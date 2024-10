Eliminación de impuestos distorsivos y regímenes: cómo es el plan de los empresarios para reformar el sistema tributario

Diferentes empresarios y economistas disertaron este viernes en el °60 Coloquio de IDEA en el panel "Un camino para la transformación fiscal" , en donde se abordaron diferentes diagnósticos sobre los desincentivos del actual sistema tributario y las respectivas propuestas para mejorar la misma, todo ello bajo la moderación del Director Periodístico de El Cronista, Hernán de Goñi.

El plan de IDEA para transformar el sistema tributario

Cecilia Goldemberg, Managing Partner de Andersen, y Juan Garibaldi, CEO y Vicepresidente Senior de Danone Cono Sur presentaron el plan de etapas para transformar progresivamente el sistema fiscal: la primera orientada a dar una mejora en la competitividad, la segunda enfocada en la sostenibilidad del marco tributario y la tercera dispuesta a simplificarla .

Para la primera fase, IDEA propuso la eliminación de impuestos "súper distorsivos" como PAIS, Débitos y Créditos, Tasas Municipales sin contraprestación o que excedan el costo de servicio, Derechos de Exportación e Ingresos Brutos (con compensación parcial); a la vez que pidieron impulsar políticas que alienten la inversión.

Las propuestas tributarias presentadas en IDEA

Para la segunda, los objetivos están puestos en ampliar la base a través de promover la formalización (con la eliminación de impuesto a los débitos y créditos y de la eliminación o reducción de los regímenes de retención y percepción) y revisar regímenes de promoción y exenciones. Además, alentaron a que se debata una nueva ley de coparticipación.

Para la última etapa de la transformación, la de la simplificación, en IDEA consideraron en eliminar tributos de baja recaudación, la reducción de los costos del pago de tributos, la transparencia fiscal en tres niveles de gobierno y la producción de acciones de conciencia ciudadana.



Diagnósticos sobre el sistema tributario

El Socio Director y Economista Jefe de Invecq, Matías Surt, puntualizó en la erosión de la base tributaria, produciendo una "presión desproporcionada" sobre el sector formal de la economía, consecuencia de la alta evasión y regímenes especiales. Puntualizó: "Solo en el IVA Argentina muestra en Argentina muestra entre 10 y 20 puntos más de evasión".

Otros de los puntos clave a los que aludió fue la alta variación de los impuestos a lo largo de los años, a la vez que diagnosticó que la complejidad (por multiplicidad de alícuotas) y la falta de transparencia también son factores que desincentiva la eficiencia del sistema tributario .

El economista jefe de FIEL, Daniel Artana, propuso: "Hay muchas alternativas que se pueden tomar. Un punto es que la verdadera presión tributaria es el gasto público, que se está bajando. Otra propuesta puede ser reemplazar impuestos malos con otros menos malos. Aunque al principio yo aumentaría de impuestos como el cheque pare descontar de otros impuestos. Creo que esto es lo mejor para la transición, porque premia el pago a cuenta".

La Directora de IDEA y CEO Deloitte Cono Sur, María Inés del Gener, y el Director del área de Economía de Fundar, Guido Zack, coincidieron en la importancia de acordar una la coparticipación federal para avanzar en un cambio profundo del sistema tributario.

"Acordar una nueva ley de coparticipación tiene una complejidad enorme. Pero también hemos tenido épocas sin coparticipación y no han sido experiencias exitosas. Hay que avanzar en un acuerdo", afirmó Zack. Mientras que del Gener reforzó: "Si vamos a tener los mismos impuestos con una base menor de contribuyentes nos estamos asfixiando. Hay un montón de señales para no relajarnos. Si no acordamos la ley de coparticipación federal no podemos hacer nada, no tenemos chances".

Al comienzo del panel, el Secretario de IDEA y Gerente General de Ledesma S.A., Javier Goñi, afirmó que la transformación del sistema impositivo puede darse en el marco del "cambio cultural" actual. "Un ejemplo de esto es que el eje del gasto público no se negocia. Los políticos que están más cerca de la gente también perciben eso. Es emocionante y esperanzador", agregó.

"No hay una bala de plata, hay muchas cosas que tienen que hacerse en simultaneo. Hay que tener pilares de competitividad y un sistema que sea más transparente e interconectado. Los impuestos distorsivos terminan generando incentivos para que haya menos inclusión tributaria y termina pagando más menos gente", dijo Martín Ticinese, Presidente de Cervecería y Maltería Quilmes.