Tras más de un año sin actualización salarial, el Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) acudió a la Justicia por una falta de actualización salarial de 17 meses. La Justicia ordenó a Vialidad Nacional a actualizar los salarios. Cuánto cobrarán los empleados públicos. Se trató del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Lanús, que hizo lugar a la medida cautelar solicitada por el gremio y ordenó la actualización de los salarios del personal comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 827/06 “E”. La medida se da luego de que los trabajadores viales no tuvieran aumentos salariales desde hace un año y cinco meses. Según informó el sindicato, la vía judicial se tomó “tras varias audiencias sin recibir ninguna propuesta formal de suba por parte de las autoridades”. En su resolución, el magistrado consideró “acreditado el prolongado congelamiento salarial que afecta al sector desde octubre de 2024”. Asimismo, también reconoció “la pérdida del poder adquisitivo en un contexto inflacionario y la situación de desigualdad respecto de otros trabajadores del organismo que sí percibieron incrementos salariales”. El juez también destacó “el carácter alimentario del salario” y la “falta de una negociación colectiva efectiva”. De esta manera, la Justicia dispuso que los salarios del sector sean actualizados en las mismas condiciones que los acuerdos paritarios celebrados en el Convenio 214, con vigencia desde noviembre de 2024. Según lo dispuesto en las Decisiones Administrativas 48/2024; 1/2025 y 43/2025 por las que se había establecido las pautas vigentes para la negociación salarial de los distintos ámbitos de la Administración Pública, incluidos los entes autárquicos, tal el caso de Vialidad Nacional. Ante la noticia de este fallo, Aleñá afirmó que “representa un paso fundamental en la defensa de nuestros derechos y confirma la legitimidad de nuestro reclamo”. Asimismo, destacó la necesidad de seguir “organizados y en unidad” para garantizar salarios dignos y condiciones laborales justas. Cabe mencionar que, además, la resolución judicial ordenó el pago de las sumas retroactivas adeudadas que deberán abonarse en tres cuotas bimestrales y los respectivos bonos desde mediados del año 2024. Finalmente, el fallo estableció “la suspensión de los plazos procesales para impugnar la medida hasta tanto el juzgado competente asuma la causa”, a fin de garantizar la efectividad inmediata de la protección otorgada a los trabajadores. De esta manera, Vialidad Nacional vuelve a quedar en el centro de políticas de ajuste, tras la paralización del gobierno nacional.