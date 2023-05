Máximo Kirchner está lejos de la Argentina pero más metido que nunca en la rosca política. Sergio Massa busca centralidad y volver fortalecido de su viaje a China. Agustín Rossi debuta como precandidato lanzado en un encuentro con CGERA, CGE y la Confederación Federal PYME de la Argentina, empresarios pequeños y medianos con los que tiene buena sintonía Daniel Scioli, el otro precandidato que se quedó en Brasil aunque sólo por unos días. Mientras Eduardo 'Wado' de Pedro sigue de gira pero por el Conurbano y tendrá cumbre mañana con Axel Kicillof en la sede de la gobernación bonaerense.

El ministro de Economía insiste en que el orden de la gestión, la política y la economía son la mejor campaña para las elecciones 2023. Aunque ahora distantes, quizás coincida con él Alberto Fernández, el Presidente de la Nación.

¿Deberían renunciar los ministros en campaña?, preguntó alguien a Alberto Fernández que de inmediato respondió que no cree que haga falta que alguien renuncie. "Toda la estructura administrativa está muy organizada ", agregó después de avisar que él, que no es candidato a nada, no se involucrará en las decisiones de campaña. Hasta ahora sólo se muestra en actos de gestión sin los que ya son precandidatos a la Presidencia.

Los más locuaces son tres: Scioli, Rossi y el ministro del Interior que sí tendría que definir qué hace como jefe de la Dirección Nacional Electoral que tiene a cargo los comicios y la licitación por el escrutinio provisorio además de toda la logística. Antes, el ministro más kirchnerista de todo el gabinete tiene que saber si será el elegido para la fórmula presidencial. Mide día a día las posibilidades.

Bilateral de Alberto Fernández y Lula Da Silva tras el encuentro de presidentes de América del Sur

Esta semana el equipo kirchnerista lo tiene a la cabeza con un compañero o compañera de fórmula santiagueño. ¿Claudia Ledesma Abdala de Zamora o el gobernador Gerardo Zamora? Para la equidad de género la actual senadora, a cargo de la Vicepresidencia del Senado sería la precandidata más adecuada. Aunque en términos de fortaleza política, quizás el actual mandatario sería favorito entre sus pares.

Tanto De Pedro como Ledesma pasaron este martes por el despacho de Cristina Kirchner en el Senado lo que no es extraño ya que ambos son habitués del primer piso.

Los gobernadores evitan las disputas nacionales. De hecho la mayoría desdobló el calendario electoral. Sin embargo están frente a la oportunidad de jugar en la presidencial y adelantaron para la próxima semana una reunión en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) con el objetivo de ser escuchados. Temen una derrota que los deje mal parados frente a un futuro gobierno que vire a la derecha como está ocurriendo en España.

En ese marco, De Pedro pica en punta mientras todas las versiones que dejan circular desde usinas kirchneristas ponen a Massa como candidato a senador por Buenos Aires . Para el ministro de Economía sería la posibilidad de preservarse de una posible derrota que para la juventud del ministro del Interior no sería tan problemática. Kirchner hijo también iría en la boleta bonaerense de la que esta vez su madre, Cristina Kirchner, no será parte.





Cumbre Kicillof-De Pedro en La Plata

De todo esto conversarían el jueves Kicillof y De Pedro. La reunión estaba prevista para el lunes de esta semana. Fuentes ligadas a ambos indicaron que se pasó para el jueves a las 15 "por problemas de agenda".

Kicillof insiste en ir por la gobernación y para ayudar al ministro del Interior le puso a disposición el plan Conectar Igualdad. Si el mercedino ocupa el lugar de precandidato a Presidente de la Nación le quita presión y lo deja libre para buscar su reelección.

Un histórico del Conurbano, Juan José Mussi, recibió en Berazategui a Eduardo "Wado" de Pedro

Este martes De Pedro recorrió dos localidades del sur bonaerense, San Vicente y Berazategui junto a sus intendentes Nicolás Mantegazza y Juan José Mussi. En ambos casos entregó notebooks a estudiantes en el marco del programa Conectar Igualdad que puso en marcha el gobernador Kicillof y también entregó vehículos y equipamiento del Programa Municipios de Pie.

Como contó El Cronista es la estructura que le cedió el gobernador para que tenga una buena excusa para hacer campaña en el Gran Buenos Aires." Si me toca y me acompañan estoy preparado " respondió el funcionario en una entrevista con Alejandro Fantino.

En su visita por las intendencias, De Pedro apuntó a la campaña de Javier Milei, de la Libertad Avanza. Pidió "que nos apropiemos de la palabra ´libertad´, porque es una palabra que tiene que ver con la democracia, la tolerancia y la empatía, y no con el autoritarismo ", y destacó que "la verdadera transgresión es pelear, debatir y discutir una sociedad donde todos tengan la misma igualdad de oportunidades".

En el Polideportivo Padre Mugica de San Vicente le habló a los jóvenes, muchos de los cuales votan por primera vez. "Cuando vean en las redes a algunos personajes que hablan de la libertad, y afirman en su nombre que el Estado tiene que desaparecer", arrancó y continuó: "Si no existiera el Estado no existiría la escuela pública, no existiría la agricultura, y estas computadoras las comprarían los que pudieran, y los que no, no. Si no existiera el Estado, no existiría la universidad pública".

"La libertad para muchos está, y para otros y otras se consigue a partir de que el Estado nos puede facilitar, por ejemplo, una computadora para poder pensar, estudiar, conectarnos e investigar", prosiguió de Pedro en el encuentro en el que se entregaron 376 notebooks, y del que también participaron el secretario de Interior, José Lepere; el secretario de Municipios del Ministerio del Interior, Avelino Zurro; y la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, la camporista Daniela Vilar.