Elecciones 2023: cómo juegan hoy y cómo pueden resolverse las divisiones internas en el oficialismo y la oposición

El analista político Carlos Fara analizó hoy los distintos escenarios que pueden presentarse para las dos coalisiones políticas que tienen aspiraciones de gobernar la Argentina en 2023.



Por el lado del oficialismo, que "se sabe a priori en derrota", para Fara depende de que "no le estalle la economía y, detrás de eso, está la decisión política de Cristina, ya que al resto de los actores les resultaría muy difícil imponerle una decisión a Cristina".

Sin embargo, el analista advirtió que "si la economía tiene un viso de normalidad es muy difícil que alguien pueda vetar las aspiraciones presidenciales de Massa, que es una especie de bombero de lujo que evita un incendio mayor".

"En la vereda de la oposición - que se sabe a priori ganadora- no vamos a tener resolución hasta que no lleguen a las PASO, porque no hay voluntad de encontrar una manera de resolución que no sean las PASO. La candidatura no es el único problema que tienen que resolver, también tienen que saber qué van a proponerle a la sociedad: si es hacer lo mismo que hizo Mauricio Macri pero con otra velocidad o algo distinto. Todos los líos que vemos en Juntos por el Cambio tienen que ver con estas cuestiones que no resolvieron y que creo que no van a resolver sino que van a esperar a la interna para hacerlo", dijo hoy Fara, en diálogo con el programa "Más de lo Esperado", por Radio Continental.



"Milei es una amenaza para las dos fuerzas. Hace un año decíamos que bien le fue en Capital, después mirá que llamativo que sortea el sueldo y ahora tiene 20% de los votos, así que sacarlo del escenario es difícil, sobre todo con una oposición que sigue con errores de fractura expuesta. Milei llegó para hacer una gran advertencia al status quo político y por ahora quedarse", advirtió.

Fara también trazo un balance del Coloquio de IDEA, que sesionó la semana pasada en Mar del Plata. "El título, 'Ceder para crecer', ya daba para profundizar o que se enmarque alguna polémica. En particular, estuvo interesante el panel con los sindicalistas desde el Ceder para Crecer, fue mucho más realista en cuanto a la cercanía de un abismo", dijo Fara.

"El lema les hablaba a todos los actores y se hizo una referencia a eso en más de una alocución. Y fue también un poco abrir puertas a un 'qué tenemos que ceder nosotros' desde el punto de vista empresarial", concluyó.