Rutas intransitables y sectores incomunicados por el fin de la obra pública: la alerta de la líder de Vialidad

Ante la inminencia del segundo paro general de la CGT contra el gobierno de Javier Milei y en medio de una pelea contra las políticas de ajuste, reforma laboral y privatizaciones, Graciela Aleña, secretaria general del Sindicato de los Trabajadores de Vialidad, no puede evitar la comparación con los '90, incluso con 2001. " Ahora es como que se nos cayó toda la estantería también de golpe encima ", confiesa a El Cronista desde su despacho del sindicato, a unas cuadras del Congreso donde se define en gran medida la suerte del sector.

Con treinta años en el gremio y dos mandatos ya como su secretaria general, le tocó salir a panfletear entonces a la calle cuando el gobierno de Fernando de la Rúa y Domingo Cavallo, con el entonces ministro Carlos Bastos en Infraestructura, quisieron transformar a Vialidad en un ente residual, dentro del segundo plan de reducción del Estado.

" Muchos de esos personajes, como (Roberto) Dromi, el propio Bastos, siguen dando vuelta -acusa- porque siempre buscan completar lo que quisieron hacer originalmente y no pudieron" . Reivindica la labor cotidiana del gremio para mantener en condiciones los caminos sin dejar de socorrer emergencias a cualquier hora los siete días de la semana pese a los despidos, la licuación de salarios y la falta de insumos como la nafta.

Previene que el congelamiento de la obra pública puede poner en jaque las conexiones de las que depende el comercio y el tránsito de las personas. Y cuestiona la propuesta de algunos gobernadores de revivir las PPP en sus provincias a cambio de rutas nacionales.

-¿Por qué es clave el rol del Estado en el sector de Vialidad y qué sucedió desde diciembre?



-Esencialmente, estamos sufriendo el deterioro de rutas porque no hay mantenimiento. Mandaron algo de dinero y se pagaron servicios De hecho, hemos tenido, algunos distritos y campamentos con corte de luz por falta de pago . Entonces, nos limitamos a atender las emergencias porque no había siquiera combustible, nos habían cortado el combustible. Si esto se profundiza, en poquito tiempo más va a haber sectores incomunicados. Y cuando hablo de incomunicados, no hablo solo de turismo sino de las rutas que se utilizan para sacar alimento, ir a un hospital de urgencia o ir a la escuela. Se van a tornar intransitables si no hay inversión.

-¿Cuántos kilómetros de ruta cubre Vialidad nacional?

-Tenemos para atender 28 mil kilómetros de mantenimiento , es mucho, una red muy extensa. Y estamos en vías del operativo invernal en toda la Patagonia frente al cual recién ahora se está licitando la compra de sal que es un elemento esencial. Nuestros compañeros no perciben los viáticos y adicionales desde diciembre

-¿Qué porcentaje del sueldo son los viáticos en un trabajo que se trata básicamente de movimiento permanente?

-El que trabaja todo el mes estará ganando entre $40.000 y $60.000 según la categoría. Porque el que sale en el sur a la ruta, a atender una emergencia, se va y no sabe cuándo vuelve. Te agarra una nevada, te agarra otra, tenés que dejar plata en tu casa y a su vez tenés que llevarte plata vos para poder comer. Estamos hablando de unos poco más de 800 personas que se ocupan de mantenimiento. Pero se necesitarían otros tantos para atender la red hoy ya que se calcula que son 14 trabajadores -nueve maquinistas y cinco operarios- cada 200 kilómetros. Es claro que no sobra nadie en Vialidad. Pero como siempre digo en las asambleas: hay varias maneras de hacerte desaparecer. Una es que figures en un decreto como Aerolíneas y otro, como nos pasa a nosotros y las universidades, que te desfinancien. Terminás desapareciendo igual .

-Hoy siguen operando con el mismo presupuesto de 2023, ¿no se actualizó pese al incremento de costos operativos?

-Nada. Fijate que el presupuesto en realidad lo hacés el año anterior, calculás cuánto puede haber de inflación para 2023. El año pasado tuvimos más de un 211% de inflación y hoy estamos con el mismo presupuesto, sin contar lo acumulada de estos meses de 2024 y el remanente del año pasado. Queda muy poquito y mucho por hacer en muchos meses por delante. Y lo que termina pasando es lo mismo que sucedió en los '90 cuando la gente nos echa la culpa de lo que no se hace en las rutas e ignora que nos están dando un dinero que hoy no alcanza para nada, ni para los sueldos.

-¿Esta transferencia de responsabilidades de cara a la sociedad forma parte de una estrategia de poner a trabajadores contra trabajadores y debilitar a los gremios?

-En nuestro caso, seguro. De hecho, el otro día estuve en Córdoba en una asamblea bastante multitudinaria, y me comentaron algunos compañeros que están haciendo corte de pastos que hay gente que se acuerda de su familia cuando pasa a su lado. O sea, compran esa idea que los vagos somos nosotros. Por eso hemos salido con una campaña en las redes pero también en la calle para explicar lo que pasa. Que la gente entienda que la culpa que se haya frenado una obra a la que le falta cuatro kilómetros no es nuestra . En los '90, la gente creía que privatizando la ruta se llegaba a una solución. Hoy no pasa eso. En Buenos Aires y en algunas provincias están repartiendo y hablando en los semáforos y por ahí siete u ocho de diez reciben el volante. Y otros dos o tres te dicen que no lo quieren pero tampoco te maltratan.

-¿A qué atribuye ese cambio de actitud teniendo en cuenta que una amplia mayoría sigue respaldando a Milei?

-Creo que en el fondo la gente ve todo lo que está pasando. Quizás lo que no quiere es reaccionar o hablar de lo que está pasando. Por eso le pido a la ciudadanía que reaccione con el caso de Vialidad porque las empresas privadas solo se van a agarrar las autopistas donde hay una densidad de tránsito importante. Pero las rutas por las que pasan mil autos por día nadie se va a preocupar por arreglarlas, o pavimentarlas, porque no tienen cómo recuperar ese dinero. Lo mismo es lo que está pasando con las dos provincias que dicen pásenme la ruta nacional porque la va a terminar poniendo el Estado Nacional. Todos sabemos que es así.

-¿Se refiere a Santa Fe y Chubut?

- Santa Fe y Chubut planean un esquema de tipo PPP y que les transfieran las rutas nacionales. También Neuquén y Río Negro sugieren lo mismo. Las PPP son un fracaso . Acá fracasaron, durante el gobierno de Macri. De hecho, el gobierno anterior las tuvo que dar de baja con mucho esfuerzo para que el Estado no perdiera dinero. Y aparte, Vialidad Nacional, por ley, sigue siendo el ente rector del camino. Las Vialidades Provinciales tienen la mitad de agentes que nosotros para toda la red. ¿Van a absorber todo eso también, sin presupuesto? No lo creo. Nosotros vamos a defender nuestras rutas.





Los despidos en Vialidad y la reforma laboral de Milei

-¿Por qué piensa que muchos trabajadores de los sectores populares incluso le dieron la espalda al peronismo y eligieron a Milei pese a todo lo que prometía?

-No le encuentro explicación. Más allá que podemos discutir si tuvimos falencia en el gobierno anterior, no fueron tales como para votar a este señor. De hecho, de los compañeros que han despedido, que es otro drama que tenemos bastante fuerte, hay muchos que votaron a Milei. No sé qué los llevó a eso. En el caso nuestro, te diría que debería haber menos que en otros lados porque pudimos cerrar todas las paritarias de los últimos años por encima de la inflación. Y hasta el mes pasado, todavía, nuestros trabajadores de la última categoría no habían entrado en la pobreza cuando hay trabajadores del Estado nacional y los gobiernos provinciales o municipales que están por debajo de la línea

-¿Qué cantidad de trabajadores despidieron desde diciembre pasado?

-Fueron 157 en forma directa y después hubo compañeros que tenían sumarios, que faltaba el acto resolutivo con cesantía, temas penales donde se habían suspendido los haberes. En total están sumando algo más de 300 compañeros.

-¿Cómo analizan dentro de la CGT la reforma laboral dentro de la Ley Bases que se discute en el Senado: es tolerable lo que tiene media sanción?

-Si vos tenés un Presidente que dice odio al Estado, la verdad que hay muchas posibilidades de dialogar no hay. Yo amo el Estado, estamos en polos opuestos. Y me imagino que a la mayoría le debe pasar lo mismo. Siempre uno trata de buscar los canales, pero lo hemos visto: lo que arregla al ministro del Interior, al otro día el Presidente lo sale a romper. Dicen una cosa y obran lo opuesto. Como pasó con los contratos de jefaturas de distritos en Vialidad: sacaron a los cargos políticos que venían de la gestión previa y en lugar de promocionar a los de carrera, como dijeron, labraron contratos nuevos. Entonces, ¿bajamos los contratos del Estado o no los bajamos?

-La CGT habló de incorporar temas al debate por la modernización laboral, ¿qué reforma le parece que podría sumarse desde el mundo gremial?

-La verdad, con este Gobierno no me animaría a discutir una reforma laboral. No sería el momento. Porque van a acordar unas cosas y van a hacer otras. Cuando tenga todos los poderes el Presidente, si es que se lo dan, todo lo que no pudo hacer o todo lo que le voltearon hasta ahora, lo va a hacer. No tengo ninguna duda.

-¿Hay alguna línea roja en este capítulo que aborda el Senado? A priori, el Gobierno ya cedió algunos puntos del proyecto original pero mantiene otro y si la Justicia y Diputados avalan el DNU, entonces la reforma será mucho más incisiva sobre las cuotas sindicales y demás...