Los empleados de comercio cierran el año con un nuevo aumento salarial: cuáles son las subas y cómo se pagan

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) anunció la entrega de un bono de fin de año para todos los trabajadores del sector, con el objetivo de que lo puedan aprovechar durante las fiestas.

“Este bono fue conseguido en base a un gran esfuerzo y negociaciones de ambas partes con el fin de acompañar la difícil situación que atravesamos los mercantiles ante las vísperas de navidad y año nuevo”, aseguraron, desde el gremio que dirige Armando Cavalieri.

Este beneficio alcanzará a importantes cadenas de supermercados como COTO, Carrefour, Día, así como también otras empresas más chicas que estén afiliadas al rubro.

Bono para empleados de comercio: de cuánto es y quiénes lo cobran

El bono de fin de año para empleados de comercio alcanzará un monto de $ 170.000, que se entregará en formato de voucher para realizar compras dentro de la propia cadena de supermercado.

No obstante, se le sumará otro extra: hasta marzo 2026, los trabajadores percibirán un pago no remunerativo de $ 60.000 que se sumará a los haberes del mes.

Estas sumas no remunerativas se incluirán en el cálculo para el medio aguinaldo de diciembre.

Cuánto cobran los empleados de comercio en diciembre

Tras la última actualización de los haberes, las categorías quedarán de la siguiente manera:

Maestranza:

Categoría A: $ 1.095.795

Categoría B: $ 1.098.852

Categoría C: $ 1.109.560

Administrativos:

Categoría A: $ 1.107.268

Categoría B: $ 1.111.860

Categoría C: $ 1.116.448

Categoría D: $ 1.130.218

Categoría E: $ 1.141.690

Categoría F: $ 1.158.519

Cajeros:

Categoría A: $ 1.111.091

Categoría B: $ 1.116.448

Categoría C: $ 1.123.333

Auxiliares Generales:

Categoría A: $ 1.111.091

Categoría B: $ 1.118.740

Categoría C: $ 1.143.985

Auxiliares Especiales:

Categoría A: $ 1.120.274

Categoría B: $ 1.134.041

Vendedores: