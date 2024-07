¿Se rompe con Brasil? La estrategia de Francos para encarrilar la relación de Milei y Lula

La escalada del conflicto entre el presidente, Javier Milei, y su par de Brasil, Luiz Inácio Lula de Silva, es un tema que preocupa a las cámaras empresarias más importantes del país.

Durante el almuerzo que compartió el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp), le preguntaron sobre el tema luego de que terminara su discurso en el escenario del Alvear Icon, en Puerto Madero.

"Sobre el Mercosur, ¿cuál es la visión y relación con nuestro socio?", le consultó Marcos Pereda, presidente del Cicyp.

"¿Hay periodistas acá?", contestó, a modo de broma, Francos, que decidió bajarle el tono a la disputa: "Tenemos dos presidentes que no se tienen mucho afecto, creo que porque no se conocen. Cuando se conozcan personalmente Lula y Milei se acabó la disputa. Las relaciones personales hacen superar las diferencias ideológicas. Darle más trascendencia es un error. Lo que mueve la actividad económica es el interés, si hay lugar para hacer negocios o no".

Luego, llegó otra pregunta del público empresario, también vinculada al Mercosur. El ex ministro de Interior contestó: "Hay distintas opiniones. Milei es partidario de los mercados abiertos. Inventamos un sistema que nos encierra, no que nos abre al mundo. Somos partidarios de la apertura del Mercosur. No hay que tenerle miedo al mundo. Si no es en el Mercosur, será en otro, de hecho hay otros países que se abrieron individualmente".

Finalmente, lanzó otro chiste: "Antes de declararnos la guerra, que nos lleguen los aviones F16. Estamos trabajando con el Embajador para evitar las agresiones, pero falta la relación personal y ahí se va a encarrilar la relación política".

Durante el discurso de apertura, Pereda, quien también es vicepresidente de la Sociedad Rural, mostró un fuerte apoyo del sector empresario al Gobierno de Milei. Dijo que el Pacto de Mayo es un "andamiaje de la nueva Argentina", y que la ley bases "consolida una real economía liberal y de mercado".

Sin embargo, sobre el final lanzó un pedido: "Creemos fundamental estrechar vínculos con el Mercosur".

En los pasillos del hotel de Puerto Madero, le sugirieron en broma a Francos que Daniel Scioli, actual secretario de Turismo, pudiera acercar a Milei y Lula. De hecho, Scioli, cuando era embajador de Alberto Fernández en Brasil, había logrado juntarse con Jair Bolsonaro en pleno momento de tensión con Argentina. "Habrá que ver si Lula sigue queriendo tanto a Daniel ahora que está tan libertario", se lo escuchó decir en un tono chistoso.

La tensión de Milei no fue solo con Lula. Luego de faltar al Mercosur, también había sido criticado por su par de Uruguay, Luis Lacalle Pou. Ambos mandatarios podrían llegar a cruzarse pronto: Lacalle Pou asistirá a la exposición que hará los próximos días la Sociedad Rural, donde Milei ya confirmó a la organización que dará un discurso.

Según pudo saber este diario de fuentes dentro del Gobierno, no hay ninguna intención de que el país se salga del Mercosur, sino de mejorar su funcionamiento. Si bien Argentina plantea mayores aperturas, como acelerar la firma del pacto Mercosur-Unión Europea, firmado en 2019, lo cierto es que hoy el freno viene más por Europa, contaron fuentes oficiales.