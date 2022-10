A pocas horas en que Brasil definirá en segunda vuelta en las urnas al nuevo presidente, desde la Argentina y la Unión Europea (UE) lanzaron un fuerte mensaje de advertencia en función de la transparencia que esperan del proceso electoral, destacaron que los comicios lleven al país vecino "un entorno económico atractivo para la inversión" y pidieron que la administración que venga trabaje por la concreción del acuerdo UE-Mercosur.

Durante la reunión de cancilleres de la UE-Celac que se desarrolló hoy en Buenos Aires primero llegaron las advertencias veladas del presidente Alberto Fernández en la antesala de la segunda vuelta electoral del domingo en Brasil: "Llamo a la reflexión a mi continente. No quiero que en ningún lado no se respete la democracia ni el veredicto popular ni se tergiversen los procesos electorales que están en marcha", dijo.

Alberto Fernández, Cafiero y Borrel en la apertura de la cumbre UE-Celac

En calidad de presidente pro témpore de la Celac Alberto Fernández expresó que "América Latina fue recuperando, poco a poco, el valor de la democracia y de sus instituciones" y recordó a modo de alerta que "sufrimos mucho el día que, en Bolivia, un golpe de Estado impidió que Evo Morales asuma la presidencia que había ganado".

Las expresiones del presidente argentino se dan en medio de un clima de fuerte enfrentamiento de los candidatos presidenciales de Brasil el líder de la izquierda, Lula Da Silva y el actual presidente de derecha Jair Bolsonaro, quien busca su reelección y habló de un eventual fraude en los comicios del domingo.

En este contexto enrarecido de clima electoral en Brasil, Alberto Fernández alertó: "Es hora de una vez por todas que unamos fuerzas y no caigamos en mundos de discursos únicos, respetemos la multilateralidad y crezcamos juntos. Esa es la obligación que tenemos", expresó en su discurso inaugural ante los cancilleres y representantes de los dos bloques, que brindó en el Centro Cultural Kirchner.

Más tarde fue el turno del Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, quien destacó que "en estos días en los que la región vive procesos electorales importantes, y los que estamos sufriendo las consecuencias todavía de la pandemia y de la guerra, quiero hacer una llamada al buen funcionamiento de las instituciones democráticas".

El alto representante de la UE, Joseph Borrel alertó sobre el impacto de los comicios en Brasil por la inversión

Con el tono diplomático que lo caracteriza pero sin eludir un mensaje bien claro para aquellos que en Brasil están alertando sobre fraude, Borrel dijo que de las elecciones presidenciales en el país vecino "depende todo. De ellas depende la existencia de las instituciones que garanticen las libertades y los derechos, que ofrezcan un entorno económico atractivo para la inversión, que permita generar empleo, riqueza y distribuirla".

Para el representante máximo de la UE "todo eso exige que las instituciones políticas que son las garantes de los procesos electorales, funcionen, funcionen bien, no se cuestionen, se acepten los resultados, y así contribuir a la estabilidad de la región y del mundo". Un mensaje que Bolsonaro habrá tomado con poco agrado ya que apuntó al proceso electoral que se viene el domingo en Brasil.

ACUERDO UE-MERCOSUR

A la vez, de cara a los resultados en las urnas en Brasil y en función del futuro del acuerdo Mercosur-Unión Europea, el canciller Santiago Cafiero recordó que "incluso Lula ha tenido una definición sobre el acuerdo Mercosur-Unión Europea, con la voluntad de seguir trabajándolo, pero también con la salvedad respecto a los sectores productivos, y los sectores industriales fundamentalmente", dijo.

El canciller Cafiero mencionó sobre el balotaje que habrá el domingo entre Lula y Bolsonaro que "con respecto a la elección (en Brasil), efectivamente nosotros tenemos una afinidad y una amistad con Lula y deseamos que se dé en paz el acto eleccionario el domingo".

Los cancilleres de la Celac y UE debatieron durante todo el día en Buenos Aires

Y en función de este posicionamiento político de la Argentina ante Brasil el canciller Cafiero destacó: "Brasil decidió ya hace unos años no participar más, no hizo una renuncia formal a la Celac (no se fue del todo), sino que dejó de participar, suspender su participación".

Por ello, Cafiero hizo un llamado al próximo presidente de Brasil al sostener que "es importante que Brasil vuelva a la Celac porque de ese modo vamos a estar los 33 países de América Latina y el Caribe siendo un bloque totalmente regional, sin exclusiones, donde todos pueden hablar y expresarse".