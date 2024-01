El Gobierno teme una expansión de la "ola de violencia" ecuatoriana: la hipótesis Bullrich

El Gobierno argentino mantiene un ojo enfocado en el "conflicto armado interno" que decretó Ecuador tras los episodios de violencia extrema ocurridos en diferentes puntos de aquel país , el cual ya dejó una cifra de diez muertos y decenas de heridos, según datos policiales. El estado de conmoción interna produjo que el presidente Daniel Noboa dispusiera la movilización total de las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional.

Se trata de un episodio alarmante que tuvo fuerte repercusión en los países de la región. En particular, el caso ecuatoriano conjuga la crisis económica con la presencia de grupos paraestatales vinculados al narcotráfico, lo cual genera preocupaciones entre las principales autoridades argentinas .

En ese sentido, la acuciante situación económica y social y la creciente influencia de los grupos narco en Rosario y en diferentes conglomerados urbano configuran un espejo en el que el Gobierno de Javier Milei busca evitar que se traslade a lo ocurrido en Ecuador. En rigor, hoy aquel país atraviesa un escenario mucho más complejo que el de la ciudad santafesina con un nivel de violencia que pone en jaque la democracia.

El vocero presidencial Manuel Adorni afirmó este miércoles en su habitual conferencia diaria que el Gobierno procura que las Fuerzas Armadas "realicen tareas de apoyo" en conjunto a las de seguridad "en el combate contra el narcotráfico" en la ciudad de Rosario . Por lo pronto, el Ejecutivo determinará en los próximos días si esta medida es aplicable y ejerce un nivel de influencia significativo que la amerite.

Se trata de un avance que el propio Milei busca imprimirle al rol de las Fuerzas Armadas. Cómo ya había adelanto El Cronista, los ministros de Defensa y Seguridad, Luis Petri y Patricia Bullrich, respectivamente, ya se encuentran abocados al diseño de un "comando logístico unificado" que permita aunar los esfuerzos de las fuerzas de seguridad y los militares para el combate de delitos federales como el narcotráfico.

El abordaje que se le plantea al próximo proyecto en materia de lucha contra el narcotráfico tiene que insertarse en un estricto marco jurídico que define las competencias de las Fuerzas Armadas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) y las de Seguridad (Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria), tales como la Ley de Seguridad Interior y la Defensa Nacional.

Por el momento, la capilaridad y la influencia de los grupos vinculados al narcotráfico en Rosario y sus periferias han incidido en un hecho inédito: el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, debió retirar de aquella ciudad a su familia debido a las constantes amenazas de muerte que recibían. A raíz de esa situación, Bullrich anunció ayer que aislarán a presos de alto riesgo que estén involucrados en esas amenazas .

El supuesto envío de fuerzas de seguridad a Ecuador

La titular de la cartera de Seguridad suscribe a la hipótesis de que la ola de violencia en Ecuador puede replicarse a escala continental. Así lo afirmó en declaraciones televisivas en la jornada de ayer, y dijo que junto a la Cancillería "estamos dispuestos a ayudarlos y a mandar fuerzas de seguridad. Es un tema continental, tenemos que protegernos de esto".

A pesar de las declaraciones de la expresidenta del PRO, desde el Gobierno todavía no evalúan enviar fuerzas al país sudamericano, al menos así lo expresaron a El Cronista desde al menos tres ministerios que, en el caso de que se dé, deberían coordinar esfuerzos para llevar a cabo el procedimiento.

"Hasta el momento las Fuerzas Armadas no tenemos ninguna orientación. En lo único que estamos en capacidad de hacer es alguna especie de evacuación como se hizo en Israel o mandar algún avión tipo Hércules como se hizo en la pandemia, pero no enviar a las fuerzas que dependen de Defensa. Nosotros no tenemos nada", indicó una voz autorizada del ámbito castrense, dando cuenta que por la naturalidad del conflicto en Ecuador no se precisaría ninguno de esas operaciones.

"No sabemos cómo es lo que decía Patricia. La verdad es que no se ha charlado eso", añadió -confundido- un funcionario muy cercano a la ministra de Seguridad. "En todo caso puede ser algo que decida Milei en los próximos días, pero hasta el momento no se dijo nada", comentó otra fuente de Casa Rosada.

Lo que sí dejaron trascender desde el círculo de Milei es que el Gobierno está analizando enviar funcionarios a la provincia de Corrientes debido a las fuertes lluvias que acechan al distrito desde hace días y que se prevé que continue en jornadas posteriores. El jefe de Estado ya avisó que en caso de darse el viaje no será él quien participe.