Quiénes integran la Mesa Chica política que armó Milei en Casa Rosada

Funcionarios del Gobierno nacional afirman ser conscientes de que la luna de miel con una parte de la oposición se acabó luego de que se sancionara la Ley Bases y el paquete de Medidas Fiscales . Durante esa última sesión, uno de los primeros en advertir una nueva dase fue el diputado peronista Miguel Pichetto: "Es un gobierno nuevo, pero se van acabando los tiempos . Ahora toca gestionar y poner en marcha los mecanismos. Es una tarea que tendrá que abordar el Poder Ejecutivo con mucha decisión a partir de mañana".

Casi dos meses después, el oficialismo sufriría derrotas en el Congreso por la sanción del proyecto de movilidad jubilatoria, la media sanción de la ley de financiamiento universitario y el medio volteo del DNU con fondos reservados para la SIDE (siendo un preludio de lo que sucedió en la sesión de este jueves en el Senado, en la que se ratificaron ambas decisiones).

Además de culpar a "la casta", en Casa Rosada ya hacían un mea culpa y afirmaban que, pese a que eran asuntos complicados, hubo poco involucramiento de los funcionarios para tratar de ganar los debates.

Con esas semanas como antecedente, el Gobierno decidió formalizar la conformación de una reunión de gabinete más chica (denominada informalmente en los pasillos palaciegos como "de los martes" o "blue" ) a la que tenía a todos los ministros y secretarios presidenciales. Esta última decidió pasarse para los jueves, y la de esta semana incluso se haría el viernes, por la agenda de los ministros.

Quién es quién en la nueva mesa chica de Milei

Sin contar al triángulo de hierro libertario -conformado por el Presidente y sus dos mayores aliados, su hermana y secretaria general, Karina Milei, y el asesor presidencial, Santiago Caputo-, a esta mesa chica solo asisten personas consideradas de confianza y, además, vitales para la gestión.

Estos son el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Karina Milei con Guillermo Francos y José Rolandi. (NA/Juan Vargas)

Aunque no es una constante, hay otros ministros o funcionarios inferiores que tienen la posibilidad de ser convocados . Y es que el hermetismo que se quiere guardar al respecto sobre la estrategia mileista es total. Un alto funcionario que acostumbra a hablar con periodistas repite cada vez que puede que "no se habla de lo que se trató en las reuniones de Gabinete".

Lo mismo esgrimen voceros oficiales, aludiendo a que el entonces ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, había sido echado por decisión de Milei después de que presuntamente filtrara una textual del Presidente para una nota de Clarín. A pesar de ese episodio, la mesa libertaria sigue sospechando que las filtraciones a los medios continúan.

Hay personas que no prevén tener demasiada cabida en esos encuentros . Un ejemplo es la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que tiene un extenso enfrentamiento con Santiago Caputo. Lo mismo pasa con los titulares de carteras muy específicas como Mario Russo (Salud) o Mariano Cúneo Libarona (Justicia).

Lo atípico no es que no estén los ministros, sino que solamente esté Bullrich. Su presencia es un indicio más de la alta estima que le tiene el Presidente y los principales alfiles de la Casa Rosada .

El episodio de la nena que fue gaseada por un policía y la viralización de la fake news proveniente de su Ministerio no afectó en lo más mínimo en su vínculo con la mesa chica. Todo lo contrario. Salieron a apoyarla más que nunca: "Está muy muy bien considerada por Milei", le confesaba a El Cronista una figura muy cercana a Milei.

Su rol ya excede el de Seguridad. Ahora, incluso, lo acompaña en apariciones públicas, algo que solo estaba subsumido a funcionarios como Karina Milei y el vocero presidencial Manuel Adorni. Además de estos dos y el ministro Luis Petri, Bullrich fue este viernes a una actividad en La Rural por pedido del propio Milei.

La nueva "mesa política" que nació en el Gobierno

El sumario de temas que pone en tratamiento la reunión de gabinete "blue" tiene una impronta más política y no tanto económica, siendo temas que el Presidente decide conversar exclusivamente con Luis Caputo y su gabinete de Hacienda y del Banco Central.



El desconocimiento sobre ciertos aspectos puntuales en la materia es reconocido por algunos funcionarios. Incluso, este miércoles tuvo que ir una comitiva del Ministerio de Economía a explicarles a los funcionarios de Casa Rosada los detalles del Presupuesto 2025 que Milei presentará el domingo en el Palacio del Congreso.

A partir de la "reunión de gabinete de los martes" es que se ramifican otros grupos de trabajo .

Javier Milei, Karina Milei, Martín Menem, Patricia Bullrich, Luis Petri y Lisandro Catalán en la reunión con diputados radicales del martes. (Presidencia)

Hay una mesa política en la que también participan Karina Milei en compañía de Santiago Caputo, Guillermo Francos y Martín Menem; que, a su vez, serán acompañados por los dos vicejefes de Gabinete José Rolandi (Ejecutivo) y Lisandro Catalán (Interior), así como el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem (quien es el principal encomendado por la hermana presidencial para armar La Libertad Avanza a nivel nacional).

Los segundos de Francos en la Jefatura de Gabinete han tenido roles clave para la negociación del Gobierno con el Congreso . Rolandi se quedó en el Gobierno pese haber sido traído por Nicolás Posse debido a que la mesa chica de Milei ponderó muy bien su trabajo en el debate de la Ley Bases. De los dos, Francos está empoderando cada vez más a Catalán, que antes tenía contactos más acotados con la oposición y subsumidos a temas como la reforma electoral.

En todo caso, la existencia de la mesa política es consecuencia de una decisión de Javier Milei por apostar a coordinar la estrategia legislativa con los bloques más cercanos .

La reunión pedida por Milei en la que asistió una parte de la mesa política, los diputados libertarios y del PRO/MID

La primera demostración se hizo dos viernes atrás, cuando convocó a diputados del PRO y el MID a la Casa Rosada y acordó armar reuniones técnicas antes de las presentaciones de proyectos. Lo mismo sucedió el martes cuando recibió a legisladores radicales y consiguió que se comprometieran a no votar contra el veto al proyecto de movilidad jubilatoria en la sesión del miércoles.