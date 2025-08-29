Fuerzas Armadas con nuevo aumento en septiembre 2025: cuánto cobran el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea
Las Fuerzas Armadas en la Argentina recibieron una suba del salario que impactará desde el mes entrante.
El personal militar de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Establecimientos Navales cobrará su salario con un nuevo aumento en septiembre 2025. Esto de acuerdo a lo definido por el Ministerio de Economía y el Ministerio de Defensa.
Mediante la Resolución Conjunta 63/2025, publicada en el Boletín Oficial a principios de mes, se definieron los nuevos importes del haber mensual para estos grupos.
Confirmaron un nuevo aumento para las Fuerzas Armadas
La decisión de la suba alcanza a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Establecimientos Navales. Los trabajadores, entonces, verán actualizados sus haberes mensuales según las escalas detalladas oficialmente.
De acuerdo con el documento que lleva las firmas de los ministros de Economía Luis Caputo y de Defensa Luis Petri, se responde a la necesidad de ajustar los salarios conforme a la evaluación escalonaria realizada para el personal militar y policial, en línea con los criterios adoptados para la Administración Pública Nacional.
La medida se dicta tras la intervención de la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público y de los servicios jurídicos permanentes de ambos ministerios.
"Fíjase el ‘Haber Mensual' del Personal Militar de las Fuerzas Armadas para los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2025, conforme los importes que para las distintas jerarquías se detallan en el anexo I", establece en su artículo 1° la resolución.
Sueldos Fuerzas Armadas: cómo quedan las escalas desde septiembre
De esta forma, los haberes mes a mes del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea para el segundo semestre del año serán los siguientes:
Teniente General, Almirante, Brigadier General
- Junio 2025: $ 2.647.231
- Julio 2025: $ 2.681.645
- Agosto 2025: $ 2.716.506
- Septiembre 2025: $ 2.749.104
- Octubre 2025: $ 2.779.344
- Noviembre 2025: $ 2.809.917
General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor
- Junio 2025: $ 2.360.746
- Julio 2025: $ 2.391.436
- Agosto 2025: $ 2.422.525
- Septiembre 2025: $ 2.451.595
- Octubre 2025: $ 2.478.563
- Noviembre 2025: $ 2.505.827
General de Brigada, Contralmirante, Brigadier
- Junio 2025: $ 2.150.875
- Julio 2025: $ 2.178.836
- Agosto 2025: $ 2.207.161
- Septiembre 2025: $ 2.233.647
- Octubre 2025: $ 2.258.217
- Noviembre 2025: $ 2.283.057
Coronel, Capitán de Navío, Comodoro
- Junio 2025: $ 1.883.977
- Julio 2025: $ 1.908.469
- Agosto 2025: $ 1.933.279
- Septiembre 2025: $ 1.956.478
- Octubre 2025: $ 1.977.999
- Noviembre 2025: $ 1.999.757
Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro
- Junio 2025: $ 1.638.026
- Julio 2025: $ 1.659.320
- Agosto 2025: $ 1.680.891
- Septiembre 2025: $ 1.701.062
- Octubre 2025: $ 1.719.774
- Noviembre 2025: $ 1.738.692
Mayor, Capitán de Corbeta
- Junio 2025: $ 1.290.493
- Julio 2025: $ 1.307.269
- Agosto 2025: $ 1.324.263
- Septiembre 2025: $ 1.340.154
- Octubre 2025: $ 1.354.896
- Noviembre 2025: $ 1.369.800
Capitán, Teniente de Navío
- Junio 2025: $ 1.068.783
- Julio 2025: $ 1.082.677
- Agosto 2025: $ 1.096.752
- Septiembre 2025: $ 1.109.913
- Octubre 2025: $ 1.122.122
- Noviembre 2025: $ 1.134.465
Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente
- Junio 2025: $ 950.619
- Julio 2025: $ 962.977
- Agosto 2025: $ 975.496
- Septiembre 2025: $ 987.202
- Octubre 2025: $ 998.061
- Noviembre 2025: $ 1.009.040
Teniente, Teniente de Corbeta
- Junio 2025: $ 857.015
- Julio 2025: $ 868.156
- Agosto 2025: $ 879.442
- Septiembre 2025: $ 889.995
- Octubre 2025: $ 899.785
- Noviembre 2025: $ 909.683
Subteniente, Guardiamarina, Alférez
- Junio 2025: $ 776.176
- Julio 2025: $ 786.266
- Agosto 2025: $ 796.487
- Septiembre 2025: $ 806.045
- Octubre 2025: $ 814.911
- Noviembre 2025: $ 823.875
Suboficial Mayor
- Junio 2025: $ 1.323.613
- Julio 2025: $ 1.340.820
- Agosto 2025: $ 1.358.251
- Septiembre 2025: $ 1.374.550
- Octubre 2025: $ 1.389.670
- Noviembre 2025: $ 1.404.956
Suboficial Principal
- Junio 2025: $ 1.173.415
- Julio 2025: $ 1.188.669
- Agosto 2025: $ 1.204.122
- Septiembre 2025: $ 1.218.571
- Octubre 2025: $ 1.231.975
- Noviembre 2025: $ 1.245.527
Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante
- Junio 2025: $ 1.040.248
- Julio 2025: $ 1.053.771
- Agosto 2025: $ 1.067.470
- Septiembre 2025: $ 1.080.280
- Octubre 2025: $ 1.092.163
- Noviembre 2025: $ 1.104.177
Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar
- Junio 2025: $ 915.014
- Julio 2025: $ 926.909
- Agosto 2025: $ 938.959
- Septiembre 2025: $ 950.227
- Octubre 2025: $ 960.679
- Noviembre 2025: $ 971.246
Sargento, Cabo Principal
- Junio 2025: $ 821.475
- Julio 2025: $ 832.154
- Agosto 2025: $ 842.972
- Septiembre 2025: $ 853.088
- Octubre 2025: $ 862.472
- Noviembre 2025: $ 871.959
Cabo Primero
- Junio 2025: $ 737.225
- Julio 2025: $ 746.809
- Agosto 2025: $ 756.518
- Septiembre 2025: $ 765.596
- Octubre 2025: $ 774.018
- Noviembre 2025: $ 782.532
Cabo, Cabo Segundo
- Junio 2025: $ 682.345
- Julio 2025: $ 691.215
- Agosto 2025: $ 700.201
- Septiembre 2025: $ 708.603
- Octubre 2025: $ 716.398
- Noviembre 2025: $ 724.278
Voluntario 1ra., Marinero 1ra.
- Junio 2025: $ 621.524
- Julio 2025: $ 629.604
- Agosto 2025: $ 637.789
- Septiembre 2025: $ 645.442
- Octubre 2025: $ 652.542
- Noviembre 2025: $ 659.720
Voluntario 2da., Marinero 2da.
- Junio 2025: $ 575.163
- Julio 2025: $ 582.640
- Agosto 2025: $ 590.214
- Septiembre 2025: $ 597.297
- Octubre 2025: $ 603.867
- Noviembre 2025: $ 610.510
