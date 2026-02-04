El Gobierno nacional eliminó la cédula azul y reglamentó el trámite para la implementación de su formato digital. El procedimiento es indispensable para habilitar a otro conductor a manejar un auto del cual no es propietario.

Cómo se gestiona la nueva cédula azul

La nueva cédula se estableció por medio de la Disposición 343/2024 publicada en el Boletín Oficial. De esta manera, se reemplazó el documento físico por una versión digital que podrá ser tramitado a través de la aplicación Mi Argentina.

De esta manera, los titulares de los vehículos podrán habilitar a un tercero para visualizar la Cédula de Identificación Digital a través de su perfil en la app, permitiendo el uso del vehículo dentro del país e incluso su egreso temporario al exterior. Mediante el nuevo sistema, las autoridades buscan facilitar las autorizaciones temporales, brindar más flexibilidad y accesibilidad a la hora de realizar la gestión.

Cómo habilitar a un tercero con la cédula azul

Para permitir que otra persona conduzca un vehículo se deberá hacer un breve trámite:

Descargar la aplicación Mi Argentina

Iniciar sesión en perfil digital o registrarse

Ir a la sección de vehículos

Seleccionar el automotor o motovehículo.

Buscar la opción para habilitar un conductor adicional.

Ingresar los datos del ciudadano que se quiere autorizar.

En el caso de querer dar de baja la habilitación, se deberán seguir los pasos anteriores, pero seleccionar la opción “deshabilitar” al individuo.