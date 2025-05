Milei celebró el fin del PRO: cómo vivieron la jornada de triunfo y qué significa "tabula rasa"

" Hoy es un día bisagra para las ideas de la libertad. Se pintó de violeta el bastión amarillo y, a partir de ahora, a pintar de violeta todo el país", celebró el presidente Javier Milei, tras darse a conocer la victoria de su candidato, Manuel Adorni, en los comicios porteños.

El oficialismo festejó, ante todo, la "paliza" al PRO, y la imposición de Adorni frente al peronismo , que se mantuvo a pesar de la atomización de las candidaturas. Se trataba de una elección con doble batalla que, para los libertarios, significa solo el comienzo de una era de conquista.

Cómo esperaron los resultados

Como si fuera una cábala, se reencontraron en el Libertador Hotel, el mismo lugar en donde hace no mucho tiempo festejaron el batacazo contra Sergio Massa. Cerca de las 17 comenzaron a hacer su arribo los principales referentes del espacio: la mayoría respiraba optimismo, a pesar de que, por lo bajo, asomaban cierta preocupación por la baja participación electoral , que de hecho no pasó del 53% del padrón.

Los primeros resultados arrojaron ese 30% violeta cerca de las 19 y los invitados lo festejaron con un modesto aplauso. Los minutos previos, en realidad, fueron los más inquietantes: los grupos de conversación, todos con celular en mano, iban compartiendo distintos resultados que ya iban filtrándose y, si bien algunos ya habían podido anticipar la victoria de Adorni, lo único certero para ese entonces era el fin del PRO.

"Un minuto de silencio para el PRO que está muerto", ya empezaba a cantar un legislador libertario. Algunos todavía hablaban de un posible empate con Leandro Santoro, el principal candidato del peronismo: era el escenario más esperado, aunque algunos optimistas en Balcarce 50 hace semanas que veían posible que La Libertad Avanza quede en el primer puesto.

El jefe de Estado lo celebró eufórico. Hizo su entrada pasada las 20.30 por el salón Grand Bourg. Su aparición entre la multitud fue acompañada por cánticos contra los amarillos: "Votalo a Adorni porque el PRO ya no va más", gritaban. Tanto él como la líder de LLA, Karina Milei, y la presidente del partido en CABA, Pilar Ramírez, dieron un breve discurso de celebración antes de darle pie al Presidente y a su candidato estrella, quien entró con la canción Tiger de la película Rocky.

Silvia Lospennato llamó para felicitar a Manuel Adorni, aunque no así Leandro Santoro. De todos modos, no se pudieron comunicar en el momento.

El gabinete le hizo de telón de fondo a Adorni, cuando Milei lo presentó. "Tal vez llamó la atención ver en una elección de legisladores tantas caras relevantes de diferentes espacios. Es precisamente porque no era simplemente una elección local. Era una elección entre dos modelos", blanqueó el candidato.

Todos reunidos para el velorio del PRO

El jefe de Estado tampoco dejó pasar que los ministros le pusieron el cuerpo a la campaña: participaron de los spots, fueron al acto de cierre en Parque Mitre y se reunieron desde temprano en el búnker violeta para esperar juntos los resultados.

En el escenario se visibilizaron Luis Petri, de Defensa -quien no descarta afiliarse al partido en el corto plazo-; Patricia Bullrich, de Seguridad; Guillermo Francos, jefe de Gabinete; Federico Sturzenegger, de Desregulación; Luis Caputo, de Economía; Mario Lugones, de Salud; y hasta la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy. Los únicos ausentes fueron Sandra Pettovello, de Capital Humano, y el canciller Gerardo Werthein, enviados al Vaticano.

En la multitud también figuraron más personajes del equipo de Economía: el secretario de Hacienda, Carlos Guberman y el titular del ARCA, Juan Pazo. También se lo vio al secretario de Educación, Carlos Torrendell; el vicejefe de gabinete, José Rolandi; el vicejefe de Interior, Lisandro Catalán; y, más escondidos, el clan Menem -Martín y Eduardo- y el asesor presidencial, Santiago Caputo, quien también tuvo su mención especial en el discurso del Presidente.

Él observó parado atrás de todo rodeado de los militantes de la agrupación de Las Fuerzas del Cielo: Daniel Parisini ("El Gordo Dan"), el secretario de Culto, Nahuel Sotelo, el jefe de bloque en la legislatura bonaerense, Agustín Romo; por mencionar algunos. Todos habían sido foco de escándalo durante las horas previas , por el video fake de Macri difundido por sus cuentas en X, el cual terminó en la Justicia Electoral con una denuncia de los amarillos y, por caso, dinamitó por completo la relación con el PRO.

Creo que esta foto no es IA.



TMAP



ABRAZOOOOO pic.twitter.com/DTPXaIvrUd — Nahuel Sotelo (@nsotelolar) May 18, 2025

" Esto no hubiese sido posible sin los gigantes que constituyen el triángulo de hierro : Santiago Caputo y el gran arquitecto, el jefe, Karina Milei", destacó el Presidente. El cerebro oficial de la victoria fue claramente su hermana, quien además era la única junto a Adorni en la foto de la pantalla grande que decía: "Gracias".

Aunque Santiago Caputo se siente el guionista de la victoria libertaria , la elección porteña también empoderó la estrategia de Karina: esto tendrá su próximo capítulo en el armado de la Provincia, en donde las dos facciones compiten por definir la estrategia. En este caso la puja es con Sebastián Pareja, el armador bonaerense quien tiene la bendición de Karina para hacer la estructura en la provincia y quien también se hizo presente en la jornada porteña.

Gran momento, gran futuro.



Dios bendiga a la República Argentina.



Fin. pic.twitter.com/osz9H3M7BL — Manuel Adorni (@madorni) May 18, 2025

"Tabula rasa": un llamado a la humildad

Los armados en los próximos distritos se verán condicionados por estos resultados y el cómo, aún prematuro para tener respuesta, es previsible. "Quiero extender mi invitación a todos los dirigentes de todos los partidos para que integran un partido en la Argentina. A todos los que quieran apoyar este proyecto, dejar los egoísmos de lado y las mezquindades y sumarse a La Libertad Avanza ", dijo el portavoz presidencial. "Tabula rasa", sentenció.

"Tabula rasa con toda la gente de bien que quiere venir a abrazar las ideas de la libertad", aclaró más tarde Milei, a la salida del Libertador Hotel, quien no quiso referirse a si su vínculo con Macri específicamente tendrá retorno o no. Lo clave es que en LLA ya ni siquiera toman en cuenta su opinión: no le hablaban a él, sino a los otros alfiles del PRO.

La gran definición será a nivel nacional, pero el próximo round fuerte va a ser del otro lado del Puente Saavedra, donde el PRO bonaerense que comanda Cristian Ritondo mantiene conversaciones telefónicas permanentemente con Pareja y a costa de que los Macri se resistan al acuerdo.



Aunque ninguno se atreve todavía a hablar de "fugas", en el seno libertario todos entienden que ahora el PRO ya no tiene más margen de negociación para imponer condiciones e, inevitablemente, quedará en extinción. Los ojos están puestos en otro de los dirigentes de la Provincia, Diego Santilli, quien fue uno de los primeros en postularse para ponerse la peluca y es uno de los principales impulsores de la alianza.