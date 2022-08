Joaquín de la Torre: "La situación social de la Argentina está mucho peor que en 2001"

Joaquín de la Torre fue el anfitrión del ala dura del PRO. Ayer recibió a Patricia Bullrich en San Miguel, donde juega de local. Y la semana pasada había recorrido junto a Mauricio Macri el municipio bonaerense que gobernó.

Ex intendente y actual senador bonaerense, De la Torre afirma: "Patricia es una dirigente muy valiosa que como referente en materia de seguridad hoy vino a aportar su mirada en un tema tan importante para nosotros".



La Presidenta del PRO visitó San Miguel, donde se reunió con Joaquín de la Torre y el ahora intendente Jaime Méndez. Experimentado armador del peronismo bonaerense, De la Torre fue uno de los armadores del Frente Renovador en 2013. Pero con el tiempo se distanció de Sergio Massa, y ahora apuesta a ser gobernador desde Juntos por el Cambio.

"¿Podrá Massa tomar las medidas que ordenen la economía, lo fiscal y lo productivo? ¿Podrá Sergio hacerlo en paz? Cosa que está claro que ni Guzmán ni Alberto la tuvieron hasta ahora. ¿O no lo va a poder hacer? Yo creo que ahí está el primer punto", opina De la Torre ante El Cronista.

¿Massa es el dirigente más adecuado para intentar estabilizar la crisis?

Sergio tiene las condiciones y las capacidades. Mucho va a depender de que las internas del Frente de Todos lo liberen de presiones innecesarias y de condicionamientos. Y de cómo construya confianza con aquellos que toman decisiones en la Argentina. Esos son como los condicionantes. Si lo logra, me parece que va a estar en el buen camino. Después, todos los problemas de la Argentina en un año y medio no se solucionan. Estábamos muy mal.

¿Por que el cristinismo ahora apoya una política fiscalista y de ajuste en el gasto?

No hablo con Cristina Kirchner. Pero creo que se asustó frente a la situación social.



¿Cómo ve el panorama social?

La Argentina tiene, desde hace muchos años, una moneda con dos caras muy diferenciadas. Siempre medíamos la situación social por posibles saqueos. Desde el 2001 hasta ahora, la enorme cantidad de asistencia social hace que por más que la situación de pobreza, de no producción, de no crecimiento, sea mucho peor que la del 2001, no haya estallido. ¿Por qué no hay estallido? Porque hay ayuda social. Entonces, para decirlo médicamente, la infección sigue creciendo pero como hay Ibuprofeno, que baja la fiebre, no se ve la infección. Eso no quiere decir que la infección no siga corriendo. Claramente, la situación actual de la Argentina está mucho peor que la del 2001.



¿Usted va a ser candidato a gobernador bonaerense?

Tengo vocación por ser electo gobernador, pero no es momento de hablar sobre eso. Tengo el conocimiento y la experiencia: fui intendente de San Miguel, San Miguel fue transformado. Allí se solucionaron todos los problemas. Después fui ministro con María Eugenia. Recorrí la provincia tres veces. Entiendo cuál es la diferencia entre el conurbano y el interior. Entiendo que la mejor forma de conocer la Provincia de Buenos Aires es teniendo a los 135 intendentes como aliados. Creo que hay que descentralizar la Provincia. Nos saldría mucho más barato a los bonaerenses y nos haría más eficientes.

Hay varios anotados para competir por la Provincia en Juntos por el Cambio, como Diego Santilli, Cristian Ritondo, Néstor Grindetti o Gustavo Posse. ¿Prevé una PASO para definir candidaturas?

Falta mucho tiempo. Lo primero es ordenar qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer. Nosotros estamos trabajando. Ya están trabajando equipos técnicos. Después vendrá la competencia sobre quién lo va a hacer.

¿Por qué es tan difícil gobernar La Provincia?

La Argentina necesita mejores gobernantes y no mejores candidatos. Lo mejor que le puede pasar a la Argentina es que los que elijamos sean mejores gobernantes.



Junto a Miguel Ánguel Pichetto, uno de los precandidatos a la presidencia de Juntos por el Cambio

¿Considera que el espacio de Javier Milei debería sumarse a Juntos por el Cambio?

Tengo amigos ahí, personas con las que cada tanto tenemos charlas. Con Milei me he juntado una sola vez. Cuando fue la discusión sobre si Milei adentro o afuera, yo dije que era un error garrafal decirle que no lo dejábamos entrar cuando él ni lo había planteado. Además, no había que agrandar al adversario. Eso es peligroso.

¿Quién es su candidato a presidente preferido?

Falta tiempo. Yo le tengo mucha simpatía a Miguel Ángel Pichetto. También a Facundo Manes. Es una discusión que se va a dar arriba. Hablar de candidaturas cuando todavía no logramos establecer un programa y un plan no corresponde. Ahora, si vos me decís, de todos los que están en la cancha cuál me gusta más, respeto las características personales que tiene Mauricio. Y creo que son condiciones muy necesarias para lo que viene.



¿Macri quiere ser candidato a presidente?

Yo veo que él lo primero que quiere es establecer cuáles son los parámetros de acción y de gobierno del PRO. Es decir, hacia dónde tiene que ir el PRO, qué es el PRO. Después tratar de establecer y buscar las mejores personas que puedan llevar eso adelante. Y después, calculo que en su cabeza tendrá que establecer si quiere ser candidato o no. Pero creo que las dos instancias primeras son, para él, más importantes.

¿Qué política económica tendría que encarar Sergio Massa?

La política Argentina cree que uno más uno más rosca no es 2. Y uno más uno más rosca da dos. La economía es una ciencia social, pero con base matemática. Si vos durante muchos años gastás más de lo que entra, al final tenés crisis. O lo pagás con deuda externa o lo pagás con inflación. Y eso es pobreza, las dos son pobreza. Lo que hay que hacer en la Argentina es empezar a usar una palabra que está en desuso en la política: la palabra "orden". Hay que ponerle orden a las cuentas y orden en la calle. No se puede hacer cualquier cosa. El orden en la calle es seguridad y el orden en las cuentas es menor déficit fiscal.