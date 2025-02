En una semana parlamentaria clave, los bloques opositores siguen negociando

La intención del oficialismo de eliminar para siempre a las Primarias como método de elección de candidatos cambió -por presión opositora- a un modesto proyecto para suspenderlas que, si bien tiene más apoyo, aun concita algunos debates al interior de las bancadas aliadas y "dialoguistas".

Luego de los amagues de diciembre, el Poder Ejecutivo llamó a extraordinarias con un temario diverso y abundante, pero con la certeza que sólo unas pocas iniciativas conseguirían los consensos necesarios para superar las negociaciones, conseguir dictamen, llegar al recinto y, finalmente, ser aprobadas.

Después de las reuniones de las semanas anteriores entre los representantes de la Casa Rosada y los diputados, algunas dudas se fueron despejando: la UCR y el PRO marcaron con rapidez la cancha y dejaron en claro que, por ejemplo, sólo acompañarían la suspensión de las PASO para este año y no la modificación lisa y llana del sistema del sistema de partidos políticos como pretendía el oficialismo.

A pesar de que las encuestas sostienen que una parte importante de la población quiere votar la menor cantidad de veces posible, a lo largo de los años los partidos más tradicionales han sabido usar las PASO para dirimir candidaturas distritales, provinciales y hasta nacionales, por lo que consideran que podrían necesitar del mecanismo en próximos años.

Otros bloques pugnaron por el tratamiento de otros proyectos y algunos, con poca suerte, le pidieron al Gobierno que retome el debate del presupuesto nacional.

Las negociaciones parecieron llegar a buen puerto cuando se fijaron los primeros contornos de un cronograma que fijaba para la primera semana de febrero el tratamiento en comisión de la suspensión electoral y el remozado proyecto gubernamental de Ficha Limpia, que buscará romper el embrujo que pesa sobre él y que ha impedido su media sanción en reiteradas ocasiones, la última hace apenas un par de meses.

Mañana martes se reunirá el plenario de comisiones para conseguir dictamen sobre las Primarias y el miércoles sería el turno de Ficha Limpia, todo con vistas de llegar al recinto el jueves. Hoy por la mañana, el presidente de la Cámara, Martín Menem, se mostró con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para trabajar "sobre los objetivos parlamentarios".

Sin embargo, no todo parece tan lineal en la Cámara baja. El lunes por la tarde se tienen que definir algunas posiciones que serán claves para los próximos días, entre ellos, la del radicalismo e, incluso, la del bloque del Frente de todos.

"Sesionar el jueves es la intención del Gobierno, pero habrá que ver mañana cómo se desarrolla la comisión", señaló una fuente parlamentaria de uno de los bloques "dialoguistas". Un diputado del bloque de Hacemos, por ejemplo, dijo que habrá que ver si no se impone un debate un poco más largo y que la llegada al recinto sea la próxima semana.

Mientras en el PRO sostienen que apoyan la suspensión "sin pedir nada a cambio", tanto en la UCR, como en el bloque de Encuentro Federal, como en Democracia por siempre existen posiciones encontradas hasta el momento.

Por ejemplo, en la bancada que conduce Pablo Juliano y que integra Facundo Manes hay diferencias entre quienes representan a los distritos que aportan más legisladores y aquellos que están emparentados a provincias con menores representaciones.

La UCR, en tanto, también mantenía divisiones, aunque podrían quedar saldadas en las reuniones del lunes por tarde. El bloque de Unión por la Patria también se reunirá en ese mismo horario, en especial para debatir si facilitarán o no el quorum y si habrá alguna modificación a la posición inicial: no votar nada hasta que se debata el presupuesto.

Desde la Coalición Cívica sostienen que no hay problemas con la agenda de las extraordinarias, pero insisten en que no quieren "dejar pasar por alto cómo se manejó (José Luis) Espert al frente de la Comisión de Presupuesto y cómo cerró el debate".

"Para nosotros es una prioridad porque es una propuesta de campaña una deuda con el movimiento ciudadano, así que esperamos que sea votada lo más rápido posible para corrernos de cualquier tipo de especulación o que se vuelva a consolidar el pacto. Con respecto a las PASO, tenemos un proyecto que ha presentado nuestro presidente de bloque, Juan Manuel López, y toda la CC para que las PASO no sean obligatorias y que solamente existan en partidos políticos o en coaliciones donde haya competencia", señaló un diputado de esa fuerza.

El bloque de Miguel Pichetto es clave para conseguir el dictamen y allí hay diputados que no han fijado posición y que, incluso, sostienen que no sería correcto cambiar las "reglas del juego" en año electoral. Ese axioma, que no está escrito en ningún lado, ha supuesto que todas las reformas electorales modernas se dieran siempre en los "años pares". El Gobierno, que buscaba derribar y construir todo el sistema de partidos, quizá tenga la oportunidad de romper esa regla, pero se tendrá que conformar -en el mejor de los casos- con el objetivo menor de la suspensión de la primarias.