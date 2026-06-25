A dos días del Comité Federal del PSOE, previsto para este sábado en la sede de Ferraz, ha emergido una voz incómoda desde dentro del partido. El grupo Reactiva Socialdemocracia, formado por aproximadamente mil militantes, exmilitantes y simpatizantes socialistas, ha pedido este jueves al secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que convoque elecciones generales antes de que termine 2026 y que dé un paso al lado en la dirección del partido.

En un comunicado, el grupo ha solicitado a los miembros del Comité Federal que aprovechen la reunión del sábado para llevar a cabo un ejercicio “abierto al debate” sobre la “situación crítica” del PSOE y que “opten por adoptar las decisiones que contribuyan a su fortalecimiento presente y futuro”.

Las exigencias de los militantes para Pedro Sánchez y la dirección del PSOE. EFE

Qué le exigen los militantes a la dirección del PSOE

Las propuestas concretas del grupo son tres. La primera es la convocatoria de elecciones generales antes de que finalice 2026. La segunda es la celebración de un congreso federal extraordinario para fijar los parámetros políticos y programáticos de cara a esos hipotéticos comicios adelantados. La tercera es la apertura de un proceso de primarias para elegir a un sucesor de Sánchez al frente del partido.

Aritz Durán, uno de los portavoces del grupo, explicó a EFE que entre los fundadores del movimiento no hay políticos profesionales, aunque ya se han incorporado cargos de ayuntamientos y parlamentos autonómicos. Algunos diputados del Congreso también se han puesto en contacto con el grupo, según Durán.

Quién no está detrás del movimiento

El portavoz fue explícito al desmarcar a Reactiva Socialdemocracia de los dirigentes críticos más conocidos del partido. Detrás del grupo, insistió Durán, no están el expresidente Felipe González ni el presidente de Castilla-La Mancha Emiliano García-Page, sino socialistas de base preocupados por la situación actual del PSOE.

La distinción es relevante en un momento en que cualquier movimiento crítico dentro del partido es interpretado en clave de poder interno y de posicionamiento de cara a un posible relevo en el liderazgo.