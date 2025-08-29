Edición: Argentina
Salarios

Fuerzas Armadas con nuevo aumento en septiembre 2025: cuánto cobran el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea

Las Fuerzas Armadas en la Argentina recibieron una suba del salario que impactará desde el mes entrante.

El personal militar de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Establecimientos Navales cobrará su salario con un nuevo aumento en septiembre 2025. Esto de acuerdo a lo definido por el Ministerio de Economía y el Ministerio de Defensa.

Mediante la Resolución Conjunta 63/2025, publicada en el Boletín Oficial a principios de mes, se definieron los nuevos importes del haber mensual para estos grupos.

Confirmaron un nuevo aumento para las Fuerzas Armadas

La decisión de la suba alcanza a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Establecimientos Navales. Los trabajadores, entonces, verán actualizados sus haberes mensuales según las escalas detalladas oficialmente. 

De acuerdo con el documento que lleva las firmas de los ministros de Economía Luis Caputo y de Defensa Luis Petri, se responde a la necesidad de ajustar los salarios conforme a la evaluación escalonaria realizada para el personal militar y policial, en línea con los criterios adoptados para la Administración Pública Nacional.

La medida se dicta tras la intervención de la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público y de los servicios jurídicos permanentes de ambos ministerios. 

"Fíjase elHaber Mensual' del Personal Militar de las Fuerzas Armadas para los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2025, conforme los importes que para las distintas jerarquías se detallan en el anexo I", establece en su artículo 1° la resolución.

Sueldos Fuerzas Armadas: cómo quedan las escalas desde septiembre

De esta forma, los haberes mes a mes del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea para el segundo semestre del año serán los siguientes:

Teniente General, Almirante, Brigadier General

  • Junio 2025: $ 2.647.231
  • Julio 2025: $ 2.681.645
  • Agosto 2025: $ 2.716.506
  • Septiembre 2025: $ 2.749.104
  • Octubre 2025: $ 2.779.344 
  • Noviembre 2025: $ 2.809.917

General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor 

  • Junio 2025: $ 2.360.746
  • Julio 2025: $ 2.391.436
  • Agosto 2025: $ 2.422.525
  • Septiembre 2025: $ 2.451.595
  • Octubre 2025: $ 2.478.563
  • Noviembre 2025: $ 2.505.827

General de Brigada, Contralmirante, Brigadier

  • Junio 2025: $ 2.150.875
  • Julio 2025: $ 2.178.836
  • Agosto 2025: $ 2.207.161
  • Septiembre 2025: $ 2.233.647
  • Octubre 2025: $ 2.258.217
  • Noviembre 2025: $ 2.283.057

Coronel, Capitán de Navío, Comodoro

  • Junio 2025: $ 1.883.977
  • Julio 2025: $ 1.908.469
  • Agosto 2025: $ 1.933.279
  • Septiembre 2025: $ 1.956.478
  • Octubre 2025: $ 1.977.999
  • Noviembre 2025: $ 1.999.757

Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro

  • Junio 2025: $ 1.638.026
  • Julio 2025: $ 1.659.320
  • Agosto 2025: $ 1.680.891
  • Septiembre 2025: $ 1.701.062
  • Octubre 2025: $ 1.719.774
  • Noviembre 2025: $ 1.738.692

Mayor, Capitán de Corbeta

  • Junio 2025: $ 1.290.493
  • Julio 2025: $ 1.307.269
  • Agosto 2025: $ 1.324.263
  • Septiembre 2025: $ 1.340.154
  • Octubre 2025: $ 1.354.896
  • Noviembre 2025: $ 1.369.800

Capitán, Teniente de Navío

  • Junio 2025: $ 1.068.783
  • Julio 2025: $ 1.082.677
  • Agosto 2025: $ 1.096.752
  • Septiembre 2025: $ 1.109.913
  • Octubre 2025: $ 1.122.122
  • Noviembre 2025: $ 1.134.465

Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente

  • Junio 2025: $ 950.619
  • Julio 2025: $ 962.977
  • Agosto 2025: $ 975.496
  • Septiembre 2025: $ 987.202
  • Octubre 2025: $ 998.061
  • Noviembre 2025: $ 1.009.040

Teniente, Teniente de Corbeta

  • Junio 2025: $ 857.015
  • Julio 2025: $ 868.156
  • Agosto 2025: $ 879.442
  • Septiembre 2025: $ 889.995
  • Octubre 2025: $ 899.785
  • Noviembre 2025: $ 909.683

Subteniente, Guardiamarina, Alférez

  • Junio 2025: $ 776.176
  • Julio 2025: $ 786.266
  • Agosto 2025: $ 796.487
  • Septiembre 2025: $ 806.045
  • Octubre 2025: $ 814.911
  • Noviembre 2025: $ 823.875

Suboficial Mayor

  • Junio 2025: $ 1.323.613
  • Julio 2025: $ 1.340.820
  • Agosto 2025: $ 1.358.251
  • Septiembre 2025: $ 1.374.550
  • Octubre 2025: $ 1.389.670
  • Noviembre 2025: $ 1.404.956

Suboficial Principal

  • Junio 2025: $ 1.173.415
  • Julio 2025: $ 1.188.669
  • Agosto 2025: $ 1.204.122
  • Septiembre 2025: $ 1.218.571
  • Octubre 2025: $ 1.231.975
  • Noviembre 2025: $ 1.245.527

Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante

  • Junio 2025: $ 1.040.248
  • Julio 2025: $ 1.053.771
  • Agosto 2025: $ 1.067.470
  • Septiembre 2025: $ 1.080.280
  • Octubre 2025: $ 1.092.163
  • Noviembre 2025: $ 1.104.177

Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar

  • Junio 2025: $ 915.014
  • Julio 2025: $ 926.909
  • Agosto 2025: $ 938.959
  • Septiembre 2025: $ 950.227
  • Octubre 2025: $ 960.679
  • Noviembre 2025: $ 971.246

Sargento, Cabo Principal

  • Junio 2025: $ 821.475
  • Julio 2025: $ 832.154
  • Agosto 2025: $ 842.972
  • Septiembre 2025: $ 853.088
  • Octubre 2025: $ 862.472
  • Noviembre 2025: $ 871.959

Cabo Primero

  • Junio 2025: $ 737.225
  • Julio 2025: $ 746.809
  • Agosto 2025: $ 756.518
  • Septiembre 2025: $ 765.596
  • Octubre 2025: $ 774.018
  • Noviembre 2025: $ 782.532

Cabo, Cabo Segundo

  • Junio 2025: $ 682.345
  • Julio 2025: $ 691.215
  • Agosto 2025: $ 700.201
  • Septiembre 2025: $ 708.603
  • Octubre 2025: $ 716.398
  • Noviembre 2025: $ 724.278

Voluntario 1ra., Marinero 1ra. 

  • Junio 2025: $ 621.524
  • Julio 2025: $ 629.604
  • Agosto 2025: $ 637.789
  • Septiembre 2025: $ 645.442
  • Octubre 2025: $ 652.542
  • Noviembre 2025: $ 659.720

Voluntario 2da., Marinero 2da.

  • Junio 2025: $ 575.163
  • Julio 2025: $ 582.640
  • Agosto 2025: $ 590.214
  • Septiembre 2025: $ 597.297
  • Octubre 2025: $ 603.867
  • Noviembre 2025: $ 610.510
