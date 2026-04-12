Perú vota este domingo en uno de los comicios más complejos de su historia reciente. Con 35 fórmulas presidenciales en competencia, una ciudadanía profundamente desencantada y un sistema político que no termina de estabilizarse, las elecciones generales de 2026 llegan cargadas de incertidumbre. El ganador asumirá el 28 de julio un país que —según todos los sondeos— le exige resultados que sus predecesores no pudieron dar. Perú lleva siete mandatarios en una década, ninguno de los cuales completó su período. El último en lograrlo fue Ollanta Humala, cuyo mandato concluyó en 2016. El más reciente en caer fue José Jerí, quien asumió el 10 de octubre de 2025 en reemplazo de la también destituida Dina Boluarte y fue removido apenas cuatro meses después, el 17 de febrero de 2026. La causa directa fue el denominado “Chifagate”: cámaras de seguridad de un restaurante lo captaron reuniéndose en secreto con un empresario chino con vínculos con el Estado, lo que desató una investigación por irregularidades y presuntos tráficos de influencias. Desde entonces, el Ejecutivo está en manos del presidente interino José María Balcázar, quien conduce el gobierno hasta que asuma el próximo mandatario. Los peruanos van a enfrentar este domingo la cédula de sufragio más grande de su historia: tendrá la foto y el símbolo del partido de cada uno de los 35 candidatos a la presidencia. La boleta mide más de 42 centímetros de ancho, más de 40 de largo y tiene cinco columnas. No es un dato anecdótico: refleja la fragmentación extrema de un sistema político donde construir mayorías es casi imposible. Además de presidente, primer y segundo vicepresidente, los ciudadanos también elegirán senadores, diputados y representantes al Parlamento Andino. El tablero político se mantiene en un estado de fragmentación sin precedentes, con ningún postulante logrando consolidar un liderazgo nacional. Estas son las principales figuras según las últimas mediciones autorizadas antes del silencio electoral: Keiko Fujimori (Fuerza Popular) es la candidata que encabeza todas las encuestas. Hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori, aspira por cuarta vez a la presidencia del país andino, tras haber perdido en segunda vuelta en 2011, 2016 y 2021. El último simulacro de la consultora Ipsos la ubica con el 18,6% de los votos válidos, con especial fortaleza en Lima y en la selva. Carlos Álvarez (País Para Todos) es la gran sorpresa de la campaña. El comediante creció dos puntos en las últimas semanas y llegó al 7%, capitalizando una imitación que hizo de otro candidato durante el primer debate. Partió en enero con apenas el 6,2% y escaló de manera constante, evidenciando el efecto positivo de su desempeño en los debates. Rafael López Aliaga (Renovación Popular) es uno de los hombres más ricos de Perú, exalcalde de Lima y miembro del Opus Dei. Representa a la derecha ultraconservadora y propone, entre otras medidas, expulsar a gran parte de los 1,7 millones de migrantes venezolanos en el país. Lidera en algunas mediciones, pero muestra una tendencia a la baja en la recta final. Detrás de estos tres, aparecen nombres como Alfonso López Chau, Jorge Nieto, Ricardo Belmont y Roberto Sánchez, todos con chances de sorprender dado el altísimo nivel de indecisión. En el sistema electoral peruano, para ganar en primera vuelta, un candidato debe obtener más del 50% de los votos válidos. Si ninguno lo logra, los dos más votados van a una segunda vuelta. Dado el nivel de fragmentación, el balotaje está prácticamente cantado para el domingo 7 de junio. Keiko Fujimori aparece como la candidata con mayor probabilidad de pasar al balotaje, mientras que la disputa por el segundo lugar se centra entre Carlos Álvarez y Rafael López Aliaga, sin que pueda descartarse un repunte de candidatos de centro e izquierda. Los residentes peruanos en el país pueden participar de los comicios, pero hay condiciones precisas que hay que verificar antes de ir a la mesa. El voto solo es posible si el DNI registra como domicilio el país donde se reside. Si el documento figura con dirección en Perú o en un tercer país, habrá que votar allí o allá. No se puede sufragar con pasaporte. El consulado de Perú en Argentina ofrece en su sitio oficial un sistema para consultar el lugar de votación ingresando el número de DNI: el sistema indica el local asignado y si la persona fue designada como autoridad de mesa. Las mesas funcionan de 7 a 17 horas en horario local.