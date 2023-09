Capitanich y Juntos se miden en un escenario de alta paridad: qué puede pasar si hay balotaje

Casi un millón de personas están habilitadas a votar en las elecciones provinciales de Chaco que se disputarán este domingo, que tendrá como principal atractivo la disputa para la gobernación entre el mandatario Jorge Capitanich y el diputado provincial de Juntos por el Cambio Leandro Zdero; quienes englobaron casi el 80% de los votos en la instancia electoral pasad a.

En estos comicios, los chaqueños elegirán gobernador, 16 diputados provinciales, intendentes y concejales de 67 municipios con excepción de las localidades de Resistencia, Makalle y Quitilipi, que optaron por correr la fecha de sus elecciones municipales al 5 de noviembre.

El contexto político en Chaco

Con un 37,3% de los votos, el oficialismo salió segundo en las primarias llevadas a cabo en el mes de junio y busca recortar terreno luego de haber pasado el momento de mayor tensión a partir del crimen de Cecilia Strzyzowski , que terminó incidiendo en el desempeño de las PASO, la peor para un candidato peronista en la provincia desde 2003.

En tanto, la coalición cambiemita se encuentra ante el desafío de sostener el caudal de 42,41% de los votos obtenido en junio, del cual un 54% se inclinó en favor de Zdero y un 46% a su rival de interna, el diputado Juan Carlos Polini.



El actual gobernador de Chaco, Jorge Capitanich.

En caso de sostener ambas bases de votantes, lo cual se presagia difícil, la fuerza opositora se encontraría a una corta distancia para ganar de manera automática y sin necesidad de ir a un balotaje . Los requisitos para triunfar en primera vuelta son dos: 1) superar el 45% de los votos válidos o 2) obtener más del 40% de los votos válidos y con una distancia de 10 puntos respecto al segundo.



Ambos candidatos cerraron sus campañas el jueves pasado. Allí, el gobernador chaqueño realizó sus últimas promesas de campaña y llamó al radicalismo a inclinarse por su candidatura en demérito de Zdero: "A los radicales que no se sienten representados por este giro a la derecha, que nos voten a nosotros para seguir garantizando los derechos de todos".



Leandro Zdero,

Por su parte, el candidato de Juntos por el Cambio hizo énfasis en las medidas electoralistas del actual mandatario provincial y dijo que "no solo perderán el poder, también los privilegios" .

"Acá no hay plata de la política ni del Estado. Hay otros que se están patinando la plata de los chaqueños. Se viene la austeridad", dijo Zdero en compañía de los radicales Gustavo Valdés (gobernador de Corrientes) y Maximiliano Pullaro (gobernador electo de Santa Fe).

Quién puede ganar en Chaco, ¿Capitanich o Zdero?

El camino a esta instancia electoral se diferenció notablemente de las primarias de junio . En particular, el caso de Cecilia disminuyó en su centralidad, tanto en la agenda mediática como en la influencia de la campaña política. Este suceso se sigue mencionando en los discursos opositores, aunque sin la efectividad que tenía meses atrás.

Para recuperar su imagen en la provincia, Capitanich viró su estrategia de campaña por apariciones de cercanía, dejando de lado los grandes actos multitudinarios, explica a El Cronista el director de la consultora Politikon Chaco, Alejandro Pegoraro. "Eso le permitió recuperar un poco de terreno para este domingo y habría un escenario de alta paridad", agrega .

Entre los consultores hay un consenso: no se prevé una victoria en primera vuelta de ninguno de los dos mayores candidatos .

"Depende la encuesta, pero hay un mismo escenario con liderazgos invertidos. Pareciera ser que Capitanich es el que más recuperó terrero, que era algo previsible, mientras que Zdero tenía el desafío de no perder los votos del otro candidato de la interna", explica.

El gobernador Jorge Capitanich votando en las elecciones presidenciales de agosto.

Pegoraro también destaca un componente que en las primarias no era tenido en cuenta: un posible crecimiento del candidato libertario Alejandro Rodríguez -quien no es reconocido por Milei- debido al impacto de las nacionales y que, consecuentemente, le quite votos a Zdero.

Si bien ambos comicios no son extrapolables, el consultor pone como ejemplo el crecimiento del 3 al 6% que tuvo el candidato libertario a la gobernación santafesina una semana atrás, presumiblemente por el impacto de la victoria nacional de La Libertad Avanza.

Así, remarca que "Zdero está un poco más complicado para crecer de esos 41 o 42 puntos que sacó en las primarias el frente en su conjunto", lo que alimentaría la hipótesis de una eventual segunda vuelta entre los dos principales candidatos.

Ante un balotaje en Chaco, ¿quién corre con ventaja?

Al pensarse un escenario de balotaje, Pegoraro sostiene que quien juega en pole position es Capitanich, dado que tiene mayor margen para tejer acuerdos con los candidatos que se quedarían en la barrera de la primera vuelta .



Esto ya se empezó a ver semanas después de las PASO. El exgobernador peronista Domingo Peppo decidió declinar su candidatura tras superar el umbral de las PASO, haciendo un llamado a votar por el actual mandatario provincial.

Asimismo, hay postulantes de larga trayectoria en el peronismo provincial, como es el caso de Gustavo Martínez, el actual intendente de Resistencia, y Juan Carlos Bacileff Ivanoff, quien fue vicegobernador de 'Coqui' en dos oportunidades.

"Ahí tendría un importantísimo volumen de votos. En cambio, Zdero tiene bastante más limitado el nivel de crecimiento. Algunos sondeos marcan que, llegado a un balotaje, el que tiene más chances de salir victorioso sería el actual gobernador con la ayuda de exaliados, hoy enojados con él, pero que no está descartada una unión", concluye.