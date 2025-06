Insfrán pone en debate la reelección indefinida y busca revalidar su poder en las urnas

Casi 490 mil formoseños estarán habilitados este domingo para participar de los comicios que servirán para renovar quince escaños de la Cámara de Representantes, 30 convencionales constituyentes que estarán a cargo de la reforma de la Carta Magna y centenares de cargos municipales. Uno de los ejes que se pondrá en debate en los próximos meses a partir del resultado de hoy será, en efecto, la polémica reelección indefinida.

En la provincia que conduce el peronista Gildo Insfrán, los preparativos comenzaron el martes pasado con la preparación de las urnas y los materiales de una elección que muchos señalan como un posible cambio de rumbo político al que fuera fijado a mediados de la década de 1990. Las expectativas de cada sector están claras. El oficialismo pretende mantener el control de la Cámara de Representantes y, por sobre todas las cosas, conseguir la mitad más uno de los escaños de la convención constituyente.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación falló en contra del gobernador al señalar que la prerrogativa de las reelecciones indefinidas era ilegal. El político peronista, que viene dirigiendo los destinos formoseños ininterrumpidamente desde diciembre de 1995, convocó a una constituyente que tendrá, como tema central -aunque no excluyente- el artículo 132 de la actual Carta Magna y que habilitaba esa continuidad.

Mientras tanto, la oposición tiene un objetivo común y varios de carácter particular. Todos están interesados en que el oficialismo no consiga la mayoría en la constituyente, previendo que la nueva carta magna pueda incluir cláusulas transitorias a una limitación de los mandatos como, por ejemplo, fijar como primer período el que se inicie en 2027 y permitiendo así que Insfran se vuelva a presentar.

En declaraciones previas a la veda electoral, el gobernador instó a " votar la boleta azul completa, sea del sublema que sea ". "No pierdan tiempo, porque por ahí hay algunos que están en sublemas nuestros y tienen directivas que hay que cortar aquí o allá. Ese no es peronista ni quiere a su provincia, porque si está haciendo eso para favorecer a los libertarios y pretenden que ellos escriban nuestra Constitución, no son formoseños", señaló.

Paoltroni, senador nacional y empresario agrícola, hizo campaña vestido de gaucho y a caballo.

Luego, La Libertad Avanza tratará de crecer y consolidar su presencia en un territorio difícil, mientras que el Frente Amplio Formoseño, que lleva al senador Francisco Paoltroni como candidato constituyente, busca posicionarse como alternativa para 2027.

Desde la oposición, se reiteraron las denuncias que se han convertido en típicas de esa provincia. Por ejemplo, Esteban Gabriel López Tozzi, uno de los postulantes de los sublemas libertarios denunció que "en el interior, los candidatos son amenazados con que si participan les van a prender fuego la casa" y afirmó que en los barrios periféricos "el 60% de las personas están cooptadas por la bolsita de mercadería".





Qué es la Ley de Lemas y cómo se vota

En Formosa se utiliza el sistema de Ley de Lemas. El sistema, que sólo se aplica en un puñado de provincias, supone que cada sublema compite en una especie de interna y el ganador se lleva los votos de todos los que allí compiten. Quienes lo defienden, sostienen que permite la participación de las minorías partidarias y alienta la participación.

En este caso, hay cuatro lemas y 78 sublemas en juego en Formosa, aunque las autoridades electorales de la provincia explicaron que en ninguna de las 1501 mesas habilitadas el votante se encontrará con esa cantidad de boletas: "Un sublema está habilitado a competir en las tres categorías, pero hay muchos casos en que no presentan en todos los municipios", explicó Daniel Moreno, presidente del Tribunal Electoral Permanente.

El lema del P artido Justicialista cuenta con 56 sublemas; Libres del Sur cuenta con 7; Confederación Frente Amplio Formoseño tiene 12 y La Libertad Avanza va con 3. Desde la Justicia aclararon que son casi 1800 candidatos y que se trata de los números habituales para una elección de medio término.





¿Quiénes son los candidatos y las alianzas?

Frente para la Victoria - Partido Justicialista

Convencional constituyente: María Graciela de la Rosa



Diputados provinciales: Rodrigo Vera, Agustín Samaniego, Estela Escobar, Rafael Navas, Jorge Román, Azucena Santillán, Rosita Pasadore, Hugo Arrúa, Celeste Benítez León, Villarruel

La Libertad Avanza

Convencional constituyente: Atilio Basualdo (sub lema "Las Fuerzas del Cielo") y Emilio Grippaldi (sub lema "Despertando Leones")



Diputados provinciales: Esteban Gabriel López Tozzi ("Las Fuerzas del Cielo") y Héctor Adrián Brizuela ("Despertando Leones"

Frente Amplio Formoseño (UCR, PRO, MID, Nuevo País, Libertad, Trabajo y Progreso)

(UCR, PRO, MID, Nuevo País, Libertad, Trabajo y Progreso) Convencional constituyente: Francisco Paoltroni ("Confederación Frente Amplio Formoseño"), Guillermo Evans ("La Libertad Depende de Vos") y Juan Montoya ("Formosa Avanza")



Diputados provinciales: Agostina Villaggi ("Confederación Frente Amplio Formoseño"), Ana Gabriela Neme ("La Libertad Depende de Vos") y Marcelo Ocampo ("Formosa Avanza")