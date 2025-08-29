Fuerzas Armadas con nuevo aumento en septiembre 2025: cuánto cobran el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea

El personal militar de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Establecimientos Navales cobrará su salario con un nuevo aumento en septiembre 2025. Esto de acuerdo a lo definido por el Ministerio de Economía y el Ministerio de Defensa.

Mediante la Resolución Conjunta 63/2025, publicada en el Boletín Oficial a principios de mes, se definieron los nuevos importes del haber mensual para estos grupos.

Confirmaron un nuevo aumento para las Fuerzas Armadas

La decisión de la suba alcanza a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Establecimientos Navales. Los trabajadores, entonces, verán actualizados sus haberes mensuales según las escalas detalladas oficialmente.

De acuerdo con el documento que lleva las firmas de los ministros de Economía Luis Caputo y de Defensa Luis Petri, se responde a la necesidad de ajustar los salarios conforme a la evaluación escalonaria realizada para el personal militar y policial, en línea con los criterios adoptados para la Administración Pública Nacional.

La medida se dicta tras la intervención de la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público y de los servicios jurídicos permanentes de ambos ministerios.

"Fíjase el ‘Haber Mensual' del Personal Militar de las Fuerzas Armadas para los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2025 , conforme los importes que para las distintas jerarquías se detallan en el anexo I", establece en su artículo 1° la resolución.

Sueldos Fuerzas Armadas: cómo quedan las escalas desde septiembre

De esta forma, los haberes mes a mes del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea para el segundo semestre del año serán los siguientes:

Teniente General, Almirante, Brigadier General

Junio 2025: $ 2.647.231

Julio 2025: $ 2.681.645

Agosto 2025: $ 2.716.506

Septiembre 2025: $ 2.749.104

Octubre 2025: $ 2.779.344

Noviembre 2025: $ 2.809.917

General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor

Junio 2025: $ 2.360.746

Julio 2025: $ 2.391.436

Agosto 2025: $ 2.422.525

Septiembre 2025: $ 2.451.595

Octubre 2025: $ 2.478.563

Noviembre 2025: $ 2.505.827

General de Brigada, Contralmirante, Brigadier

Junio 2025: $ 2.150.875

Julio 2025: $ 2.178.836

Agosto 2025: $ 2.207.161

Septiembre 2025: $ 2.233.647

Octubre 2025: $ 2.258.217

Noviembre 2025: $ 2.283.057

Coronel, Capitán de Navío, Comodoro

Junio 2025: $ 1.883.977

Julio 2025: $ 1.908.469

Agosto 2025: $ 1.933.279

Septiembre 2025: $ 1.956.478

Octubre 2025: $ 1.977.999

Noviembre 2025: $ 1.999.757

Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro

Junio 2025: $ 1.638.026

Julio 2025: $ 1.659.320

Agosto 2025: $ 1.680.891

Septiembre 2025: $ 1.701.062

Octubre 2025: $ 1.719.774

Noviembre 2025: $ 1.738.692

Mayor, Capitán de Corbeta

Junio 2025: $ 1.290.493

Julio 2025: $ 1.307.269

Agosto 2025: $ 1.324.263

Septiembre 2025: $ 1.340.154

Octubre 2025: $ 1.354.896

Noviembre 2025: $ 1.369.800

Capitán, Teniente de Navío

Junio 2025: $ 1.068.783

Julio 2025: $ 1.082.677

Agosto 2025: $ 1.096.752

Septiembre 2025: $ 1.109.913

Octubre 2025: $ 1.122.122

Noviembre 2025: $ 1.134.465

Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente

Junio 2025: $ 950.619

Julio 2025: $ 962.977

Agosto 2025: $ 975.496

Septiembre 2025: $ 987.202

Octubre 2025: $ 998.061

Noviembre 2025: $ 1.009.040

Teniente, Teniente de Corbeta

Junio 2025: $ 857.015

Julio 2025: $ 868.156

Agosto 2025: $ 879.442

Septiembre 2025: $ 889.995

Octubre 2025: $ 899.785

Noviembre 2025: $ 909.683

Subteniente, Guardiamarina, Alférez

Junio 2025: $ 776.176

Julio 2025: $ 786.266

Agosto 2025: $ 796.487

Septiembre 2025: $ 806.045

Octubre 2025: $ 814.911

Noviembre 2025: $ 823.875

Suboficial Mayor

Junio 2025: $ 1.323.613

Julio 2025: $ 1.340.820

Agosto 2025: $ 1.358.251

Septiembre 2025: $ 1.374.550

Octubre 2025: $ 1.389.670

Noviembre 2025: $ 1.404.956

Suboficial Principal

Junio 2025: $ 1.173.415

Julio 2025: $ 1.188.669

Agosto 2025: $ 1.204.122

Septiembre 2025: $ 1.218.571

Octubre 2025: $ 1.231.975

Noviembre 2025: $ 1.245.527

Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante

Junio 2025: $ 1.040.248

Julio 2025: $ 1.053.771

Agosto 2025: $ 1.067.470

Septiembre 2025: $ 1.080.280

Octubre 2025: $ 1.092.163

Noviembre 2025: $ 1.104.177

Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar

Junio 2025: $ 915.014

Julio 2025: $ 926.909

Agosto 2025: $ 938.959

Septiembre 2025: $ 950.227

Octubre 2025: $ 960.679

Noviembre 2025: $ 971.246

Sargento, Cabo Principal

Junio 2025: $ 821.475

Julio 2025: $ 832.154

Agosto 2025: $ 842.972

Septiembre 2025: $ 853.088

Octubre 2025: $ 862.472

Noviembre 2025: $ 871.959

Cabo Primero

Junio 2025: $ 737.225

Julio 2025: $ 746.809

Agosto 2025: $ 756.518

Septiembre 2025: $ 765.596

Octubre 2025: $ 774.018

Noviembre 2025: $ 782.532

Cabo, Cabo Segundo

Junio 2025: $ 682.345

Julio 2025: $ 691.215

Agosto 2025: $ 700.201

Septiembre 2025: $ 708.603

Octubre 2025: $ 716.398

Noviembre 2025: $ 724.278

Voluntario 1ra., Marinero 1ra.

Junio 2025: $ 621.524

Julio 2025: $ 629.604

Agosto 2025: $ 637.789

Septiembre 2025: $ 645.442

Octubre 2025: $ 652.542

Noviembre 2025: $ 659.720

Voluntario 2da., Marinero 2da.