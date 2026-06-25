AME3103. CALI (COLOMBIA), 21/06/2026.- Simpatizantes del candidato a la presidencia de Colombia Abelardo de la Espriella celebran este domingo, en Cali (Colombia). EFE/ Ernesto Guzmán

El gobierno de Uruguay emitió un comunicado oficial en el que felicita a Abelardo de la Espriella y a José Manuel Restrepo por haber sido electos Presidente y Vicepresidente de la República de Colombia, respectivamente, conforme al escrutinio de la Registraduría Nacional del Estado Civil. El pronunciamiento subraya el reconocimiento del resultado electoral y el respeto por las instituciones democráticas colombianas.

En la nota, la Cancillería uruguaya valoró la alta participación ciudadana registrada en la segunda vuelta electoral, señalando que ese compromiso de la sociedad refrenda la fortaleza democrática del país. El mensaje oficial destaca así la relevancia del proceso como expresión de la voluntad popular.

Además de las felicitaciones, Uruguay aprovechó para manifestar su disposición a profundizar las relaciones bilaterales entre ambos países. El comunicado señala la intención de mantener y fortalecer canales de diálogo político, cooperación económica y coordinación en temas de interés mutuo.

La declaración también apunta a la cooperación en ámbitos regionales, con el objetivo de trabajar de manera conjunta en iniciativas de integración. Uruguay plantea continuar el intercambio en foros multilaterales y en proyectos que afirmen la agenda común sudamericana.

Analistas consultados por distintos medios señalan que el reconocimiento público de gobiernos amigos suele facilitar la apertura de conversaciones diplomáticas tempranas, lo que puede traducirse en acuerdos de cooperación técnica, intercambio comercial y coordinación en seguridad y migración.

Por último, el texto oficial concluye con un llamado al respeto institucional y a la colaboración entre Estados para enfrentar retos compartidos en la región, reafirmando la voluntad uruguaya de acompañar a Colombia en esta nueva etapa de su administración.