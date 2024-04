El clan Milei-Menem gana fuerza y Karina arma un nuevo partido nacional libertario

Con la autorización de su hermano, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, realizó durante las últimas semanas diferentes acciones a los fines de consolidar un partido político propio que tenga el aval del presidente Javier Milei y que logre tener presencia en todas las provincias del país de cara a las elecciones legislativas de 2025.

El espacio es La Libertad Avanza, que no debe confundirse con el nombre de la alianza homónima que llevó al economista libertario a la Presidencia en los comicios del año pasado . Esta constó de 14 partidos diferentes: La Libertad Avanza solo pertenecía al distrito La Rioja, dado que allí fue creado por Martín Menem en 2021 para candidatearse en las elecciones de su provincia. Hoy en día, el presidente de la Cámara de Diputados es el presidente nacional del partido.



El objetivo de "El Jefe" (tal y como la apodan en el espacio libertario) es conseguir el reconocimiento de La Libertad Avanza como partido nacional y tener presencia en las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Según pudo saber El Cronista, la hermana del Presidente se encargó personalmente de la selección del equipo de armadores en todos los distritos del país. Fiel a su perfil de relacionista pública e institucional, cuentan que la selección fue "muy minuciosa".

Dadas las diversas tareas que tiene como funcionaria nacional, Milei delegó la función de armador nacional a Eduardo 'Lule' Menem, actual subsecretario de Gestión Institucional (que depende de la Secretaría General de la Presidencia), quien se ha convertido en una de las personas de mayor confianza de la pareja de hermanos presidenciales .

Al igual de lo que piensa el ministro del Interior Guillermo Francos, quien resistió a toda costa que la titularidad de Diputados corresponda a alguien del PRO, ' Lule' afirma que, antes de establecer alianzas estratégicas con Mauricio Macri, el Presidente debe cimentar una buena base partidaria a los fines de que no se comprometa su armado para las próximas elecciones.

Se trata de un horizonte clave. El jefe de Estado se refirió al respecto días atrás cuando disertó en el IEFA Forum y dijo que esos comicios van a "cambiar la configuración" en el recinto y el Gobierno va "a poder meter todas las reformas" que hasta el momento no pudo aprobar o impulsar .

De repetirse un resultado similar en las próximas elecciones generales, LLA podría convertirse en la primera o segunda fuerza en Diputados y la segunda en el Senado.

El mileismo busca consolidarse con un partido propio en todo el país a los fines de ganar mayor autonomía y prescindir de los llamados "sellos de goma" para conseguir la personería nacional y así lograr colocar la mayor cantidad de candidatos puros en diferentes cargos, sin la necesidad de negociar puestos o lugares en las listas con espacios no tan afines a la idiosincrasia de Javier Milei.

Desde el espacio libertario consideran que no hubo un tiempo suficiente para consolidar un armado propio . El crecimiento vertiginoso que Milei tuvo desde 2021 hasta las presidenciales de 2023, acompañado por una estructura mínima, llevó a que el año pasado se deba apelar a candidatos de dudosa afinidad con el líder libertario. Esto es evidenciable en ámbitos como la Cámara de Diputados bonaerense: nueve legisladores que entraron con la boleta de LLA armaron un bloque por afuera de La Libertad Avanza.

Lo que se busca ahora es lograr un armado lo más puro posible e ir con un partido fuerte que tenga al ala dura libertaria como principal poder decisorio .

Las gestiones de Karina Milei

Karina Milei y Martín Menem viajaron días atrás a Córdoba para conformar el partido libertario en esa provincia. Allí lo hicieron con el diputado nacional Gabriel Bornoroni, quien fue erigido por los dos referentes nacionales como el elegido para liderar el armado en su distrito.

El legislador nacional por Córdoba fue ganando protagonismo en los primeros meses de la gestión libertaria por su tarea como presidente del plenario de comisiones que trató la Ley Bases en Diputados. A pesar de haber ocupado el segundo lugar en la boleta libertaria, por detrás de Celeste Ponce, Bornoroni es visto como uno de los principales alfiles libertarios en el Congreso , con capacidades para lograr un armado unificado en una de las provincias donde el mileismo pesa cada vez más fuerte y lucha con imponerse al PJ cordobés y al macrismo.

La Secretaria General de la Presidencia Karina Milei y el Presidente de La Libertad Avanza @MenemMartin, asistieron esta tarde al juzgado electoral de la provincia de Córdoba para ratificar el apoyo al Diputado @BornoroniG en la conformación de nuestro partido en dicha provincia. pic.twitter.com/RsMtpLt0Ou — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) March 20, 2024

La falta de un partido de confianza se notó en el caso particular de Córdoba. El año pasado Milei y su equipo decidieron no presentar candidato a gobernador. La Libertad Avanza no contaba con referentes políticos de fuste para lograr un caudal de votos que se pudiera imponer a las estructuras políticas tradicionales, por lo que se buscó desligarse de los candidatos que reivindicaban al libertario, los cuales terminaron sacando bajos porcentajes.

El avance del tándem Milei-Menem para lograr un partido puro de La Libertad Avanza continuó esta semana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El excandidato a diputado nacional Juan Pablo Scalese anunció en sus redes que había sido designado como el principal armador en ese distrito. Se trata de la colocación de alguien de su extrema confianza para el diseño electoral de cara a 2025. También se sumó al esquema Juan Ignacio Boutet, fundador de la Juventud Libertaria.

Estoy muy feliz de contarles que voy a estar liderando el armado de La Libertad Avanza en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muchas gracias a Karina Milei por confiar en mí y en el gran equipo que me acompaña @Yami_libertaria @JBouttet @PaoAlvarez95 @Kelly_Correa63 .... pic.twitter.com/4Km5G5oCks — Juan Pablo Scalese (@JuampiScalese) March 27, 2024

Este movimiento fue precedido con el desplazamiento de Ramiro Marra de la conducción de la jefatura del bloque libertario en la Legislatura porteña . En su lugar puso a la legisladora María del Pilar Ramírez, exgerente de Aerolíneas Argentinas y amiga de Karina Milei.

En el distrito porteño es donde hubo mayor connivencia de espacios dentro del armado. Allí están el Partido Libertario (PL), que preside Ramiro Marra, el MID CABA, que preside el actual jefe de bancada en Diputados Oscar Zago; UNITE CABA, de la legisladora porteña Lucía Montenegro; y otros espacios complementarios que tienen menor peso.

Por lo que se sabe, Karina Milei está convocando para armar la junta promotora del partido en diversos distritos. En el caso particular de la Ciudad, apuestan a que haya una mudanza de partidarios del PL a La Libertad Avanza, ahora considerado como el espacio que tiene el aval explícito de Javier Milei . "La alianza política en CABA está intacta, pero hace tiempo se buscaba la creación de ese espacio en la Ciudad", dice una persona al tanto de las negociaciones.

Por ahora, solamente se oficializaron movimientos en Córdoba y en CABA. A pesar de que todavía no se comunican por vías oficiales, los libertarios ya están manteniendo conversaciones en todas las provincias restantes.