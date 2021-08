Evoluciona la SUBE: cómo es el proyecto para pagar el transporte público con el celular

El Gobierno espera lanzar una nueva versión totalmente digital del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE). Se trata de SUBE Digital , la app que tiene como objetivo pagar el transporte público únicamente con el celular mediante una tecnología contactless .

El proyecto, el cual existe desde los últimos días de Mauricio Macri en el poder, permitirá a los usuarios utilizar su teléfono móvil para pagar trenes, colectivos y subtes del sistema público tal como si este fuese la clásica tarjeta plástica implementada en 2011.



SUBE estudiantil: cómo y dónde activarla



Esto será posible a través de una aplicación móvil que tendrá como opción cargar dinero en la cuenta SUBE mediante una billetera virtual; consultar el saldo y los últimos viajes, y utilizar el celular para acreditar los pagos en el transporte público.



Así, aunque la tarjeta no dejará de funcionar , se le otorgará una nueva posibilidad de pago a los usuarios, quienes únicamente deberán descargarse la aplicación en su celular y crear un usuario vinculado a una cuenta SUBE para operar.

Aunque actualmente existe una aplicación para cargar la tarjeta SUBE y conocer otra información como el saldo y los viajes, esta no permite acreditar directamente el dinero cargado de forma online sino que, una vez realizado el pago a través de alguna billetera virtual, el usuario debe acercarse a una terminal automática -las cuales no se encuentran presentes en todas las estaciones y paradas- o utilizar un dispositivo de conexión móvil para validar el dinero y que este se pueda comenzar a utilizar.

La nueva aplicación precisa que el dispositivo móvil posea tecnología NFC (comunicación de campo cercano o near-field communication), la cual se asimila al bluetooth al permitir el intercambio de información entre dispositivos. Sin embargo, a diferencia de este último sistema, la NFC posee un rango mucho más corto de llegada y funciona por cercanía , por lo que al acercar el celular a una terminal de pago en cualquier tipo de transporte, este debería acreditarse tal como ocurre con la clásica tarjeta.

Actualmente la SUBE ya posee un sistema que utiliza esta tecnología NFC a través de la App Carga SUBE , sin embargo esta sirve para validar una carga online de la tarjeta sin necesidad de acercarse a una terminal física: solo debe apoyarse el plástico sobre el celular y realizar la acreditación a través de la app para que el nuevo saldo pueda utilizarse.



No obstante, no todos los dispositivos son compatibles ni al nuevo proyecto del Gobierno ni a la App Carga SUBE ya que solo ciertos modelos de teléfonos móviles poseen esta tecnología de comunicación de campo cercano que le agrega al celular un lector de información.

Aunque el proyecto fue anunciado en 2019 por el entonces ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, quién aseguró en su momento que el sistema ya estaría listo para el comienzo de la gestión de Alberto Fernández, este fue retrasado por la pandemia y ahora se espera que la primera fase de pruebas al público comience a principios del 2022.

Otro punto clave de esta nueva tecnología, llevada a cabo por la Dirección Nacional de Implementación y Seguimiento del Sistema Único de Boleto Electrónico a cargo del Ministerio de Transporte, es que no será necesario estar conectado a una red de internet o a datos móviles para poder utilizar sus funcionalidades, por lo que su uso en la calle será más práctico en caso de que no haya una red disponible, no se tenga más datos en el plan del celular o no alcance la señal.

Además, la aplicación ofrecerá otros servicios tales como la posibilidad de una recarga automática en cualquier momento y lugar, y una notificación móvil para cuando el saldo en la cuenta sea bajo . También será necesario realizar un reconocimiento biométrico con el celular para utilizar SUBE Digital.

" La idea es comenzar en enero del 2022 con las pruebas en Etapa 1 . En este paso se pondrá en funcionamiento este sistema solo en algunas líneas a definir y no se contemplará ningún tipo de descuento" , revelaron a Infobae desde el Ministerio de Transporte a cargo de Alexis Guerrera.