Una encuesta muestra cuánto crecieron Milei, Massa y Bullrich tras las PASO: quién encabeza la carrera

Un nuevo sondeo muestra un escenario que parece abrir mayores perspectivas para el líder de La Libertad Avanza, Javier Milei, de cara a las generales del 22 de octubre a juzgar por las primeras percepciones recogidas luego de las primarias. Si bien subsiste un 15% de indecisos a la hora de elegir entre alguna de las tres opciones mayoritarias -con Patricia Bullrich (JxC) y Sergio Massa (UP) en la terna-, el grueso de las personas consultadas está convencida de que el libertario se convertirá en el próximo Presidente de la Argentina.

La encuesta fue realizada por DC consultores entre el 16 y el 18 de agosto y con un alcance de 2100 casos a nivel nacional a través del dispositivo celular. Consultados respecto a si habían elegido en las PASO a Milei, el 28,9% contestó afirmativamente mientras que un 23,5% lo hizo por Patricia Bullrich y un 16,3% escogió a Sergio Massa.

No obstante, al ser interpelados sobre cuál sería su opción para el 22 de octubre, el economista crece unos seis puntos hasta el 34%, por encima del 24,7% de la exministra de Seguridad y el 23,1% del actual ministro de Economía. Así y todo, no se pronuncia un 15,8% de las personas consultadas que se declara "indecisa" - si bien puede ser también un voto silencioso o vergonzoso, como le dicen - donde pueden abrevar tanto Juntos como Unión por la Patria para ingresar al balotaje.

El dato a destacar en el trabajo de DC Consultores es que dentro de su universo de análisis, Bullrich cuenta con más chances de entrar a una segunda vuelta en noviembre que Massa, por una diferencia de 34,8% a 29,9%, lo que supondría que el grueso de la transferencia de votos de la primera vuelta hacia estas tres opciones se canalizaría a través de la ganadora de la interna frente a Horacio Rodríguez Larreta.

Milei, por su parte, destaca como la figura con más posibilidades de alcanzar la tercera y última instancia con un 35,5% en esta encuesta. La pregunta que se abre es si ese 35,5% constituye su techo electoral o todavía lo puede empujar más en un balotaje





Qué sensaciones dejaron las PASO en el electorado

Ante la pregunta de qué sensaciones despertaron en los consultados y consultadas los resultados de las PASO, empatan por igual los sentimientos positivos -alegría (6,1%), confianza (1%) y esperanza (23,2%)- y el asombro (30,4%).

Por su parte, un 19,5% se declaró "desilusionado" y un 8% manifestó su "bronca". Apenas un 11,8% están convencidos y convencidas que el balance de las primarias despierta una idea de "cambio" para la Argentina.

En simultáneo, el 70,4% está dispuesto a repetir su voto y un 19,5% piensa que va a cambiarlo. Mientras tanto, un 10,1% asegura no haber definido aún si cambiará o no su opción de voto de las PASO.

¿Cuánto de ese último porcentaje podría formar parte de un voto bronca arrepentido por Milei en las PASO? Es una incógnita a la que el resto de las preguntas, sobre las sensaciones y la intención de voto, ofrece un primer acercamiento.

Por lo pronto, un 34,9% declara que está dispuesto a votar por el economista el 22 de octubre, una proyección de casi cinco puntos más en relación al 13 de agosto , la misma diferencia que en el bunker de LLA dan por seguro con una mayor fiscalización.

Mientras tanto, el 23,4% asevera que votaría por un candidato de Juntos y solo el 19,2% apoyaría al oficialismo nacional. De los tres, no obstante, Milei es el que presenta el techo más bajo ya que un 13,2% declaró que "no quiero que gane Milei", por lo que podría depositar su voto en cualquier segunda opción, aunque no sea de su preferencia.

Del mismo modo, el 8,3% no elegiría bajo ningún concepto a Unión por la Patria y solo un 1% rechazaría votar por Juntos por el Cambio.





Ficha técnica