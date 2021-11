Fin del misterio: Cristina Kirchner va al acto de cierre de Merlo pero ¿hablará?

Como en 2019 . Tal vez para recuperar algo de aquella mística ganadora, con la que el Frente de Todos debutó ganándole a Cambiemos. No es mayo sino noviembre, ni tampoco Cristina Fernández de Kirchner acaba de anunciar que Alberto Fernández la acompañará en la fórmula: pero parecido por las recientes tensiones. El Presidente y la Vicepresidenta compartirán otra vez un mismo escenario , después de la derrota oficial en las PASO: esta tarde, a las 18, en Merlo.

Cristina Kirchner no tomará el micrófono. "Decidió no hablar, hablará Alberto, Axel (Kicillof) y alguno más", revelaron en su entorno. No es el primer acto junto a Fernández en el que la ex mandataria prefiere quedarse en silencio.

Antes de su intervención del jueves pasado, que en el Instituto Patria insisten que estaba programada y que no fue de urgencia) se descontaba la participación de la socia del Frente de Todos en el cierre de esta tarde en el Parque Municipal Néstor Kirchner.

Ocurre que es el mismo lugar que ofició de cuna fundadora del FdT, con la primera presentación en sociedad de la fórmula que terminaría ganando esos comicios. Hubo idas y vueltas para que el oficialismo se presentara en ese distrito.

También se modificó el volumen del evento y su temporalidad: iba a realizarse el sábado pasado, previo a la última semana de campaña con gobernadores: terminó siendo al filo de la veda sin los mandatarios.

También cambió en lugar: el evento iba a ser en Lanús pero fue el diputado Máximo Kirchner quien le planteó la mudanza al jefe de Gabinete Juan Manzur



Gobernadores se bajan del acto de cierre de campaña de Alberto Fernández

Hasta ayer sólo el presidente Alberto Fernández está promocionado como el "orador principal" . Con un evento "provincializado", devenido en un cierre bonaerense, en especula que podrían tomar antes el micrófono la cabeza de la boleta todista Victoria Tolosa Paz y Axel Kicillof.

Con una recta final de una campaña signada por un crimen en Ramos Mejía, q ue volvió a instalar la inseguridad en la agenda pública , que se suma a las disputas internas con el ministro Sergio Berni, en La Plata también ponen en duda que haya un discurso del gobernador.

Con esta asistencia, y como ya se sabe que no viajará a Santa Cruz a votar por recomendación médica, sólo resta una incógnita por develar: ¿irá la Vicepresidenta al búnker del FdT el domingo a esperar los resultados?