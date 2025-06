Petri reiteró que cierra Coviara: los números y el futuro de la empresa que construía casas para la Armada

"Nuestra intención es cerrar Coviara ", dijo el ministro Luis Petri durante su interpelación ante la Comisión de Defensa en la Cámara de Diputados. Deudas, no cumplir con objetivos y pérdidas fueron algunas de las razones que esgrimió el jefe de la cartera militar para eliminar la empresa que construía casas para la Armada Argentina. Sin embargo, fuentes internas y datos que pudo reconstruir El Cronista desmienten dichas acusaciones.

"Unos $400 millones perdió Coviara en 2023. No se construyeron viviendas de servicio. Ni siquiera se terminaron las que estaban. Absorbe recursos que deberían ir a las fuerzas y no van a ellas ", aseguró Luis Petri en su disertación ante legisladores que preguntaron por la situación de la empresa.

Tal y como ya lo había informado El Cronista, la empresa pública se maneja con fondos propios, que provienen de la compra y venta de propiedades. Según fuentes internas de la compañía, la información que el jefe de la Cartera dio durante su disertación fue brindada por el actual presidente de la empresa, Leonardo Salvini.

Se trata de un hombre con fuertes vínculos con Petri, radical y excandidato a intendente en el departamento de Godoy Cruz. Aparentemente, el funcionario querría volver a intentar hacerse con la intendencia de dicha localidad.



"Claramente Coviara no ha cumplido su objetivo , tiene problemas de opacidad, no se auditaron los balances. No se construyen viviendas desde hace 20 años, hay juicios por acreencias que llevan más de 20 años", relató el ministro de Defensa. Para Petri, no construye viviendas, sus recursos en lugar de ir a viviendas, pagan estructuras administrativas sobredimensionadas. Y hoy la empresa cuenta con 27 empleados y un piso en un edificio donde funciona.

Según indicaron fuentes internas a este medio, desde 1979 a 1996 con fondos del Fonavi se financió la construcción de 6256 viviendas. Luego de esa fecha se retiró el financiamiento de la cartera nacional y hasta el 2023 se financiaron con fondos propios 1742 viviendas. En total son 7998 viviendas o lotes construidos, qué multiplicado por la familia tipo serían 32 mil personas beneficiadas.

Además, desde Coviara agregaron que existía un plan de mediano plazo del 2023 al 2025 donde se proyectaba la construcción de 1040 viviendas y lotes. En este sentido, con la eliminación de la empresa la Armada Argentina y la Prefectura Naval, su personal perdería la posibilidad de acceder a una vivienda con condiciones beneficiosas.

La firma tiene en su cartera terrenos preferenciales y departamentos en la ciudad de Bahía Blanca, Punta Indio y San Nicolás de los Arroyos. A quienes acceden a comprar un departamento a través de Coviara sin registrar vivienda se le descuenta el IVA del 1,6 como beneficio social.

Desde la empresa señalaron que el IAF sólo otorga créditos de acuerdo al grado del militar, es necesario contar con el 40% del monto para la vivienda. "Hay una deuda estimada de más de $250 millones", dijo el ministro durante su presentación ante en Diputados. Sin embargo, fuentes internas aseguraron que dicha deuda equivaldría a la venta de dos inmuebles que tienen en posesión. Es decir, la empresa sólo debería vender dos de sus propiedades para saldar la deuda.

Paralelamente, los empleados de la institución que mantienen una situación irregular con esta gestión presentaron una demanda de amparo contra la empresa y el Estado Nacional. Los motivos que la sustentan son el reclamo por el pago urgente de salarios adeudados (más de tres meses, con intereses y premios por antigüedad).

Además, exigen el pago inmediato de aportes previsionales y de salud no realizados. En este sentido también se solicitó una medida cautelar para suspender la transformación de Coviara en una Sociedad Anónima Unipersonal (SAU) y su fusión con la empresa Playas Ferroviarias de Buenos Aires S.A., según el decreto 117/2025.

Según había dicho el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, a través del decreto 117/25 el ministro de Economía, Luis Caputo, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y Luis Petri firmaron la transformación de la empresa en Sociedad Anónima. "E n este caso como paso previo a su absorción por Playas Ferroviarias SA. En otras palabras, la transformación es un paso intermedio a su disolución ", informó el ministro.

Sin embargo, desde la empresa creen que esto se paralizó por la falta de decisión política de quien hoy está a cargo de la empresa. En ese contexto, el futuro de los empleados y de los bienes que todavía hoy están en posesión de dicha firma son inciertos.