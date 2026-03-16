El Gobierno mantuvo el superávit en febrero y en lo que va del año suma un resultado financiero positivo por el 0,1% del PBI. En el segundo mes del 2026 alcanzó un resultado financiero por $144.421 millones, producto de un resultado primario de $1,4 billones y de un pago de intereses de deuda pública neto de los intra-sector público por $1,2 billones. Los ingresos crecieron por debajo de la inflación interanual para el mes, por lo que tuvieron una caída real, mientras que los gastos cayeron 8,8% real interanual, destacó el ministro de Economía, Luis Caputo. Los ingresos totales del SPN en el mes alcanzaron los $11,7 billones (+21,2% interanual). En lo que respecta a los recursos tributarios, los mismos presentaron un crecimiento de +19,7% i.a. explicado principalmente por la variación de los ingresos correspondientes a Ganancias (+27,9% i.a.), los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social (+26,0% i.a.), y los Débitos y Créditos (+22,7% i.a.). Los gastos primarios del Sector Público Nacional alcanzaron los $10.382.372 millones (+21,3% i.a.). En lo que refiere a las prestaciones sociales, las mismas ascendieron a $7.187.186 millones (+23,2% i.a.). Por otra parte, las remuneraciones alcanzaron los $1.481.390 millones (+22,5% i.a.). “El gasto primario total se redujo 8,8% i.a. en términos reales, en tanto los recursos destinados a jubilaciones y pensiones contributivas a la Asignación Universal por Hijo crecieron 1,8% y 11,3%, respectivamente”, enfatizó el titular del Palacio de Hacienda. Tras dar a conocer los datos, Caputo sostuvo que “las leyes de Presunción de Inocencia Fiscal y de Reforma Laboral contribuirán a la formalización de la economía, lo que junto con el crecimiento económico y el control estricto del gasto público permitirá continuar reduciendo impuestos”. En ese marco, aseguró que “entre 2024 y 2025 la reducción de impuestos acumulada ascendió a 2,5% del PBI”. El principal tributo que explicó esa baja fue el fin del Impuesto PAIS. Noticia en desarrollo...