuesto a las Ganancias está en el centro de la discusión.



A días del giro del proyecto a comisiones, fue el propio ministro del Interior, Guillermo Francos, quien reveló que se modificará su redacción junto con la del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Cambios que surgirían con base en las negociaciones con los bloques dialoguistas.

Sobre la base a la propuesta original del oficialismo de eliminar el régimen celular que estipula el piso de 15 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) (hoy, $ 2,3 millones) para implementar el esquema de liquidación por Mínimo No Imponible (MNI) y deducciones, que llevarían a lo que lo pague los solteros a partir de $ 1,8 millones brutos y casados con dos hijos de $ 2,3 millones.

Según pudo confirmar El Cronista, habría al menos dos opciones sobre la mesa: el aumento de las escalas en búsqueda de "mayor progresividad" que se cruza con un pedido sectorial de exclusión de los petroleros del tributo.

"Algunos quieren excluirlos del pago de Ganancias y otras posturas más moderadas plantean estirar las escalas", comentó una fuente que forma parte del círculo chico de las negociaciones en el Congreso a este medio. Alternativas que no fueron rechazadas por fuentes de la Casa Rosada quienes no la descartaron frente a la consulta.

En la puja por el pedido sectorial estarían involucrados no solo los senadores de las provincias del sur, sino también los gobernadores, dado el alto impacto que tiene la propuesta del Gobierno para los votantes de su distrito.

En esa línea, también había transcendido que el presidente y CEO de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), Horacio Marín se habría involucrado en las negociaciones. Un accionar que fue desmentido desde su círculo, quienes aseguraron que el único movimiento que se realizó fue para el favor del RIGI.

El artículo en discusión

En el sector argumentan la necesidad del cambio en la redacción con la cantidad de trabajadores que quedarían alcanzados. En palabras del presidente del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci, la versión que se sancionó en Diputados llevaría a que el 70% de la industria lo pague.

"El texto del proyecto, como está presentado, es amplio, no es taxativo", comentó a este medio una fuente en estricto off. En referencia al artículo 89 del proyecto que logró dictamen en Diputados y que plantea otorgar los beneficios consagrados en el artículo 1° de la Ley N° 26.176 (que ciertos conceptos no sean incluidos en la base imponible) al "personal de pozo".

A su vez, de remarcar los efectos negativos que tendría la aprobación a nivel de la actividad. "Dejaría de haber productividad, el personal no haría horas extras porque la remuneración se contemplaría en el pago del impuesto", agregó.

La meta del Gobierno

Pero en medio de las negociaciones queda la meta de ingresos que planteaba el Gobierno mediante la revisión de Ganancias. Si bien en diciembre pasado, en la tabla que compartió el Ministerio de Economía, que se pretendía 0,4% del Producto Interno Bruto (PBI), dicha pretensión ya bajo.

"El Gobierno estima recaudar 0,31% del PBI por este tributo (...) Actualmente, tributan 195.729 contribuyentes y pasarían a tributar 1.150.000 contribuyentes", destacaron en el primer informe de gestión que presentó el jefe de Gabinete, Nicolás Posse en el Congreso.