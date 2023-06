La "caja de fondos" del Estado ya forma parte en la campaña de los ejes de cuestionamientos. En medio de la puja electoral que lleva adelante el Frente de Todos empezaron a surgir algunas alarmas ante el eventual manejo discrecional de partidas que gestionan hoy el Ministerio del Interior y el de Desarrollo Social, precisamente las dos carteras lideradas por Eduardo 'Wado' de Pedro y Victoria Tolosa Paz, ambos potenciales candidatos del oficialismo. El Gobierno lo niega.

Tanto en la oposición como en los movimientos sociales emergieron críticas al uso de recursos del Estado por parte del precandidato presidencial del FdT y a la candidata a gobernadora bonaerense.

En el ojo de la tormenta se encuentra el uso de los fondos vinculados a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que se distribuyen discrecionalmente a las provincias desde Interior. Y en el caso del Ministerio de Desarrollo Social quedaron en la mira los planes sociales Alimentar, el Potenciar Trabajo y partidas relacionadas con fondos que aporta el Banco Mundial.

Así, los candidatos-ministros Tolosa Paz y De Pedro quedaron en una situación complicada ya que desde la oposición cuestionan el manejo de fondos del Estado en supuesto beneficio de sus postulaciones.

El ministro del Interior y candidato Eduardo de Pedro





Planes sociales y ayuda especial

Desde los movimientos sociales tanto oficialistas como opositores objetan el manejo discrecional de la ministra de Desarrollo Social. El líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, expresó más tajante ante El Cronista que "hay un claro uso político de los planes sociales y Tolosa Paz no hace más que repartir con ajuste".

En la práctica, se refiere a la crítica que hacen desde la UTEP o los piqueteros opositores a las bajas de planes que concretó la ministra en los últimos tiempos.



Tolosa Paz y Scioli, los candidatos albertistas del Frente de Todos

Según datos oficiales de la Jefatura de Gabinete en lo que va del año el plan Potenciar Trabajo sufrió la mayor cantidad de bajas en la provincia de Buenos Aires (75.000) y muy lejos están las bajas que se dieron a provincias como Santa Fe (6.000 planes) o Córdoba (4700). Esto es, al entender de los movimientos sociales, "discrecionalidad extrema".



Belliboni advirtió que el funcionario de Tolosa Paz, Javier García, les aseguró que la falta de recursos o bajas es porque el Ministerio de Economía no les gira fondos. Y remarcó que el hecho de quitar planes a unos y dejar otros también forma parte de una práctica de manejo político.

A la vez, desde la Coalición Cívica (CC) denunciaron el manejo discrecional de Tolosa Paz de un proyecto de u$s 217.152.442 que forma parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), destinado al Plan Nacional Argentina Contra el Hambre.

A la vez, la referente de políticas sociales de la CC, Fernanda Reyes, alertó a El Cronista que ya elevaron una denuncia en la justicia contra Tolosa Paz por el manejo de fondos que hace con el funcionario y piquetero Emilio Pérsico.



El partido político que preside Elisa Carrió denunció una "asociación ilícita" liderada por dirigentes del Movimiento Evita, que además son funcionarios. Los acusaron de girar más de $3.000 millones a sus cooperativas. La mayor parte de esas cooperativas se concentran en Buenos Aires, el territorio que Tolosa Paz se postula como candidata a gobernadora.



"El manejo de planes sociales y de cajas millonarias de Desarrollo Social no tiene control alguno. Hay acuerdos con cooperativas y movimientos sociales alineados al Gobierno que son alarmantes", explicó reyes.

Según un relevamiento que hizo la Coalición Cívica, los dos municipios del conurbano bonaerense que se llevan la mayor parte de los planes Potenciar Trabajo son La Matanza (85.324) y Florencio Varela (44.077), precisamente dos distritos manejados por el peronismo.

Pero hay otros programas que maneja la ministra y candidata bonaerense que están en la mira de la oposición. Por ejemplo, el Programa Niños está concentrado en 500 beneficiarios para la provincia de Buenos Aires y por detrás le siguen la Ciudad de Buenos Aires (34), Santa Fe (150) y Córdoba (112), según datos aportados por el jefe de Gabinete Agustín Rossi en su último informe ante el Congreso.



Tolosa Paz y Wado de Pedro en un acto oficial

Algo similar ocurre con el plan de Microcréditos que la provincia de Buenos Aires es la que más recibe de los $627 millones y por detrás están Santa Fe y Santiago del Estero.

Para Esteban 'Gringo' Castro, líder de la UTEP y cercano a Juan Grabois "el problema no es que Tolosa Paz sea o no candidata ya que -a su entender- no es incompatible con su función de ministra. El mayor problema es que no logró resolver los problemas de la pobreza y se presenta como candidata". Este líder piquetero alineado al Gobierno cuestiona que la ministra de Desarrollo Social retaceó alimentos a los comedores escolares.





Los polémicos ATN

El otro funcionario en la mira es Wado de Pedro que maneja millonarios fondos para las provincias desde el Ministerio del Interior y al mismo tiempo busca ser candidato a Presidente por el Frente de Todos.

En este caso, la lupa está puesta en los montos transferidos a las provincias bajo partidas del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Estos fondos destinados a las provincias para atender situaciones de emergencias y/o desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales tal como se desprende del artículo 5° de la Ley N° 23.548 siempre fueron objetados por su uso discrecional desde el Poder Ejecutivo Nacional.

El problema se agrava cuando el ministro que los maneja podría ser candidato a la Presidencia y necesita del apoyo de los gobernadores. Los ATN son asignados en función a los requerimientos de los gobiernos provinciales pero siempre es aleatoria la entrega.

Los gobernadores de la oposición parecen ser los más castigados en el reparto de ATN de parte del Wado De Pedro. "Vemos un reparto poco transparente y discrecional hace tiempo de parte del ministro del Interior donde los fondos de ATN como otras partidas no llegan a las provincias de otro color político diferente al del peronismo", expresó a El Cronista el gobernador de Corrientes, el radical Gustavo Valdés.

El mandatario de Corrientes dijo que ya hizo los respectivos reclamos al gobierno nacional pero nunca obtuvo una respuesta. "Está claro que hay un favoritismo hacia las provincias oficialistas en la entrega de los ATN", añadió Valdés.

Los voceros del ministro del Interior respondieron automáticamente ante una consulta de El Cronista: "El reparto de los ATN es parejo", dijeron. No dieron más detalles.



Wado de Pedro y los gobernadores del Norte Grande

En la jefatura de Gabinete que lidera Rossi, otro precandidato presidencial, dijeron que no hay intenciones de hacer un control especial o un seguimiento detallado de los ATN u otros fondos que manejan ministros-candidatos. "No hay nada de eso", dijeron ante una pregunta de este medio.

Lo cierto es que De Pedro maneja una caja de $54.195 millones para los ATN. Estos aportes se sustentan con la coparticipación de impuestos y en lo que va del año ya se gastó más del 80% de esa partida para las provincias.

Según el último informe del jefe de Gabinete al Congreso los ATN que se repartieron en 2022 se concentraron en Buenos Aires ($5798 millones), La Rioja ($3667 millones), Santiago del Estero ($2071 millones) y Chaco ($1886 millones). Muy lejos quedan distritos opositores como Corrientes ($700.000), Jujuy ($480.000), Mendoza ($713.000) o la Ciudad de Buenos Aires que directamente no recibe estas partidas.

El ministro del Interior está recorriendo todo el país y logró armar una liga importante de gobernadores del PJ que lo apoyan. Allí, la campaña electoral suele mezclarse con los actos oficiales.