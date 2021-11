Con CFK sin confirmar, el Frente de Todos vuelve a su cuna en el conurbano

Antes de que Máximo Kirchner fuera recibido en la Casa Rosada por Juan Manzur, iba ser en Lanús el acto del sábado del Frente de Todos, que oficiará como cierre "nacional" antes de la culminación doméstica de las campañas provinciales.

Cuando el jefe de la bancada oficialista de Diputados se fue de ver al jefe de Gabinete, tal vez después de dejar un mensaje de su madre, el escenario elegido por el Gobierno cambió: se mudó a Merlo el acto, que pretende ser una nueva muestra de poderío para cerrar las heridas de las PASO antes de saber el diagnóstco que dejarán las generales del 14N.

Cristina Kirchner, junto a Alberto Fernández: "Dos dirigentes no podrán hacer todo"

¿Una esperanza de recuperar la mística ganadora o casualidad? El Parque Municipal Néstor Kirchner, epicentro de la nueva convocatoria todista, fue inaugurado por el alcalde anfitrión Gustavo Menéndez el 25 de mayo de 2019, aniversario de la asunción del patagónico. Esa no es la única efemérides en la mitología K: ese día fue el primer acto conjunto de Cristina Fernández de Kirchner con Alberto Fernández , la presentación de la fórmula con el recordado "le he pedido que me acompañe...".

Una imagen del acto de 2019

Con la búsqueda de recreación, con mudanza de locación incluida , todo indica que Cristina Kirchner volverá a mostrarse con el Jefe de Estado. Sin embargo, cerca de la Vicepresidenta guardan silencio. Como dato, al menos no desestiman su eventual asistencia en el Instituto Patria.

La invitación fue cursada a gobernadores, intendentes y legisladores. Es la última mega-actividad como paraguas del Frente de Todos en un cierre anticipado de la elección más difícil en la que aspiran a una remontada. Todos citados: kirchneristas, peronistas y massistas.

A priori, tiene un mayor volumen que los actos ya realizados en Nueva Chicago, de los movimientos sociales, y en Morón, con la organización sabbatellista. En ambos el principal orador fue Fernández. En Merlo, al menos el último será el Presidente pero no se sabe si Cristina Kirchner (si asiste) tomará el micrófono. Hasta ahora, sus participaciones electorales fueron "quirúrgicas". Más desde su carta pública que generó un terremoto ministerial en el Gabinete.

Durante la semana, explican, se sucederán los actos locales en los distritos. No hay información aún sobre si habrá otro bonaerense. Una variante de la "campaña diferenciada", atendida después de la derrota en las PASO, la "provincialización" de la captación de los votos. La muestra de unidad de Merlo parece ser más una imagen pensando más en el día después de los comicios que para el domingo electoral.