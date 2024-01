El líder de LLA en Diputados describe las negociaciones por la ley ómnibus: "No se están cambiando figuritas"

El diputado Oscar Zago es el presidente del bloque de La Libertad Avanza. En estos días, el porteño se la pasa yendo y viniendo. Por momentos se lo ve en el anexo de la Cámara de Diputados, donde, ante un plenario de comisiones, exponen representantes de la sociedad civil alcanzados por la Ley Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, impulsada por el Presidente Javier Milei.

De a ratos, Zago se cruza al Palacio del Congreso, y participa de las reuniones que se celebran en el despacho de Martín Menem, presidente de la Cámara.

Es allí donde diputados del PRO, UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal les llevan sus planteos y reclamos a funcionarios del Poder Ejecutivo. En esas mismas reuniones, se va corrigiendo la letra chica del proyecto que tiene más de 650 artículos y los embajadores del Ejecutivo toman nota de los planteos de mayor envergadura, cuya modificación (o supresión, como por ejemplo la suba de retenciones) tienen que consultar con funcionarios de primera línea antes de dar una respuesta concreta. De estas negociaciones depende el futuro de la también conocida ley ómnibus.

En un mano a mano con El Cronista, Zago, aseguró que el espacio que él representa se está encargando de escuchar a todos los sectores antes de avanzar con la firma del dictamen. Instancia que, prevé, suceda, a más tardar, el viernes.

Consultado sobre las acusaciones de Milei , quien en los últimos días volvió a arremeter contra los diputados a los que acusó de "coimeros" por demorar el debate parlamentario, Zago le bajó el tono. MIentras que no descartó sesionar el fin de semana y alertó sobre las consecuencias de que la ley no salga.

-¿Cómo evalúa el debate en comisión que se está celebrando en estas últimas dos semanas por la ley ómnibus?



-Ya tuvimos dos jornadas [hoy se lleva adelante la tercera] escuchando cámaras, ONGs, distintas organizaciones, esperamos terminar lo antes posible. Mientras, ya estamos trabajando con gente de distintos bloques como para poder ir viendo la posibilidad de avanzar con un dictamen para lo que nosotros entendemos que sería muy favorable, que sería un dictamen en su totalidad. Si tenemos que hacer correcciones de algún tipo, ya lo dijo el ministro del Interior [Guillermo Francos], estamos abiertos. Él está trabajando con distintos gobernadores, con intendentes. La idea es empezar a trabajar lo antes posible y tratar de sacar dictamen el jueves a la noche o viernes a la mañana como mucho. Y bueno... estar preparaditos para mandarla al recinto y sesionar.

- ¿Sesionar qué día?

-Y cuanto antes. Pero estamos siendo muy cautelosos y escuchando a todo el mundo y sentándonos con todo el mundo como para poder tener un resultado que nadie diga que hemos dejado a alguien en el tintero. Pero bueno, ese es el tema: también nos corren los tiempos, imaginate que nosotros si tenemos que sesionar sábado o domingo, estamos dispuestos a hacerlo, si llegamos a este fin de semana mejor. Hay un paro de la CGT en el medio de esto.

-¿El paro condiciona la fecha de la sesión?

-No, no, en realidad no, no debería, somos gente muy civilizada, supongo, de ambos lados no debería haber ningún tipo de inconveniente. Pero bueno, estamos evaluando todas las posibilidades. Por eso verdaderamente queremos saber para empezar a caminar y de esta misma manera empezar a poder trabajar y llegar a un consenso.

- ¿Qué implica "escuchar"? ¿Plasmar las propuestas, sobre todo de los bloques que se muestran dispuestos a colaborar con el oficialismo, en el dictamen?

-Es escuchar si son razonables, como ha pasado en varios temas que lo ha tratado el ministro del Interior, que escuchó a los gobernadores y dijo que están trabajando con alguna propuesta alternativa en algunos casos. La ministra de Seguridad [Patricia Bullrich] ha eliminado, por ejemplo, el famoso 331, que lo agarró y lo sacó. Estaba mal redactado, no mal puesto y hacía ese chisporroteo. La ministra directamente tomó la decisión de sacarlo. Así que escuchamos a todo el mundo y nosotros estamos optimistas que vamos a conseguir en la discusión y en acercamiento con distintos bloques, vamos a llegar a un acuerdo, un consenso , y vamos a poder elevarlo al recinto y poder debatirlo y sacar una ley que no sólo el gobierno la está esperando, sino la población, que está esperando que empecemos a trabajar firme con todas las decisiones.

Las negociaciones con los bloques "del medio" se celebran en el despacho de Martín Menem.

-Hay un planteo por parte de la Izquierda y de Unión por la Patria de que no se los está tomando en cuenta en esta etapa de negociaciones que están teniendo ustedes a puertas cerradas, con los bloques que, repito, se muestran con ganas de acompañar al oficialismo. ¿Esto a qué se debe? ¿Ya vieron que no iban a ceder?

-No, no es tan así, porque no se está trabajando "a puertas cerradas". Vos sabés, acá vos caminás por los pasillos, ves quién entra y quién sale . Estamos yendo permanentemente a la comisión. Yo tengo muy buena relación, no se pueden negar. Me han pedido que vengan las cámaras a discutir, y lo estamos haciendo. Vinieron muchas voces, y voces para sumar lo negativo que tienen algunos, así que nosotros estamos escuchando, así que creo que la voluntad de nosotros siempre está y va a seguir estando. Vamos a seguir trabajando y bregando para conseguir consenso y poder debatir y sacar lo mejor de la ley para poder empezar a trabajar. La Argentina está pasando por un momento duro y vale la pena, me parece, empezar a cambiar algunas cuestiones que ya vienen con atraso.

-Javier Milei acusa de "coimeros" a aquellos diputados que demoran el debate parlamentario. Este fin de semana lo volvió a hacer en una entrevista radial...

-No... Se sigue reflejando a la famosa Ley Banelco, que no quiere que pasen esas cosas. Nosotros estamos trabajando con todos, se está escuchando a todos y acá no se están cambiando figuritas de ninguna manera ; se está trabajando para sacar una ley consensuada y que podamos tener cuanto antes la ley en el recinto y votada.

-¿Y coincide con los planteos que se hicieron en los últimos días, como el del ministro Luis Caputo que podrían tomarse medidas económicas más duras en caso de que esta ley ómnibus no avance?

-Es que si no avanza la ley se viene deteriorando , como se deterioraba el sueldo de los jubilados si no eliminábamos la tablita. Y eso va pasando, fíjate que hay alguna malformación de algunos precios que verdaderamente no se ajustan a la realidad y se van a acomodar, pero si no tenemos ley, van a tardar más en acomodarse y eso es lo que no queremos nosotros.

-Bueno, ¿confía que va a haber ley antes de fin de mes?

-Absolutamente.