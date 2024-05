Entretelones de la fallida presentación de Javier Milei en la Feria del Libro

Un pedido de 25 millones de pesos en entradas gratuitas, la amenaza de "barras bravas" que nunca existieron, el regateo monetario por el montaje de un stand de Presidencia y el portazo final que se dio en un programa de radio. Todo esto forma parte de algunos de los entretelones de la fallida exposición del presidente Javier Milei en la Feria del Libro.

El sainete por la presentación del libro de Milei "Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica" previsto originalmente para el próximo 12 de mayo comenzó hace más de un mes y culminó anteayer cuando el Presidente decidió abandonar la idea de ir al predio de La Rural para exponer su libro en el Luna Park porque denunció que "el kirchnerismo busca sabotearlo".

Alejandro Vaccaro, presidente de la Feria del Libro

Según pudo reconstruir El Cronista de fuentes de la Casa Rosada y del comité organizador de la Feria del Libro, hubo al menos tres reuniones entre los funcionarios del gobierno liderados por Mara Gorini, la secretaria de Karina Milei y el equipo de 15 Consejeros de la Feria del Libro que presiden Alejandro Vaccaro.

Costos del stand y entradas gratis

En esas reuniones se planteó que el costo de montaje de un stand en la feria del libro del tamaño que buscaba instalar Presidencia sería de un valor estimado de 78 millones de pesos. Vaccaro dijo a El Cronista que hubo predisposición de bajar ese costo. "Estabamos dispuestos a ser flexibles con el pago y la cantidad" , expresó. Pero no se logaron poner de acuerdo.

Luego llegó el debate por el pedido de 5000 entradas gratuitas de parte de Gorini. El costo global por esas entradas era de 25 millones de pesos y el Consejo Asesor de la Feria del Libro con Vaccaro a la cabeza se negaron a aceptar.

"Lamentablemente no hay plata" ironizó después Vaccaro en el discurso inaugural emulando al Presidente. Se refería a ese pedido pero también al costo por la seguridad del predio que debían garantizar para la llegada de Milei más allá de los guardaespaldas de la Casa Militar.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, planteó otra teoría al respecto. Dijo que el gobierno de Javier Milei quedó insatisfecho con "el ofrecimiento de 200 entradas ante un evento masivo" por parte del Consejo de la Feria del Libro. Vaccaro dice que jamás hubo tal ofrecimiento.

"Estaba claro que no había un genuino deseo de que el Presidente visite o haga la presentación de su libro en la feria. Lo cierto es que el ofrecimiento de 200 entradas ante un evento masivo como se esperaba ante la presentación de un libro por parte del Presidente, nos pareció parte de algo que no estaba funcionando o que no iba a funcionar", expresó Adorni.

Desplante por radio

Más tarde, llegó la palabra del Presidente en un programa de radio donde anunció que suspendía la presentación por temor a un ataque. "No lo vamos a presentar en la Feria del Libro. Porque mi hermana está llevando a cabo esa negociación y hay un nivel de hostilidad hacia mi persona y nuestra gente que nos hace sospechar de que hay un intento de sabotear la presentación y hacerlo al estilo kirchnerista, de modo violento, no algo propio de la cultura", afirmó Milei en declaraciones a la radio El Observador.

A los organizadores de la Feria del Libro nunca le anunciaron oficialmente que Milei no concurrirá a la presentación de su libro. Se enteraron por el programa de radio y supieron por los medios que irá al Luna Park.

Además, Milei lanzó fuertes acusaciones contra los organizadores del histórico evento y dijo que "se jactan" pero tuvieron una "apertura muy violenta". Se refería la presentación de Vaccaro, quien acusó al mandatario de "despreciar" la actividad.



Vaccaro, que lleva 15 años en el consejo asesor de la Feria del Libro. Antes de Milei pasaron Mauricio Macri y Cristina Kirchner por la Feria cuando eran presidentes.

Ayer, el titular de la Feria dijo que "hablar de complot al presidente, de barras o de gente que busca atacar a Milei es todo un despropósito y una gran mentira". También detalló que si fueran a poner barras bravas sería contradictorio para el espíritu pacífico de un encuentro cultural histórico como es la Feria del Libro.